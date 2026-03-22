Norrise poctil prezident Trump. Byl to skvělý chlap, ocenil herce

Lucie Podzimková

22. března 2026 19:54

Chuck Norris
Američany v pátek zasáhla smutná zpráva, na kterou se nešlo předem připravit. Ve věku 86 let náhle zemřel slavný akční herec Chuck Norris. Informace se dostala i k prezidentovi Donaldu Trumpovi, který připomněl, že ho Norris v minulosti podpořil. 

Trump reagoval na smutnou zprávu, když opouštěl Bílý dům. "Myslím, že to byl skvělý chlap. Byl to skvělý chlap," řekl prezident novinářům podle webu Deadline. "Nechtěli jste s ním bojovat, to vám řeknu. Byl to tvrdý chlap a skvělý podporovatel. Je to špatné," komentoval úmrtí akčního herce. 

"Naše rodina s těžkým srdcem oznamuje náhlou smrt našeho milovaného Chucka Norrise," uvedli pozůstalí v pátek na jeho instagramovém profilu. Norris zemřel ve čtvrtek, v posledních chvílích byl obklopen nejbližšími. 

"Pro svět byl mistrem bojových umění, hercem a symbolem síly. Pro nás byl oddaným manželem, milujícím otcem a dědečkem, neuvěřitelným bratrem a srdcem naší rodiny. Žil svůj život s vírou, smyslem a neochvějnou oddaností lidem, které miloval. Svou prací, disciplínou a laskavostí inspiroval miliony lidí po celém světě," poznamenala rodina. 

"I když máme zlomená srdce, jsme hluboce vděční za život, který prožil, za nezapomenutelné chvíle, které jsme s ním měli to štěstí sdílet. Láska a podpora, které se mu dostávalo od fanoušků po celém světě, pro něj znamenaly tolik. Naše rodina je za to opravdu vděčná. Pro něj jste nebyli jen fanoušci, byli jste jeho přátelé," dodali pozůstalí.

Norris pocházel z amerického státu Oklahoma. Jako osmnáctiletý vstoupil do armády, kde se začal věnovat bojovým uměním. Až mezi vojáky přišel k přezdívce Chuck, vlastním jménem se totiž jmenoval Carlos Ray. Celosvětově ho proslavilo působení v akčních filmech a seriálech. S Brucem Lee si zahrál ve snímku Cesta draka. Českým televizním divákům se zapsal do paměti díky hlavní roli v televizním seriálu Walker, Texas Ranger. 

Zemřel bývalý šéf FBI a vyšetřovatel Mueller. Trump se svěřil, že je rád

V Záhřebu vznikla strana Chucka Norrise, chce ho řídit jako šerif

V chorvatském hlavním městě Záhřebu vznikla před komunálními volbami strana pojmenovaná po legendárním americkém herci akčních snímků Chucku Norrisovi. Voliče toto recesistické uskupení vzešlé ze "záhřebské kavárny" hodlá zaujmout příslibem, že bude metropoli řídit jako šerif. V případě vítězství chce také zlevnit pivo a zakázat zemětřesení, informovala stanice N1.

Česko má po osmi letech medaili z halového MS. Lurdes Gloria Manuel ovládla čtvrtku

Česká výprava atletů se konečně dočkala medaile z halového světového šampionátu. V sobotu se o ni v polské Toruni postarala čtvrtkařka Lordes Gloria Manuel, která si navíc doběhla pro tu nejcennější z nich, když závod na 400 metrů ovládla osobním rekordem, tedy v čase 50,76 sekundy. Jedná se tak pro ni o první výrazný seniorský úspěch, kterým tak navázala na svůj titul juniorské mistryně světa.

Smrtelná nehoda ve středních Čechách. Zasahoval vrtulník

Tragické následky má nedělní nehoda na Kolínsku ve středních Čechách. Jeden člověk nepřežil havárii osobního auta, další dva lidé utrpěli zranění. Příčina události je předmětem vyšetřování. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. 

Sparta odvetu osmifinále s Alkmaarem nezvládla. Olomouc nestačila na Mohuč

Český fotbal už nemá po čtvrtku v této sezóně evropských fotbalových pohárů žádného zástupce. Osmifinále Konferenční ligy se totiž hrubě nevydařilo pražské Spartě, která vstupovala do domácí odvety s nizozemským Alkmaarem po porážce 1:2 z úvodního zápasu. Výkon svěřenců kouče Briana Priskeho byl však ještě horší než před týdnem a nikdo se tak nemohl divit tomu, že odvetný duel dospěl k jasnému výsledku 4:0 pro Alkmaar. To Olomouc se v německé Mohuči pokoušela o klubovou senzaci. První poločas statečně držela bezbrankový stav, o svém postupu do čtvrtfinále nakonec bundesligový celek rozhodl dvěma góly ve druhé půli, přičemž mu pomohlo i to, že Olomouc dohrávala o deseti.

ANO je suverénní, do Sněmovny by proniklo jen pět stran

Více než třetina lidí by momentálně podpořila vládní hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Jeden z jeho nynějších koaličních partnerů by ale skončil mimo Poslaneckou sněmovnu, kam by se dostalo jen pět subjektů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro televizní stanici CNN Prima News. 

Zemřel bývalý šéf FBI a vyšetřovatel Mueller. Trump se svěřil, že je rád

Americký prezident Donald Trump si neodpustil velmi jízlivou reakci na nejnovější smutnou zprávu. Ve věku 81 let zemřel někdejší šéf FBI a bývalý zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, jenž se zabýval otázkou ruského ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016, kdy se Trump stal poprvé prezidentem. 

Trump se postaral o trapas. Před japonskou premiérku vtipkoval o Pearl Harboru

Americký prezident Donald Trump se postaral o další úsměvný moment, který se řeší po celém světě. S japonskou premiérkou po svém boku se vyjadřoval ke slavnému útoku na Pearl Harbor. Upozornil na to britský deník Guardian

