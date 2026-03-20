Dánové počítali s americkou invazí do Grónska. Vojáci měli jasné rozkazy

Lucie Podzimková

20. března 2026 9:55

Grónsko, ilustrační fotografie.
Grónsko, ilustrační fotografie. Foto: Depositphotos

Dánsko se reálně připravovalo na možnou americkou invazi do Grónska. Vojáci, které Kodaň v lednu vyslala na ostrov, byli připraveni poškodit klíčové letištní dráhy. Tvrdí to dánský veřejnoprávní vysílatel DR, upozornila britská stanice BBC

Dánské veřejnoprávní médium se odvolává na vládní a vojenské zdroje. Do Grónska dokonce zamířily zásoby krve pro případnou péči o zraněné vojáky. Zástupce dánské armády pod podmínkou zachování anonymity sdělil BBC, že o operaci mohlo z bezpečnostních důvodů vědět jen limitované množství lidí. 

Kodaň podle DR v kritické době požádala Francii, Německo a severské země o politickou podporu. Situace eskalovala na začátku ledna, když elitní americké jednotky unesly prezidenta Nicoláse Madura z Venezuely. Americký prezident Donald Trump následně řekl novinářům, že Grónskem se bude zabývat zhruba za dva měsíce. 

Vysoce postavený dánský bezpečnostní činitel řekl pro DR, že s ohledem na Trumpovy výroky a americkou operaci v jihoamerické zemi bylo nutné brát v potaz všechny možné scénáře. "Po Venezuele si (Američané) mysleli, že umí chodit po vodě. Vezmeme si tuhle věc a tuhle zemi," popsal nejmenovaný evropský představitel. 

Do Grónska v lednu zamířili vojáci z Dánska, Francie, Německa, Norska a Švédska. Vše bylo prezentováno jako cvičení nazvané Operation Arctic Endurance. DR tvrdí, že reálně šlo o přípravu na možnou americkou invazi. Kodaň rozhodla, že její vojáci by s Američany bojovali a měli být připraveni poškodit ranveje na dvou místech, aby znemožnily přistání letadel. 

Trump opakovaně prohlásil, že Grónsko je klíčové pro americkou národní bezpečnost. Tvrdí, že se kolem ostrova vyskytují samé ruské a čínské lodě. Stále přitom zůstává v platnosti dohoda mezi Washington a Kodaní, podle které mohou Američané umístit do Grónska tolik vojáků, kolik si usmyslí. Momentálně se na ostrově nachází přes sto amerických vojáků na základně Pituffik, která funguje nepřetržitě od druhé světové války. 

Dánsko i Grónsko opakovaně vzkazují do zámoří, že území není na prodej. Kodaň varovala, že případná vojenská akce by znamenala konec Severoatlantické aliance. Přestože jde o nejřidčeji obývané území na světě, je poloha Grónska mezi Severní Amerikou a Arktidou výhodná pro umístění systémů včasného varování pro případ raketového útoku i pro monitorování lodí v oblasti. 

Ve švýcarském lyžařském středisku se zřítila kabina lanovky. Děsivý pád zachytila kamera

Žena v armádě, ilustrační fotografie.

Ženy do armády, zavelelo Dánsko. Brannou povinnost určuje losování

Podle nových pravidel schválených dánským parlamentem se ženy zapojí do losovacího systému spolu s osmnáctiletými muži a mohou tak být povolány k povinné vojenské službě. Ta bude trvat jedenáct měsíců. Do této chvíle se do výcviku mohly ženy přihlásit pouze jako dobrovolnice. 

