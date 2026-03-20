Policie vyšetřuje požár v Pardubicích. Hlásí se k němu skupina hájící zájmy Palestinců

Hasiči od pátečního rána zasahují u požáru haly v Pardubicích. Případem se zabývá policie, která prověřuje informaci, že se k útoku přihlásila konkrétní skupina. Mělo by jít o organizaci, která hájí zájmy Palestinců.
O požáru skladovací haly v Dělnické ulici ráno informovali krajští hasiči. Plameny kompletně zasáhly jednu halu a rozšířily se i na administrativní budovu. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Hasiči podle posledních informací dohašují skrytá ohniska požáru, obyvatelstvu by nemělo hrozit nebezpečí.
Případem se od prvopočátku zabývá i policie, která zajistila okolí požáru. Na místo vyrazili kriminalisté. "Z prvotně zjištěných informací na místě můžeme říct, že jednou z vyšetřovacích verzí je i úmyslné zapálení objektu," uvedla policie již v pátek dopoledne na sociální síti X.
"Z veřejného prostoru jsme získali informace o tom, že se k útoku přihlásila konkrétní skupina. V tuto chvíli ověřujeme důvěryhodnost informací. V těchto případech je klíčové informovat pouze o tom, co je ověřené a vyhnout se spekulacím," sdělili strážci zákona před polednem.
Podle informací webu novinky.cz se k založení požáru hlásí organizace Earthquake Faction, což je mezinárodní skupina, která hájí zájmy Palestinců. Policie v případu zahájila úkony v trestním řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení.
