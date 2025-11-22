Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro byl v sobotu zadržen ve své rezidenci v hlavním městě Brazílie, a to jen několik dní předtím, než měl nastoupit výkon trestu za vedení pokusu o převrat. Informaci potvrdil server CNN. Federální policie ve svém prohlášení uvedla, že vykonala příkaz k preventivnímu zatčení, o který sama požádala a který byl schválen Nejvyšším soudem.
Zdroje pro CNN Brasil uvedly, že žádost o preventivní vazbu spustila vigilie organizovaná Bolsonarovým nejstarším synem, senátorem Fláviem Bolsonarem, před komplexem obytných budov, kde bývalý prezident žije.
Sedmdesátiletý bývalý prezident byl převezen na základnu federální policie, vzdálenou asi jedenáct kilometrů od prezidentského paláce, který obýval v letech 2019 až 2022. Ačkoli důvod preventivního zatčení nebyl bezprostředně jasný, místní zprávy hovoří o „zachování veřejného pořádku“.
Bolsonaro byl na začátku letošního roku odsouzen k 27 letům a třem měsícům vězení za spiknutí s cílem udržet se u moci poté, co prohrál volby v roce 2022 s Luizem Ináciem Lula da Silvou. Od srpna byl v domácím vězení. Čtyři z pěti soudců Nejvyššího soudu v přelomovém procesu Bolsonara uznali vinným ve všech pěti bodech obžaloby.
Bývalý prezident byl odsouzen nejen za plánování státního převratu, ale také za účast v ozbrojené zločinecké organizaci, pokus o násilné zrušení demokratického zřízení, páchání násilných činů proti státním institucím a za poškození chráněného veřejného majetku.
K tomu došlo během útoku jeho podporovatelů na vládní budovy 8. ledna 2023. Bolsonaro dlouhodobě trval na tom, že soudní proces je politickým honem na čarodějnice.
Jeden z jeho právníků, Celso Vilardi, potvrdil zatčení AFP, ale nevěděl, proč k němu došlo. Zatčení ze soboty zřejmě nebylo přímo spojeno s rozsudkem za převrat, jelikož o uvěznění v souvislosti s těmito zločiny zatím soud nerozhodl kvůli řadě právních řízení a odvolání.
Spekulace o bezprostředním zatčení Bolsonara dosáhly v posledních dnech vrcholu, kdy jeho spojenci vyjadřovali rozhořčení nad možností, že by byl poslán do věznice s maximální ostrahou Papuda v Brasílii.
Bolsonarovi příznivci plánovali na sobotní večer „vigilii“ před luxusním komplexem, kde žil v domácím vězení. Kongresman Reimont Otoni z Dělnické strany (PT), která podporuje Lulu, vyjádřil uspokojení s tím, že Bolsonarovo spiknutí zahrnovalo i plán na zavraždění Luly da Silvy.
Německo opouští roli opatrného ekonomického giganta a míří k pozici hlavní vojenské síly Evropy. Politické vedení tlačí na rychlou přestavbu Bundeswehru, masivní nábory i bezprecedentní investice do zbrojního průmyslu. Tím ale nevyhnutelně mění rovnováhu na kontinentu, což zneklidňuje Francii, probouzí ostražitost Polska a posouvá těžiště evropské bezpečnosti směrem k Berlínu. Z Německa se může stát klíčová protiváha Rusku – a Evropa se tomu bude muset přizpůsobit.
Zdroj: Jakub Jurek