Trump a Netanjahu budou jednat o Íránu. Teherán opět varuje Washington

Lucie Podzimková

8. února 2026 10:33

Benjamin Netanjahu a Donald Trump
Benjamin Netanjahu a Donald Trump Foto: The White House

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se v příštím týdnu setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Hlavním tématem rozhovoru má být Írán, informovala americká stanice NBC News. Teherán mezitím znovu varoval Washington před odvetou při případném útoku. 

Netanjahu a Trump se mají setkat ve středu ve Washingtonu, uvedla kancelář izraelského premiéra. "Premiér se domnívá, že veškerá jednání musí obsahovat omezení balistických raket a ukončení podpory pro íránskou osu (spojence jako Hizballáh či Hamás - pozn. red.)," sdělila kancelář. Bílý dům se zatím k plánovanému jednání nijak nevyjádřil. 

Američané v pátek vedli nepřímé rozhovory se zástupci Íránu v Ománu ohledně íránského jaderného programu. Trump označil jednání za "velmi dobrá", podle jeho slov mají pokračovat v příštím týdnu. Washington na jednáních zastupovali Steve Witkoff a Jared Kushner i nejvyšší vojenský velitel pro oblast Blízkého východu Brad Cooper. 

Íránský ministr zahraničí Abbás Aráqčí v pátek řekl novinářům, že rozhovory o jaderném programu musí probíhat v klidné atmosféře bez napětí a výhrůžek. Hned v sobotu ale varoval, že Teherán v případě dalšího amerického útoku odpoví odvetou proti americkým vojenským základnám v regionu. 

Aráqčí podotkl, že panuje velká nedůvěra k Američanům po loňských útocích na íránská jaderná zařízení. Zdůraznil, že jím zastupovaný režim nehodlá jednat o balistických raketách. Rozhovory se podle šéfa diplomacie povedou pouze o jaderném programu. 

Podle informací citovaných stanicí NBC News přišli diplomaté z Egypta, Turecka a Kataru s návrhem, aby Teherán na tři roky přestal s obohacováním uranu, odeslal již obohacený uran do zahraničí a slíbil, že nepoužije balistické rakety. 

Američané naposledy udeřili v Íránu v loňském roce, protože tamní režim navzdory tvrzením, že jeho jaderný program je určen čistě pro civilní účely, začal obohacovat uran na úroveň, která je blízko možnému využití ve zbraních hromadného ničení. V červnu tak došlo na údery proti íránským jaderným zařízením.

6. února 2026 20:49

Íránští diplomaté se nechovají jako zástupci hroutícího se režimu. Věří, že Trump Teherán nesesadí

