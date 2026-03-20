Z USA dorazila zpráva, které se nechce moc věřit. Ve věku 86 let zemřel legendární akční herec Chuck Norris. O úmrtí informovala jeho rodina. Norrise, který v březnu oslavil 86. narozeniny, dobře znali i čeští televizní diváci.
"Naše rodina s těžkým srdcem oznamuje náhlou smrt našeho milovaného Chucka Norrise," uvedli pozůstalí na jeho instagramovém profilu. Norris zemřel ve čtvrtek, v posledních chvílích byl obklopen nejbližšími.
"Pro svět byl mistrem bojových umění, hercem a symbolem síly. Pro nás byl oddaným manželem, milujícím otcem a dědečkem, neuvěřitelným bratrem a srdcem naší rodiny. Žil svůj život s vírou, smyslem a neochvějnou oddaností lidem, které miloval. Svou prací, disciplínou a laskavostí inspiroval miliony lidí po celém světě," poznamenala rodina.
"I když máme zlomená srdce, jsme hluboce vděční za život, který prožil, za nezapomenutelné chvíle, které jsme s ním měli to štěstí sdílet. Láska a podpora, které se mu dostávalo od fanoušků po celém světě, pro něj znamenaly tolik. Naše rodina je za to opravdu vděčná. Pro něj jste nebyli jen fanoušci, byli jste jeho přátelé," dodali pozůstalí.
Norris pocházel z amerického státu Oklahoma. Jako osmnáctiletý vstoupil do armády, kde se začal věnovat bojovým uměním. Až mezi vojáky přišel k přezdívce Chuck, vlastním jménem se totiž jmenoval Carlos Ray.
Celosvětově ho proslavilo působení v akčních filmech a seriálech. S Brucem Lee si zahrál ve snímku Cesta draka. Českým televizním divákům se zapsal do paměti díky hlavní roli v televizním seriálu Walker, Texas Ranger.
Zdroj: Libor Novák