Budeme si pamatovat, že jste zbabělci, vzkázal Trump členům NATO

Americký prezident Donald Trump se opět pustil do členských zemí NATO kvůli jejich neochotě pomoci se znovuotevřením Hormuzského průlivu. Trump obvinil spojence ze zbabělosti. Podle jeho slov se nechtějí zapojit ani v okamžiku, kdy je válka na Blízkém východě v podstatě vyhraná.
Trump v pátečním příspěvku na sociální síti Truth Social prohlásil, že NATO je bez Spojených států amerických papírovým tygrem. "Nechtějí se připojit k boji a zastavit jaderně vyzbrojený Írán," poznamenal americký prezident, jemuž zjevně vadí nečinnost a neochota členských zemí aliance.
"Když je teď válka vojensky vyhraná a hrozí jim už jen velmi malé nebezpečí, stěžují si na vysoké ceny ropy, ale nechtějí pomoci s otevřením Hormuzského průlivu. Jednoduchý vojenský manévr, to je jediný důvod pro vysoké ceny ropy. Bylo by to pro ně jednoduché, riziko je malé. Jsou to zbabělci a my si to budeme pamatovat," vzkázal šéf Bílého domu.
Američané podle posledních zpráv uvažují o okupaci či blokádě íránského ostrova Charg ve snaze donutit Teherán k opětovnému otevření Hormuzského průlivu. Informoval o tom web Axios, který se odvolává na důvěryhodné zdroje. "Pokud si (Trump) má vzít ostrov Charg, aby se tak stalo, tak se to stane. Pokud se rozhodne pro invazi, dojde k ní. Rozhodnutí ale zatím nepadlo," uvedl představitel Trumpovy administrativy pro zmíněný server.
Přes korálový ostrov Charg prochází přibližně 90 procent íránského exportu ropy. Během nynější americko-izraelské operace zůstává téměř nedotčen. Američané v uplynulých dnech zaútočili na vojenská zařízení na ostrově, ale ropnou infrastrukturu nechali být.
Trump v minulosti varoval, že by americká armáda mohla zaútočit na íránská ropná zařízení, pokud Teherán bude bránit lodnímu provozu v Hormuzském průlivu. To se momentálně děje, protože íránská armáda útočí na lodě v reakci na americké a izraelské útoky.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Zdroj: Libor Novák