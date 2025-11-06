Ceny dálničních známek od ledna vzrostou, potvrdilo ministerstvo

6. listopadu 2025 17:50

Dálnice D1
Dálnice D1

České dálniční známky od ledna opět zdraží, potvrdilo ministerstvo dopravy v tiskové zprávě. Důvodem je rozšíření dálniční sítě a růst spotřebitelských cen. Za roční kupon si řidiči oproti současnosti připlatí o více než stokorunu. 

Kvůli meziročnímu nárůstu počtu dálničních kilometrů a růstu spotřebitelských cen zdraží roční dálniční známka o 130 korun na 2570 korun. Měsíční kupon od ledna vyjde na 480 korun. Cena stoupne i u desetidenní známky na 300 korun a u denního kuponu na 230 korun. 

V platnosti budou i nadále slevy pro nízkoemisní vozidla, konkrétně poloviční cena pro vozy na zemní plyn a čtvrtinová pro plug-in hybridy. Zcela bez poplatku mohou využívat dálnice auta na elektřinu a vodík. Sazba platí automaticky pro vozidla registrovaná v Česku. 

Osvobozena budou i v příštím roce vozidla přepravující osoby se zdravotním postižením v případě, že provozovatelem vozu je sama postižená osoba či osoba jí blízká. Osvobození se týká i vozidel přepravujících nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou.

Cena dálniční známky se od letošního roku určuje automaticky na základě výše inflace k červnu předchozího roku v kombinaci s meziročním nárůstem délky dálniční sítě. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů, přičemž ceny měsíčních, desetidenních a jednodenních kuponů se odvozují od ceny roční známky. 

"Indexace cen dálničních známek podle dvou pevně stanovených kritérií zajišťuje stabilní cenu za užívání dálnic, která zohledňuje jak inflaci, tak velikost dálniční sítě. Zároveň platí, že všechny peníze z dálničních známek jdou zpět do výstavby a údržby dálnic a slouží tedy těm, kteří je platí. Po zvýšení cen známek se očekává o miliardu vyšší výnos pro rok 2026, což znamená zhruba 9 miliard korun na stavbu a údržbu dalších kilometrů dálnic," uvedlo ministerstvo. 

4. listopadu 2025 21:55

V metru se omezí provoz i o víkendu. Rekonstrukce zapříčiní výluku na jedné z linek

dálniční známky Dálnice Ministerstvo dopravy

