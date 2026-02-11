Netanjahu opět míří za Trumpem. Už se s ním setkal vícekrát než jakýkoliv jiný lídr

Americký prezident Donald Trump v Bílém domě přivítá izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Jejich setkání se uskuteční v době narůstajícího napětí na Blízkém východě a zintenzivňujících se jednání o omezení íránského programu jaderných zbraní. Pro Netanjahua jde již o šestou návštěvu Spojených států od Trumpova návratu do úřadu, což je více, než kolik jich absolvoval kterýkoli jiný světový lídr.
Izraelský premiér hodlá na Trumpa naléhat, aby usiloval o dohodu, která nebude zahrnovat pouze zastavení obohacování uranu v Íránu. Netanjahu požaduje také omezení íránského programu balistických raket a ukončení podpory pro zástupné skupiny, jako jsou Hamás a Hizballáh. Před odletem do USA prohlásil, že prezidentovi představí izraelský pohled na principy těchto složitých jednání.
Írán naznačil ochotu omezit svůj jaderný program výměnou za zmírnění sankcí, ostatní požadavky však odmítá. Íránský prezident Masúd Pezeškiján varoval, že jeho země neustoupí nepřiměřeným požadavkům. Během oslav výročí islámské revoluce v Teheránu zopakoval, že Írán neusiluje o jaderné zbraně a je připraven na jakékoli ověření, trvá však na dialogu založeném na míru a klidu v regionu.
Netanjahu se v úterý ve Washingtonu setkal se zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem, kteří ho informovali o výsledcích prvního kola jednání s Íránem z minulého pátku. Izraelský premiér dlouhodobě považuje Írán za existenční hrozbu pro svou zemi. Úřad premiéra ve svém prohlášení zdůraznil, že jakákoli dohoda musí ukončit podporu íránské osy v celém regionu.
Spojené státy mezitím posilují svou vojenskou přítomnost v oblasti. Prezident Trump pohrozil Teheránu údery, pokud nedojde k dohodě a pokud nepřestane zabíjení demonstrantů v Íránu. Trump v rozhovoru pro Axios uvedl, že Írán o dohodu velmi stojí, a nevyloučil vyslání další úderné skupiny letadlových lodí do regionu k již přítomné lodi USS Abraham Lincoln.
Analytici se domnívají, že íránský režim je v současnosti velmi zranitelný, zejména po loňských vzdušných operacích USA a Izraele proti jeho vojenským cílům a v důsledku masových protestů. Přesto se někteří odborníci domnívají, že se Trump bude chtít vyhnout přímému vojenskému střetu. Izraelští představitelé si však nadále vyhrazují právo na vojenskou akci v případě neúspěchu diplomatických jednání.
Návštěva se koná také v souvislosti s tlakem americké administrativy na realizaci další fáze dohody o příměří v Gaze mezi Izraelem a Hamásem. Obě strany se vzájemně obviňují z porušování klidu zbraní, který byl dohodnut loni v říjnu po dvouleté válce. Pokrok v druhé fázi, zahrnující odzbrojení Hamásu a stažení izraelských sil, zůstává prozatím minimální.
