Premiér Andrej Babiš (ANO) svolává kvůli pátečnímu požáru v Pardubicích jednání Bezpečnostní rady státu. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) by se mohl zvýšit stupeň ohrožení terorismem. Policie pracuje se čtyřmi vyšetřovacími verzemi.
Babiš opět zmínil, že požár v pardubické průmyslové hale je vyšetřován jako teroristický čin. "Od rána jsem v permanentním kontaktu s ministrem vnitra i ředitelem BIS. Na základě obdržených informací jsem se rozhodl svolat na dnešní 18. hodinu jednání Bezpečnostní rady státu. Po jednání budeme občany informovat," uvedl na sociální síti X.
Ministr vnitra Lubomír Metnar na odpolední tiskové konferenci řekl, že by nemělo hrozit další bezprostřední nebezpečí. Podle jeho slov se však bude posuzovat možné zvýšení stupně ohrožení terorismem.
Policejní prezident Martin Vondrášek prozradil, že se pracuje se čtyřmi vyšetřovacími verzemi. "Jediné, co mohu potvrdit, je úmyslné zavinění ve směru k založení požáru," prohlásil. Areál momentálně prohlížejí pyrotechnici, které později vystřídají kriminalisté. Musí to však umožnit statik a hasiči.
O požáru skladovací haly v Dělnické ulici ráno informovali krajští hasiči. Plameny kompletně zasáhly jednu halu a rozšířily se i na administrativní budovu. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Hasiči podle posledních informací dohašují skrytá ohniska požáru, obyvatelstvu by nemělo hrozit nebezpečí.
Původně byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Policie ale po poledni oznámila, že se případem začala zabývat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě kvůli podezření ze spáchání teroristického útoku.
Podle informací webu novinky.cz se k založení požáru hlásí organizace Earthquake Faction, což je mezinárodní skupina, která hájí zájmy Palestinců.
Kuba se ocitá na hraně úplného kolapsu. Poté, co Spojené státy před téměř třemi měsíci zavedly efektivní ropnou blokádu ostrova, se kubánská společnost propadla do nejhlubší krize za poslední desetiletí. V ulicích Havany se hromadí odpadky, nemocnice odkládají tisíce operací a lidé si kvůli nedostatku elektřiny a plynu musí ohřívat vodu na ohništích z dřevěného uhlí.
