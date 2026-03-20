Dánové počítali s americkou invazí do Grónska. Vojáci měli jasné rozkazy

Dánsko se reálně připravovalo na možnou americkou invazi do Grónska. Vojáci, které Kodaň v lednu vyslala na ostrov, byli připraveni poškodit klíčové letištní dráhy. Tvrdí to dánský veřejnoprávní vysílatel DR, upozornila britská stanice BBC.
Dánské veřejnoprávní médium se odvolává na vládní a vojenské zdroje. Do Grónska dokonce zamířily zásoby krve pro případnou péči o zraněné vojáky. Zástupce dánské armády pod podmínkou zachování anonymity sdělil BBC, že o operaci mohlo z bezpečnostních důvodů vědět jen limitované množství lidí.
Kodaň podle DR v kritické době požádala Francii, Německo a severské země o politickou podporu. Situace eskalovala na začátku ledna, když elitní americké jednotky unesly prezidenta Nicoláse Madura z Venezuely. Americký prezident Donald Trump následně řekl novinářům, že Grónskem se bude zabývat zhruba za dva měsíce.
Vysoce postavený dánský bezpečnostní činitel řekl pro DR, že s ohledem na Trumpovy výroky a americkou operaci v jihoamerické zemi bylo nutné brát v potaz všechny možné scénáře. "Po Venezuele si (Američané) mysleli, že umí chodit po vodě. Vezmeme si tuhle věc a tuhle zemi," popsal nejmenovaný evropský představitel.
Do Grónska v lednu zamířili vojáci z Dánska, Francie, Německa, Norska a Švédska. Vše bylo prezentováno jako cvičení nazvané Operation Arctic Endurance. DR tvrdí, že reálně šlo o přípravu na možnou americkou invazi. Kodaň rozhodla, že její vojáci by s Američany bojovali a měli být připraveni poškodit ranveje na dvou místech, aby znemožnily přistání letadel.
Trump opakovaně prohlásil, že Grónsko je klíčové pro americkou národní bezpečnost. Tvrdí, že se kolem ostrova vyskytují samé ruské a čínské lodě. Stále přitom zůstává v platnosti dohoda mezi Washington a Kodaní, podle které mohou Američané umístit do Grónska tolik vojáků, kolik si usmyslí. Momentálně se na ostrově nachází přes sto amerických vojáků na základně Pituffik, která funguje nepřetržitě od druhé světové války.
Dánsko i Grónsko opakovaně vzkazují do zámoří, že území není na prodej. Kodaň varovala, že případná vojenská akce by znamenala konec Severoatlantické aliance. Přestože jde o nejřidčeji obývané území na světě, je poloha Grónska mezi Severní Amerikou a Arktidou výhodná pro umístění systémů včasného varování pro případ raketového útoku i pro monitorování lodí v oblasti.
18. března 2026 15:56
Ve švýcarském lyžařském středisku se zřítila kabina lanovky. Děsivý pád zachytila kamera
Ženy do armády, zavelelo Dánsko. Brannou povinnost určuje losování
Dánsko zruší jeden ze státních svátků, cílem je posílit obranný rozpočet
před 7 minutami
Metro opět staví ve všech stanicích linky B. Českomoravská hlásí otevřeno
před 50 minutami
Dánové počítali s americkou invazí do Grónska. Vojáci měli jasné rozkazy
před 1 hodinou
Tragédie v Prostějově. Jeden člověk nepřežil fyzické napadení
před 2 hodinami
Netanjahu promluvil o útoku na íránské ropné pole. Jednali jsme sami, řekl
před 3 hodinami
Počasí bude o víkendu deštivé, pak se oteplí
včera
Jak se zbavit závislosti na Hormuzském průlivu? Netanjahu navrhuje vybudování potrubí přes Arabský poloostrov
včera
Írán už nedokáže obohacovat uran, není jasné, kdo zemi vede, řekl Netanjahu. Nevyloučil pozemní invazi
včera
Ostře sledovaná návštěva se odkládá. Trump kvůli Íránu do Číny zatím nepojede
včera
Babiš asi dokáže v NATO lépe vysvětlit, proč Česko neinvestuje do obrany, poznamenal ironicky Pavel
včera
Summit Evropské unie průlom nepřinesl. Maďarsko a Slovensko se přesvědčit nepodařilo
včera
Kuba se kvůli ropné blokádě ocitá na hraně úplného kolapsu
včera
„Likvidace padouchů něco stojí.“ Hegseth odmítl upřesnit, kdy USA ukončí válku s Íránem
včera
Největší rezervy zemního plynu na světě. Gigantické ložisko South Pars je světový unikát
včera
Trump tvrdí, že o útocích na South Pars USA nevěděly. Pomáhaly je přitom zrealizovat, píše CNN
včera
BBC: Evropská unie se nepoučila. Zaspala a probudila se v další energetické krizi
včera
Válka s Íránem stojí USA astronomické částky
včera
Trump hrozí Íránu zničením největšího pole zemního plynu na světě
včera
Nepochopitelný útok, který ničí trhy. Babiš reaguje na izraelské údery
včera
Trump podlehl lobbistům, Írán nechystal 11. září ani Pearl Harbor, říká končící šéf protiteroristického oddělení
včera
Koubek zveřejnil svoji první nominaci. Na baráž s Irskem se Šulcem, Daridou i Klimentem
Jeho nominace patřila mezi ty dlouho očekávané. Aby také ne, když byla jeho první a zrovna na tak důležité souboje, jakými bude baráž o fotbalové mistrovství světa. Řeč je o novém trenérovi české fotbalové reprezentace Miroslavu Koubkovi, který v úterý oznámil, koho nominoval na barážový zápas s Irskem a na případné barážové finále. Podle očekávání v týmu nalezneme opory Pavla Šulce, Tomáše Součka či Patrika Schicka. Stejně tak nikoho nepřekvapí povolání velezkušeného záložníka Vladimíra Daridy, jenž se tak vrací do reprezentace po téměř pěti letech. Překvapivějším návratem do národního týmu je ten v podání útočníka Jana Klimenta, který bude v reprezentačním dresu k vidění po roce.
