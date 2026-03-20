Podezřelý požár v Pardubicích. Mohlo jít o terorismus, poprvé se ozval Babiš

Premiér Andrej Babiš i ministr vnitra Lubomír Metnar (oba ANO) se zabývají pátečním požárem v Pardubicích, k jehož založení se hlásí organizovaná propalestinská skupina. Policisté již případ přehodnotili, událost se nyní vyšetřuje pro podezření ze spáchání teroristického útoku.
Babiš napsal, že nové informace o požáru považuje za velmi závažné. "Hovořil jsem s ministrem vnitra Metnarem a ředitelem BIS, probíhá intenzivní vyšetřování, a pan ministr vše řeší s bezpečnostními složkami," uvedl premiér na sociální síti X.
Metnar oznámil, že svolal krizový štáb ministra vnitra. "Událost se obešla bez zranění, evidujeme škody na majetku. Zabýváme se všemi dostupnými informacemi. Je zde pravděpodobná souvislost s teroristickým útokem. O dalším postupu budu informovat," sdělil ministr.
O požáru skladovací haly v Dělnické ulici ráno informovali krajští hasiči. Plameny kompletně zasáhly jednu halu a rozšířily se i na administrativní budovu. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Hasiči podle posledních informací dohašují skrytá ohniska požáru, obyvatelstvu by nemělo hrozit nebezpečí.
Případem se od prvopočátku zabývá i policie, která zajistila okolí požáru. Na místo vyrazili kriminalisté. "Z prvotně zjištěných informací na místě můžeme říct, že jednou z vyšetřovacích verzí je i úmyslné zapálení objektu," uvedla policie již v pátek dopoledne na sociální síti X.
"Z veřejného prostoru jsme získali informace o tom, že se k útoku přihlásila konkrétní skupina. V tuto chvíli ověřujeme důvěryhodnost informací. V těchto případech je klíčové informovat pouze o tom, co je ověřené a vyhnout se spekulacím," sdělili strážci zákona před polednem. Podle informací webu novinky.cz se k založení požáru hlásí organizace Earthquake Faction, což je mezinárodní skupina, která hájí zájmy Palestinců.
Původně byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Policie ale po poledni oznámila, že se případem začala zabývat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě kvůli podezření ze spáchání teroristického útoku.
Zdroj: Libor Novák