Norrise poctil prezident Trump. Byl to skvělý chlap, ocenil herce

Američany v pátek zasáhla smutná zpráva, na kterou se nešlo předem připravit. Ve věku 86 let náhle zemřel slavný akční herec Chuck Norris. Informace se dostala i k prezidentovi Donaldu Trumpovi, který připomněl, že ho Norris v minulosti podpořil.
Trump reagoval na smutnou zprávu, když opouštěl Bílý dům. "Myslím, že to byl skvělý chlap. Byl to skvělý chlap," řekl prezident novinářům podle webu Deadline. "Nechtěli jste s ním bojovat, to vám řeknu. Byl to tvrdý chlap a skvělý podporovatel. Je to špatné," komentoval úmrtí akčního herce.
"Naše rodina s těžkým srdcem oznamuje náhlou smrt našeho milovaného Chucka Norrise," uvedli pozůstalí v pátek na jeho instagramovém profilu. Norris zemřel ve čtvrtek, v posledních chvílích byl obklopen nejbližšími.
"Pro svět byl mistrem bojových umění, hercem a symbolem síly. Pro nás byl oddaným manželem, milujícím otcem a dědečkem, neuvěřitelným bratrem a srdcem naší rodiny. Žil svůj život s vírou, smyslem a neochvějnou oddaností lidem, které miloval. Svou prací, disciplínou a laskavostí inspiroval miliony lidí po celém světě," poznamenala rodina.
"I když máme zlomená srdce, jsme hluboce vděční za život, který prožil, za nezapomenutelné chvíle, které jsme s ním měli to štěstí sdílet. Láska a podpora, které se mu dostávalo od fanoušků po celém světě, pro něj znamenaly tolik. Naše rodina je za to opravdu vděčná. Pro něj jste nebyli jen fanoušci, byli jste jeho přátelé," dodali pozůstalí.
Norris pocházel z amerického státu Oklahoma. Jako osmnáctiletý vstoupil do armády, kde se začal věnovat bojovým uměním. Až mezi vojáky přišel k přezdívce Chuck, vlastním jménem se totiž jmenoval Carlos Ray. Celosvětově ho proslavilo působení v akčních filmech a seriálech. S Brucem Lee si zahrál ve snímku Cesta draka. Českým televizním divákům se zapsal do paměti díky hlavní roli v televizním seriálu Walker, Texas Ranger.
Související
V Záhřebu vznikla strana Chucka Norrise, chce ho řídit jako šerif
Trump se postaral o trapas. Před japonskou premiérku vtipkoval o Pearl Harboru
Americký prezident Donald Trump se postaral o další úsměvný moment, který se řeší po celém světě. S japonskou premiérkou po svém boku se vyjadřoval ke slavnému útoku na Pearl Harbor. Upozornil na to britský deník Guardian.
Zdroj: Lucie Podzimková