Trump a Netanjahu budou jednat o Íránu. Teherán opět varuje Washington

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se v příštím týdnu setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Hlavním tématem rozhovoru má být Írán, informovala americká stanice NBC News. Teherán mezitím znovu varoval Washington před odvetou při případném útoku.
Netanjahu a Trump se mají setkat ve středu ve Washingtonu, uvedla kancelář izraelského premiéra. "Premiér se domnívá, že veškerá jednání musí obsahovat omezení balistických raket a ukončení podpory pro íránskou osu (spojence jako Hizballáh či Hamás - pozn. red.)," sdělila kancelář. Bílý dům se zatím k plánovanému jednání nijak nevyjádřil.
Američané v pátek vedli nepřímé rozhovory se zástupci Íránu v Ománu ohledně íránského jaderného programu. Trump označil jednání za "velmi dobrá", podle jeho slov mají pokračovat v příštím týdnu. Washington na jednáních zastupovali Steve Witkoff a Jared Kushner i nejvyšší vojenský velitel pro oblast Blízkého východu Brad Cooper.
Íránský ministr zahraničí Abbás Aráqčí v pátek řekl novinářům, že rozhovory o jaderném programu musí probíhat v klidné atmosféře bez napětí a výhrůžek. Hned v sobotu ale varoval, že Teherán v případě dalšího amerického útoku odpoví odvetou proti americkým vojenským základnám v regionu.
Aráqčí podotkl, že panuje velká nedůvěra k Američanům po loňských útocích na íránská jaderná zařízení. Zdůraznil, že jím zastupovaný režim nehodlá jednat o balistických raketách. Rozhovory se podle šéfa diplomacie povedou pouze o jaderném programu.
Podle informací citovaných stanicí NBC News přišli diplomaté z Egypta, Turecka a Kataru s návrhem, aby Teherán na tři roky přestal s obohacováním uranu, odeslal již obohacený uran do zahraničí a slíbil, že nepoužije balistické rakety.
Američané naposledy udeřili v Íránu v loňském roce, protože tamní režim navzdory tvrzením, že jeho jaderný program je určen čistě pro civilní účely, začal obohacovat uran na úroveň, která je blízko možnému využití ve zbraních hromadného ničení. V červnu tak došlo na údery proti íránským jaderným zařízením.
Související
Trump nechápe, že se na olympiádě bučelo na Vance. Lidé ho prý mají rádi
Babiš se domnívá, že mírová jednání o Ukrajině se blíží ke zdárnému konci
Donald Trump , Benjamin Netanjahu , Izrael , USA (Spojené státy americké) , Írán
Aktuálně se děje
před 27 minutami
Trump a Netanjahu budou jednat o Íránu. Teherán opět varuje Washington
před 1 hodinou
Ceny kritiky vyhrálo drama Sbormistr. Pro dvě sošky si přišel Dužan Duong
před 1 hodinou
Napadení před hernou v Chebu vyšetřuje policie. Jeden z mužů utrpěl vážná zranění
před 2 hodinami
Curleři si připsali první výhru, Indráčková historický zápis. V akci byl i český sáňkař
před 2 hodinami
Trump nechápe, že se na olympiádě bučelo na Vance. Lidé ho prý mají rádi
před 4 hodinami
Výhled počasí na příští víkend. Do Česka dorazí ochlazení
včera
Na jihu Čech v týdnu došlo ke slabému zemětřesení
včera
Na olympiádě se šíří mezi hokejistkami norovirus. Po Finkách trápí i Švýcarky
včera
Kanadu zasáhla nevídaná tragédie. Zemřeli talentovaní hokejisté
včera
Opravdová hvězda, prohlásil prezident Pavel o Brejchové
včera
Babiš se domnívá, že mírová jednání o Ukrajině se blíží ke zdárnému konci
včera
Zabystřan ve sjezdu zajel olympijské maximum, Janatová ve skiatlonu v TOP 10
včera
Počasí způsobilo oblevu. Sněhu ubylo i na horách, ukazují data
včera
Pohonné hmoty v Česku zdražily, ceny mají stoupat i nadále
včera
Policie objasnila podvod s elektronikou. Škoda činí několik miliard
včera
Hokejový tým se musí obejít bez Zachy z NHL. Přijet má sparťan Chlapík
včera
Babiš chtěl Turkovi zakázat sociální sítě, pokud by byl ministrem
včera
Sáblíková učinila nejtěžší rozhodnutí v životě. Kvůli nemoci nebude na startu závodu na 3000 metrů
včera
Američané chtějí konec války na Ukrajině do léta, prozradil Zelenskyj
včera
ZOH: Snowboardistovi Hronešovi se do finále big airu nepodařilo kvalifikovat
Snowboardistovi Jakubu Hronešovi se nepovedlo postoupit z kvalifikace do hlavního závodu v big airu, který je na programu v sobotu večer. Z celkového třicetičlenného startovního pole totiž skončil český reprezentant až jako osmadvacátý s tím, že na postupovou dvanáctku nakonec ztratil 77 bodů. Za dva lepší skoky, které předvedl, dostal od rozhodčích celkovou známku 86,00.
Zdroj: David Holub