Světoví lídři se sešli v Amazonii na summitu před COP30. Trump setkání bojkotuje

Světoví lídři se sešli v brazilské Amazonii na summitu před klíčovou klimatickou konferencí COP30. Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva ve čtvrtek ostře kritizoval "extremistické síly", které odsuzují budoucí generace k životu na planetě navždy změněné globálním oteplováním. Summitu se účastní téměř všechny státy, s výjimkou Spojených států, jejichž prezident Donald Trump označil klimatickou vědu za "podvod".
Generální tajemník OSN António Guterres na setkání v Belému prohlásil, že státy musí čelit "morálnímu selhání a smrtící nedbalosti" kvůli nedodržení cíle oteplení 1,5 °C. Uvedl, že se nepodařilo udržet pod touto kritickou hranicí, což je sice "morální selhání", ale neznamená to, že by byla veškerá naděje ztracena. Podle agentury OSN pro počasí a klima bude rok 2025 patřit mezi nejteplejší roky v historii.
Brazílie doufá, že COP30 prokáže, že klimatická změna zůstává hlavní globální prioritou, i když jsou klíčové cíle neplněny. Prezident Lula ve svém úvodním projevu zdůraznil, že okno pro zamezení katastrofálním změnám se "rychle uzavírá". Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval přítomné lídry, aby si zvolili "multilateralismus před izolacionismem", "vědu před ideologií" a "akci před fatalismem".
Summitu se zúčastnili i britský premiér Keir Starmer a Macron, ale další významné ekonomiky, včetně Číny a Indie, vyslaly pouze náměstky nebo ministry pro klima. Absence USA a nedávné schválení vrtů ropy v blízkosti ústí Amazonky ze strany Brazílie vyvolávají během summitu rozpaky.
Organizátoři summitu čelí obtížnému úkolu získat podporu pro klimatickou akci v době válek, rozpočtových omezení a populistických reakcí proti zelené politice. Lídři shromáždění v Belému musí "předat COP jasný mandát být ambiciózní, překonat mezery a řešit palčivé problémy", uvedla Carolina Pasquali z Greenpeace.
Místo nových závazků pojala Brazílie summit jako příležitost pro vyvození odpovědnosti. Země zahajuje nový fond na ochranu pralesů a klade důraz na adaptaci, což je klíčový požadavek rozvojových zemí. Tyto státy požadují konkrétní detaily o tom, jak podstatně navýšit finanční prostředky na klima až na 1,3 bilionu dolarů ročně do roku 2035, což je odhadovaná potřeba rozvojového světa. Úkolem hostitelů je také připravit reakci na selhání cíle 1,5 °C. I při plném dodržení všech současných závazků se totiž globální oteplení do konce století odhaduje na 2,5 °C.
