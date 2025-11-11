Průlomový rozsudek: Německý soud rozhodl, že ChatGPT porušil autorská práva při učení textů písní

Libor Novák

11. listopadu 2025 19:52

umělá inteligence (AI), Photo by Emiliano Vittoriosi
umělá inteligence (AI), Photo by Emiliano Vittoriosi Foto: unsplash.com

Regionální soud v Mnichově rozhodl, že chatbot ChatGPT společnosti OpenAI porušil německé zákony o autorských právech. Soud shledal, že modely umělé inteligence byly trénovány za použití hitů od nejprodávanějších hudebníků bez jejich svolení, což je verdikt, který zastánci kreativního průmyslu označili za přelomový v Evropě.

Mnichovský soud se přiklonil na stranu německé společnosti pro správu hudebních práv GEMA, která OpenAI žalovala v listopadu 2024. GEMA zastupuje přibližně 100 000 skladatelů, textařů a hudebních vydavatelů a tvrdila, že ChatGPT „sklízel“ chráněné texty písní populárních umělců, aby se z nich „učil“.

Případ byl vnímán jako klíčový evropský test v kampani proti neoprávněnému stahování kreativní tvorby umělou inteligencí. Žaloba se týkala devíti nejznámějších německých hitů z posledních desetiletí, které ChatGPT použil k vylepšení svých jazykových schopností. Mezi ně patřily například Männer (Muži) od Herberta Grönemeyera z roku 1984 nebo Atemlos Durch die Nacht (Beze dechu nocí) od Helene Fischer, která byla neoficiální hymnou německé strany během Mistrovství světa ve fotbale 2014.

Předsedající soudce nařídil OpenAI zaplatit nezveřejněné odškodné za použití chráněného materiálu bez povolení. Právní zástupce GEMA, Kai Welp, uvedl, že organizace nyní doufá, že se s OpenAI dohodne na způsobu kompenzace pro držitele práv.

Společnost OpenAI se sídlem v San Franciscu, mezi jejímiž zakladateli jsou Sam Altman a Elon Musk, argumentovala, že její modely absorbují celé tréninkové soubory dat, namísto aby ukládaly nebo kopírovaly konkrétní písně. Dále tvrdila, že za výstup generovaný chatbotem by měli být právně odpovědní uživatelé, kteří zadávají výzvy, nikoli samotná společnost – tento argument soud zamítl.

GEMA rozhodnutí uvítala jako „první přelomový rozsudek o AI v Evropě“ s tím, že může mít dopady i na další typy kreativní tvorby. Její generální ředitel, Tobias Holzmüller, prohlásil, že verdikt dokazuje, že „internet není samoobsluha a lidské tvůrčí úspěchy nejsou volné šablony“. „Dnes jsme vytvořili precedens, který chrání a objasňuje práva autorů: i provozovatelé nástrojů AI, jako je ChatGPT, musí dodržovat autorské právo. Úspěšně jsme bránili živobytí tvůrců hudby,“ dodal.

Právní firma Raue, která zastupovala GEMA, uvedla, že rozhodnutí soudu „nastavuje důležitý precedent pro ochranu tvůrčích děl a vysílá jasný signál globálnímu technologickému průmyslu“ a vytváří „právní jistotu pro tvůrce, hudební vydavatele a platformy po celé Evropě“.

OpenAI v reakci uvedla, že s rozsudkem nesouhlasí a zvažuje odvolání. Společnost zdůraznila, že rozhodnutí se týká omezeného souboru textů a nemá dopad na miliony lidí, firem a vývojářů v Německu, kteří technologii denně používají. Nicméně dodala, že respektuje práva tvůrců a vede produktivní rozhovory s organizacemi po celém světě, aby mohly z příležitostí této technologie těžit. OpenAI čelí v USA také soudním sporům od autorů a mediálních skupin, které tvrdí, že ChatGPT byl bez povolení trénován na jejich práci.

před 5 hodinami

Rumunsko slibuje odvetu Moskvě po dopadu úlomků ruského dronu na své území

Související

OpenAI

Nová éra umělé inteligence. OpenAI slibuje zajímavé úpravy ChatGPT

Technologická firma OpenAI plánuje nové režimy u svého populárního AI chatbota ChatGPT. V budoucnu by měl uživatelům nabídnout další obsah. Zapovězena nebude ani erotika, informuje BBC. Podle šéfa společnosti Sama Altmana se tak naplní záměr chovat se k dospělým jako k dospělým. 
ChatGPT, Photo by Emiliano Vittoriosi Analýza

Čínská AI neodpovídá na dotazy o Ujgurech a táborech nucených prací. EZ exkluzivně srovnaly DeepSeek a ChatGPT

EuroZprávy.cz provedly srovnávací test jazykových modelů ChatGPT od společnosti OpenAI a R1 od čínského startupu DeepSeek. Padly nejen otázky týkající se základních geografických a historických pojmů, ale také událostí cenzurovaných ze strany čínské vlády. Zatímco model od OpenAI dokázal odpovědět na všechny otázky, DeepSeek vynechal dotaz týkající se přístupu čínské vlády k Ujgurům. Překvapivě však zodpověděl otázku, proč existují dvě Číny, a co se v roce 1989 stalo na náměstí Nebeského klidu.

Více souvisejících

chatovací robot ChatGPT umělá inteligence (AI)

Aktuálně se děje

před 45 minutami

před 2 hodinami

Senioři, ilustrační foto

Čína se naplno pustila do boje se stárnutím. Laboratoře pro dlouhověkost slibují, že se dožijeme 150 let

Čína se podle serveru New York Times naplno pustila do národního projektu, jehož cílem je porazit stárnutí. Součástí tohoto ambiciózního úsilí jsou laboratoře pro dlouhověkost, kontroverzní „ostrovy nesmrtelnosti“ a pilulky založené na někdy nejisté vědě a extravagantních tvrzeních. Téma se dostalo do centra pozornosti, když byl nedávno zachycen čínský nejvyšší vůdce Si Ťin-pching, jak si s ruským prezidentem Vladimirem Putinem povídá o možnosti dožít se 150 let nebo dokonce žít navždy.

před 3 hodinami

Vladimír Putin na summitu Rusko Afrika 2023

Kdo pracuje na ruských úřadech? Putin nechal zaměstnat 27 svých příbuzných, není ani zdaleka jediný

Nové vyšetřování, které provedl mediální portál Proekt, odhaluje, že tři ze čtyř nejvyšších ruských úředníků mají příbuzné zaměstnané ve vládě nebo ve státem kontrolovaných společnostech. Zpráva se zaměřuje na úředníky, kteří své posty pravděpodobně získali díky svým otcům a dědečkům, nebo kteří zajistili svým manželem, dětem a dalším příbuzným dobře placené pozice ve státní správě či ve státem financovaných institucích.

před 4 hodinami

COP30

Tvůrkyně Pařížské dohody vzkazuje z COP30 USA: „Ahoj, prcku. je dobře, že tu nejste“

Christiana Figueres, bývalá výkonná tajemnice Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a jedna z architektek Pařížské klimatické dohody, poslala Spojeným státům po jejich nedávném odstoupení jasný vzkaz: „Ciao, bambino!“ (Ahoj, prcku!). USA se jako největší historický emitor skleníkových plynů navíc rozhodly nezaslat na probíhající jednání v Belému delegaci, což Figueres považuje za „dobrou věc“.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

COP30

Paradox klimatické konference: Kde bude COP32 už je jasno, kdo ji uspořádá za rok dodnes nikdo neví

Klimatický summit OSN COP30 v brazilském Belému sice v úvodní den zasáhla silná bouře s lijákem, ale jednání se zatím vyhnula obvyklým politickým rozepřím a zahájení proběhlo nečekaně klidně. Účastníci summitu se navíc předběžně dohodli, že hostitelem konference COP32 v roce 2027 bude africká Etiopie. O hostiteli COP31 v roce 2026 se naopak stále rozhoduje mezi Austrálií, která kandiduje ve spolupráci s tichomořskými ostrovy, a Tureckem.

před 7 hodinami

Petr Pavel

Pavel nešetřil kritikou: Ohradil se se proti Rusku i programu Babišovy vlády

Prezident Petr Pavel se den před plánovanou schůzkou s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem kriticky vyjádřil k návrhu programu budoucí vlády, kterou mají tvořit hnutí ANO, SPD a Motoristé. Svůj nesouhlas s programem vyjádřil autenticky během debaty se studenty v Sokolově v rámci své návštěvy Karlovarského kraje.

před 7 hodinami

Přípravy na COP30

Téma dne na COP30? Německo se snaží vyhnout hostování COP31

Německo aktivně usiluje o vyřešení diplomatického sporu mezi Austrálií a Tureckem ze strachu, že bude automaticky určeno jako hostitel příští klimatické konference OSN (COP31). Obě země jsou neústupné ve svém přání hostit výroční konferenci v roce 2026, a pokud nedojde ke konsensu, pravidla smlouvy zavazují Německo, jako hostitele sídla klimatické organizace OSN, k převzetí pořadatelství.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

Svět, v němž o bezpečnosti rozhoduje víc průmysl než politika. Má NATO kapacity na porážku Ruska?

NATO vstupuje do éry, kdy o bezpečnosti rozhoduje nejen politika, ale především průmysl. Generální tajemník Mark Rutte vyzval spojence k masivnímu navýšení obranných investic a k přechodu na válečné tempo výroby. Aliance chce do roku 2035 zvýšit výdaje na pět procent HDP a posílit výrobu munice, techniky i kybernetických schopností. Zatímco Rusko sází na objem a levnou produkci, Západ musí spojit technologický náskok s kapacitní soběstačností. Návrat Donalda Trumpa přitom mění rovnováhu moci uvnitř aliance, protože se Evropa musí naučit bránit sama.

před 9 hodinami

Kongres USA

Noční můra Republikánů: Za konec shutdownu zaplatí obrovskou cenu

Zdravotní péče se stává novou politickou noční můrou pro Republikánskou stranu. Přestože prezident Donald Trump v pondělí slíbil brzké řešení narůstající krize, konkrétně kvůli vypršení rozšířených dotací v rámci zákona Affordable Care Act (ACA), jeho nejasné plány nedokázaly zastřít politické negativum jeho „vítězství“ v rozpočtové uzávěře. Demokraté totiž v Senátu nedokázali prosadit prodloužení těchto dotací.

před 10 hodinami

Letadla, ilustrační foto

Co se stane, až skončí shutdown? Amerika se z něj může vzpamatovávat roky

I když se federální rozpočtová uzávěra blíží ke konci, americká letecká doprava se může potýkat s vážnými problémy a návrat k normálnímu provozu může trvat měsíce, ne-li roky. Dokud nebude dohoda oficiálně podepsána, musí letecké společnosti dodržovat nouzový příkaz Federálního úřadu pro letectví (FAA), který nařizuje postupné snižování letové kapacity až o 10 % na 40 hlavních amerických letištích.

před 11 hodinami

Donald Trump a Viktor Orbán v Bílém domě. (7.11.2025)

Finanční štít pro Maďarsko? Orbán v boji proti EU sází na Trumpa

Maďarská opozice požaduje od premiéra Viktora Orbána vysvětlení ohledně „balíčku finanční pomoci“, který si údajně zajistil u amerického prezidenta Donalda Trumpa. Orbán, dlouholetý Trumpův spojenec, cestoval minulý týden do Washingtonu na schůzku s americkým lídrem. Po návratu do Budapešti premiér svému doprovodu sdělil, že Spojené státy souhlasily s poskytnutím „finančního štítu“ pro Maďarsko.

před 12 hodinami

před 13 hodinami

včera

COP30

Podporuje ropné giganty, nikoliv planetu. Konference COP30 odstartovala kritikou Řecka

V brazilském Belému, které leží na okraji amazonského deštného pralesa, byl formálně zahájen klimatický summit OSN COP30. Konferenci oficiálně otevřel brazilský prezident COP30 a zkušený diplomat v oblasti klimatu, André Corrêa do Lago. Ten zdůraznil naléhavost situace v souvislosti s narůstajícím dopadem klimatických katastrof, které nedávno postihly Brazílii, Filipíny a Jamajku.

včera

Olympijské hry, ilustrační foto

MOV zvažuje zákaz účasti transgender žen v ženských olympijských kategoriích

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) směřuje k zavedení plošného zákazu účasti transgender žen v ženských sportovních kategoriích. Olympijští představitelé zároveň zvažují vyloučení sportovců s rozdíly ve vývoji pohlaví (DSD) z ženských soutěží, a to s ohledem na možnou výhodu způsobenou testosteronem. K tomuto posunu dochází poté, co lékařská šéfka MOV, Dr. Jane Thornton, předložila prezentaci zdůrazňující potenciální fyzické výhody u těch, kdo soutěží v ženském sportu, ačkoli se narodili jako biologičtí muži.

včera

včera

Prokážu, že jsem nevinný, prohlásil Sarkozy po propuštění z vězení

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy byl v pondělí po necelých třech týdnech propuštěn z věznice La Santé v Paříži, kde si odpykával část trestu za zločinné spiknutí v kauze nelegálního financování prezidentské kampaně z Libye. Soud mu vyhověl v žádosti o propuštění na svobodu během odvolacího procesu. Sarkozy, který své uvěznění označil za „noční můru“ a „vysilující utrpení“, nyní soustředí veškerou energii na „prokázání své neviny“.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy