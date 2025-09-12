Soud poslal brazilského exprezidenta Bolsonara do vězení na 27 let

Jair Bolsonaro
Foto: Facebook @jairmessias.bolsonaro

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro byl odsouzen k trestu odnětí svobody na více než 27 let. Soudní proces proběhl ve čtvrtek a exprezident byl shledán vinným ze spiknutí, které mělo vést k vojenskému puči. Bolsonaro se po prohraných volbách v roce 2022 snažil násilně udržet u moci. Podle soudců Cármen Lúcii Antunes Rocha a Cristiana Zanina se pokusil zničit základní pilíře brazilské demokracie.

Soudce Alexandre de Moraes nazval Bolsonara vůdcem zločinecké organizace. Podle něj byl Bolsonaro hlavním organizátorem spiknutí, které mělo vrátit zemi zpět k diktatuře. De Moraes uvedl, že tato kriminální činnost probíhala mezi červencem 2021 a lednem 2023. Soudkyně Rocha ve svém rozhodujícím hlasu prohlásila, že demokracie v Brazílii nebyla otřesena. Varovala však před šířením „viru autoritářství“ a zároveň oslavila, že instituce v zemi obstály a bránily se.

Jeden ze soudců, Luiz Fux, hlasoval pro zproštění viny, jelikož se nenašly důkazy o tom, že by Bolsonaro byl součástí spiknutí, které mělo zavraždit Lulu a soudce Moraese. Označil však povstání z 8. ledna 2023, kdy Bolsonarovi příznivci vyplenili prezidentský palác a další vládní budovy, za „barbarský čin“. Podle Fuxe však nebyla prokázána Bolsonarova vina za podněcování těchto nepokojů.

Soud nakonec shledal vinnými i další blízké Bolsonarovy spojence. Konkrétně se jednalo o bývalé ministry obrany, Waltera Bragu Netta a generála Paula Sérgia Nogueiru de Oliveira, dále o bývalého ministra pro institucionální bezpečnost, generála Augusta Helenu a bývalého velitele námořnictva, admirála Almira Garniera Santose. Vinu soud také prokázal Bolsonarovu bývalému šéfovi tajné služby Alexandru Ramagemovi, ministrovi spravedlnosti Andersonu Torresovi a jeho bývalému pobočníkovi Mauru Cidovi.

Verdikt vyvolal oslavy levicových příznivců před budovou nejvyššího soudu. Flávio Bolsonaro, senátorský syn exprezidenta, označil verdikt za politické pronásledování. Americký prezident Donald Trump vyjádřil své překvapení nad odsouzením a přirovnal to k tomu, co se „snažili udělat s ním“. Dále označil rozsudek za „hon na čarodějnice“, na který Spojené státy náležitě odpoví. Brazilské ministerstvo zahraničí tato slova odmítlo.

I přes radost z rozsudku se progresivisté obávají, že Bolsonarovo politické hnutí je stále naživu. Politoložka dr. Camila Rocha uvedla, že by politickou smrt Jaira Bolsonara neprohlašovala. Předpokládá, že jeho stoupenci se budou snažit dostat svého vůdce z vězení a udržet jeho vliv. Je také možné, že se v příštích volbách pokusí zvolit co nejvíce senátorů, kteří by mohli členy nejvyššího soudu, považované za Bolsonarovy nepřátele, obžalovat. Nadějí je také zvolení kandidáta, který by mohl Bolsonara omilostnit.

Někteří zákonodárci, kteří Bolsonara podporují, prosazují myšlenku amnestie pro exprezidenta a další osoby zapojené do pokusu o převrat. Podle nich by takový krok pomohl uklidnit politicky rozdělenou zemi. Autor knihy o vojenské účasti v brazilské politice, Fabio Victor, však varoval, že by amnestie vyslala špatný signál a mohla by podpořit nezákonnost.

Ruské drony v Polsku? Podle Trumpa mohlo jít o omyl

