Zemřel legendární akční herec Chuck Norris

Lucie Podzimková

20. března 2026 15:31

Z USA dorazila zpráva, které se nechce moc věřit. Ve věku 86 let zemřel legendární akční herec Chuck Norris. O úmrtí informovala jeho rodina. Norrise, který v březnu oslavil 86. narozeniny, dobře znali i čeští televizní diváci. 

"Naše rodina s těžkým srdcem oznamuje náhlou smrt našeho milovaného Chucka Norrise," uvedli pozůstalí na jeho instagramovém profilu. Norris zemřel ve čtvrtek, v posledních chvílích byl obklopen nejbližšími. 

"Pro svět byl mistrem bojových umění, hercem a symbolem síly. Pro nás byl oddaným manželem, milujícím otcem a dědečkem, neuvěřitelným bratrem a srdcem naší rodiny. Žil svůj život s vírou, smyslem a neochvějnou oddaností lidem, které miloval. Svou prací, disciplínou a laskavostí inspiroval miliony lidí po celém světě," poznamenala rodina. 

"I když máme zlomená srdce, jsme hluboce vděční za život, který prožil, za nezapomenutelné chvíle, které jsme s ním měli to štěstí sdílet. Láska a podpora, které se mu dostávalo od fanoušků po celém světě, pro něj znamenaly tolik. Naše rodina je za to opravdu vděčná. Pro něj jste nebyli jen fanoušci, byli jste jeho přátelé," dodali pozůstalí.

Norris pocházel z amerického státu Oklahoma. Jako osmnáctiletý vstoupil do armády, kde se začal věnovat bojovým uměním. Až mezi vojáky přišel k přezdívce Chuck, vlastním jménem se totiž jmenoval Carlos Ray. 

Celosvětově ho proslavilo působení v akčních filmech a seriálech. S Brucem Lee si zahrál ve snímku Cesta draka. Českým televizním divákům se zapsal do paměti díky hlavní roli v televizním seriálu Walker, Texas Ranger. 

Budeme si pamatovat, že jste zbabělci, vzkázal Trump členům NATO

V Záhřebu vznikla strana Chucka Norrise, chce ho řídit jako šerif. Ilustrační fotografie

V Záhřebu vznikla strana Chucka Norrise, chce ho řídit jako šerif

V chorvatském hlavním městě Záhřebu vznikla před komunálními volbami strana pojmenovaná po legendárním americkém herci akčních snímků Chucku Norrisovi. Voliče toto recesistické uskupení vzešlé ze "záhřebské kavárny" hodlá zaujmout příslibem, že bude metropoli řídit jako šerif. V případě vítězství chce také zlevnit pivo a zakázat zemětřesení, informovala stanice N1.
Chuck Norris

"Přijdu si pro tebe a budeš brečet." Chuck Norris poslal výhrůžný vzkaz Lukašenkovi

Demonstrace proti běloruskému prezidentovi Alexandru Lukašenkovi nepřestávají a lidé se nadále bouří kvůli výsledku prezidentských voleb. Demonstrace si vyžádaly dvě oběti a více než 6 700 zatčených a jsou sledovány po celém světě. Známý herec Chuck Norris se dokonce rozhodl, že pomocí moderních technologií vyzve Lukašenka, aby ustoupil demonstrantům.

Budeme si pamatovat, že jste zbabělci, vzkázal Trump členům NATO

Americký prezident Donald Trump se opět pustil do členských zemí NATO kvůli jejich neochotě pomoci se znovuotevřením Hormuzského průlivu. Trump obvinil spojence ze zbabělosti. Podle jeho slov se nechtějí zapojit ani v okamžiku, kdy je válka na Blízkém východě v podstatě vyhraná. 

Jak se zbavit závislosti na Hormuzském průlivu? Netanjahu navrhuje vybudování potrubí přes Arabský poloostrov

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve svém projevu k národu i mezinárodnímu společenství zdůraznil, že probíhající válka s Íránem bude trvat tak dlouho, „dokud to bude nutné“. Ve spolupráci se Spojenými státy se Izrael podle jeho slov soustředí na tři klíčové cíle: úplnou likvidaci íránského jaderného programu, zničení arzenálu balistických raket dříve, než je Írán stihne ukrýt hluboko pod zem, kde by byly imunní vůči leteckým úderům, a vytvoření podmínek pro to, aby íránský lid mohl získat zpět svou svobodu. 

Írán už nedokáže obohacovat uran, není jasné, kdo zemi vede, řekl Netanjahu. Nevyloučil pozemní invazi

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek vystoupil na tiskové konferenci, kde shrnul dosavadní úspěchy vojenského tažení proti Íránu. V úvodu svého projevu v hebrejštině prohlásil, že se Izraeli podařilo dosáhnout strategického průlomu, který zásadně mění bezpečnostní architekturu Blízkého východu. Podle jeho slov Írán již není schopen obohacovat uran ani vyrábět balistické rakety.

Babiš asi dokáže v NATO lépe vysvětlit, proč Česko neinvestuje do obrany, poznamenal ironicky Pavel

Prezident Petr Pavel zakončil svou dvoudenní návštěvu Středočeského kraje, během které se věnoval nejen regionálním tématům, ale také aktuálním sporům s vládou premiéra Andreje Babiše. Na závěrečné tiskové konferenci se prezident vyjádřil k napjaté situaci ohledně zastupování České republiky na mezinárodní scéně a ke kontroverzím provázejícím jmenování nových velvyslanců.

Summit Evropské unie průlom nepřinesl. Maďarsko a Slovensko se přesvědčit nepodařilo

Summit Evropské unie v Bruselu nepřinesl očekávaný průlom v klíčových otázkách finanční pomoci pro Ukrajinu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj neskrýval svou hlubokou frustraci z patové situace, která nastala v důsledku trvajícího veta Maďarska a Slovenska. Ve svém projevu k Evropské radě zdůraznil, že zpoždění v dodávkách pomoci přímo ohrožuje životy a stabilitu jeho země.

Kuba se kvůli ropné blokádě ocitá na hraně úplného kolapsu

Kuba se ocitá na hraně úplného kolapsu. Poté, co Spojené státy před téměř třemi měsíci zavedly efektivní ropnou blokádu ostrova, se kubánská společnost propadla do nejhlubší krize za poslední desetiletí. V ulicích Havany se hromadí odpadky, nemocnice odkládají tisíce operací a lidé si kvůli nedostatku elektřiny a plynu musí ohřívat vodu na ohništích z dřevěného uhlí.

„Likvidace padouchů něco stojí.“ Hegseth odmítl upřesnit, kdy USA ukončí válku s Íránem

Americké ministerstvo obrany ve čtvrtek potvrdilo, že vojenské operace v Íránu probíhají přesně podle stanoveného plánu. Ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci v Pentagonu uvedl, že Spojené státy úspěšně plní své strategické cíle. Zároveň však odmítl upřesnit jakýkoli časový harmonogram pro ukončení konfliktu s tím, že o konečném výsledku a délce bojů rozhodne prezident Donald Trump.

Největší rezervy zemního plynu na světě. Gigantické ložisko South Pars je světový unikát

Izraelský útok na íránská zařízení v plynovém poli South Pars představuje zásadní zlom v probíhajícím válečném konfliktu. Tato operace vyvolala zuřivou odvetu Teheránu, který následně zacílil na klíčovou energetickou infrastrukturu svých sousedů v Perském zálivu. Světové trhy, které již dříve ochromilo faktické uzavření Hormuzského průlivu, nyní čelí drtivému tlaku na dodávky ropy a zemního plynu.

