Amazonu zkolabovaly servery. Nefunguje Snapchat, Zoom, Roblox, Signal, PlayStation nebo banky

Nefunkčnost řady předních globálních webových stránek a mobilních aplikací způsobily rozsáhlé potíže v síti Amazon Web Services (AWS). Tato cloudová divize Amazonu tvoří klíčový základ pro infrastrukturu milionů velkých firemních platforem a online služeb. Podle dostupných informací tak nefunguje například Snapchat Zoom, Roblox, Clash Royale, Clash of Clans, Fortnite, Canva, Wordle, Signal, Coinbase, Duolingo, Slack, Smartsheet, PokemonGo, Epic Games, PlayStation Network a řada dalších služeb.
Mezi postiženými aplikacemi se objevily populární tituly jako Snapchat, Duolingo, Zoom nebo Roblox, stejně jako zákazníci britských bank Lloyds a Halifax. Ačkoliv AWS oznámila, že zaznamenává „výrazné známky obnovy“ a většina služeb by měla být již funkční, uživatelé stále hlásí problémy.
Bankovní skupina Lloyds potvrdila, že dnešní globální problémy se službami Amazon Web Services stojí za výpadkem, který zasáhl také její dceřiné společnosti Halifax a Bank of Scotland. Lloyds ve svém prohlášení uvedla, že ví o potížích AWS, jež ovlivňují mnoho internetových stránek a aplikací po celé Velké Británii. Banka se za vzniklé komplikace omlouvá a žádá klienty o shovívavost po dobu vyšetřování situace.
Tento výpadek vyvolal vlnu nespokojenosti. Například profesor informatiky James Davenport z University of Bath vyjádřil obavy z toho, že byly zasaženy i britské banky. Podle jeho názoru by finanční instituce měly omezit své spoléhání se na cloudové služby provozované z USA a využívat raději poskytovatele s působištěm ve Spojeném království nebo Evropě. Na sociálních sítích se sice šíří zprávy o odmítání plateb kartami, tato tvrzení však zatím nebyla nezávislými zdroji ověřena.
Platforma Downdetector, monitorující online výpadky, zaznamenala během dopoledne po celém světě přes čtyři miliony hlášení o potížích. Tento počet představuje více než dvojnásobek toho, co platforma obvykle registruje za celý běžný pracovní den. Problémy začaly v regionu US East 1 AWS v 06:56 UTC a kolem 9:50 BST hlásilo potíže více než 500 společností globálně. Jen ve Velké Británii bylo během prvních dvou hodin nahlášeno přes 400 000 problémů.
Společnost Amazon Web Services, jejíž infrastruktura je klíčová pro miliony aplikací, vydala prohlášení, ve kterém uvádí, že „pozoruje značné známky zotavení“. Většina operací by měla být znovu úspěšná, přestože společnost stále zpracovává frontu dříve nahromaděných požadavků. AWS již dříve oznámila, že určila „potenciální primární příčinu chyb v API DynamoDB v regionu US-EAST-1“ a pracuje na urychlení nápravy.
Výpadek AWS citelně ovlivnil obrovský rozsah digitálních služeb. Mezi zasaženými platformami jsou kromě výše zmíněných také Zoom, Roblox, HMRC (britský daňový úřad) a dlouhý seznam herních a fitness aplikací, jako jsou Wordle nebo Fortnite. Ne všechny internetové služby se však potýkají s problémy; například služby Google, které běží na firemní cloudové platformě, fungují stabilně. Podle dostupných informací zůstaly bez potíží také platformy Meta (Facebook a Instagram) a sociální síť X (dříve Twitter) Elona Muska.
Odborníci upozorňují, že i když výpadky online služeb nejsou neobvyklé, současné selhání velkého množství webů je stále častější. To je důsledek skutečnosti, že mnoho platforem využívá stejného cloudového dodavatele. V případě potíží u tak rozsáhlého poskytovatele, jakým je AWS, se problémy lavinovitě šíří na obrovské množství závislých webových služeb. Podobné incidenty se v minulosti vyskytly i u jiných dodavatelů, například u sítí pro doručování obsahu (CDN) typu Fastly.
