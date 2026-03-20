Babiš svolává Bezpečnostní radu státu. Stupeň ohrožení terorismem se může zvýšit

Jan Hrabě

20. března 2026 16:25

Předseda vlády Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Premiér Andrej Babiš (ANO) svolává kvůli pátečnímu požáru v Pardubicích jednání Bezpečnostní rady státu. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) by se mohl zvýšit stupeň ohrožení terorismem. Policie pracuje se čtyřmi vyšetřovacími verzemi. 

Babiš opět zmínil, že požár v pardubické průmyslové hale je vyšetřován jako teroristický čin. "Od rána jsem v permanentním kontaktu s ministrem vnitra i ředitelem BIS. Na základě obdržených informací jsem se rozhodl svolat na dnešní 18. hodinu jednání Bezpečnostní rady státu. Po jednání budeme občany informovat," uvedl na sociální síti X.

Ministr vnitra Lubomír Metnar na odpolední tiskové konferenci řekl, že by nemělo hrozit další bezprostřední nebezpečí. Podle jeho slov se však bude posuzovat možné zvýšení stupně ohrožení terorismem.

Policejní prezident Martin Vondrášek prozradil, že se pracuje se čtyřmi vyšetřovacími verzemi. "Jediné, co mohu potvrdit, je úmyslné zavinění ve směru k založení požáru," prohlásil. Areál momentálně prohlížejí pyrotechnici, které později vystřídají kriminalisté. Musí to však umožnit statik a hasiči. 

O požáru skladovací haly v Dělnické ulici ráno informovali krajští hasiči. Plameny kompletně zasáhly jednu halu a rozšířily se i na administrativní budovu. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Hasiči podle posledních informací dohašují skrytá ohniska požáru, obyvatelstvu by nemělo hrozit nebezpečí. 

Původně byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Policie ale po poledni oznámila, že se případem začala zabývat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě kvůli podezření ze spáchání teroristického útoku.

Podle informací webu novinky.cz se k založení požáru hlásí organizace Earthquake Faction, což je mezinárodní skupina, která hájí zájmy Palestinců. 

Podezřelý požár v Pardubicích. Mohlo jít o terorismus, poprvé se ozval Babiš

Související

Více souvisejících

Andrej Babiš požár v Pardubicích (20.3.2026) Terorismus v ČR Lubomír Metnar Martin Vondrášek Bezpečnostní rada státu

Aktuálně se děje

před 37 minutami

Modžtaba Chámeneí

Nový vzkaz mladého Chameneího. Otce označil za mučedníka

Nový íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí se znovu ozval. U příležitosti oslav perského nového roku zveřejnil obsáhlý vzkaz, který odvysílala státní televize. Vrací se v něm k úmrtí svého otce. Zároveň tvrdí, že Írán neútočil na Turecko a Omán. 

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Chuck Norris

Zemřel legendární akční herec Chuck Norris

Z USA dorazila zpráva, které se nechce moc věřit. Ve věku 86 let zemřel legendární akční herec Chuck Norris. O úmrtí informovala jeho rodina. Norrise, který v březnu oslavil 86. narozeniny, dobře znali i čeští televizní diváci. 

před 2 hodinami

Donald Trump

Budeme si pamatovat, že jste zbabělci, vzkázal Trump členům NATO

Americký prezident Donald Trump se opět pustil do členských zemí NATO kvůli jejich neochotě pomoci se znovuotevřením Hormuzského průlivu. Trump obvinil spojence ze zbabělosti. Podle jeho slov se nechtějí zapojit ani v okamžiku, kdy je válka na Blízkém východě v podstatě vyhraná. 

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

včera

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Jak se zbavit závislosti na Hormuzském průlivu? Netanjahu navrhuje vybudování potrubí přes Arabský poloostrov

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve svém projevu k národu i mezinárodnímu společenství zdůraznil, že probíhající válka s Íránem bude trvat tak dlouho, „dokud to bude nutné“. Ve spolupráci se Spojenými státy se Izrael podle jeho slov soustředí na tři klíčové cíle: úplnou likvidaci íránského jaderného programu, zničení arzenálu balistických raket dříve, než je Írán stihne ukrýt hluboko pod zem, kde by byly imunní vůči leteckým úderům, a vytvoření podmínek pro to, aby íránský lid mohl získat zpět svou svobodu. 

včera

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Írán už nedokáže obohacovat uran, není jasné, kdo zemi vede, řekl Netanjahu. Nevyloučil pozemní invazi

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek vystoupil na tiskové konferenci, kde shrnul dosavadní úspěchy vojenského tažení proti Íránu. V úvodu svého projevu v hebrejštině prohlásil, že se Izraeli podařilo dosáhnout strategického průlomu, který zásadně mění bezpečnostní architekturu Blízkého východu. Podle jeho slov Írán již není schopen obohacovat uran ani vyrábět balistické rakety.

včera

včera

Prezident Petr Pavel přichází na Pražský hrad

Babiš asi dokáže v NATO lépe vysvětlit, proč Česko neinvestuje do obrany, poznamenal ironicky Pavel

Prezident Petr Pavel zakončil svou dvoudenní návštěvu Středočeského kraje, během které se věnoval nejen regionálním tématům, ale také aktuálním sporům s vládou premiéra Andreje Babiše. Na závěrečné tiskové konferenci se prezident vyjádřil k napjaté situaci ohledně zastupování České republiky na mezinárodní scéně a ke kontroverzím provázejícím jmenování nových velvyslanců.

včera

Volodymyr Zelenskyj na summitu EU. (6. března 2025).

Summit Evropské unie průlom nepřinesl. Maďarsko a Slovensko se přesvědčit nepodařilo

Summit Evropské unie v Bruselu nepřinesl očekávaný průlom v klíčových otázkách finanční pomoci pro Ukrajinu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj neskrýval svou hlubokou frustraci z patové situace, která nastala v důsledku trvajícího veta Maďarska a Slovenska. Ve svém projevu k Evropské radě zdůraznil, že zpoždění v dodávkách pomoci přímo ohrožuje životy a stabilitu jeho země.

včera

Kuba se kvůli ropné blokádě ocitá na hraně úplného kolapsu

Kuba se ocitá na hraně úplného kolapsu. Poté, co Spojené státy před téměř třemi měsíci zavedly efektivní ropnou blokádu ostrova, se kubánská společnost propadla do nejhlubší krize za poslední desetiletí. V ulicích Havany se hromadí odpadky, nemocnice odkládají tisíce operací a lidé si kvůli nedostatku elektřiny a plynu musí ohřívat vodu na ohništích z dřevěného uhlí.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy