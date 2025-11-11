Průlomový rozsudek: Německý soud rozhodl, že ChatGPT porušil autorská práva při učení textů písní

Regionální soud v Mnichově rozhodl, že chatbot ChatGPT společnosti OpenAI porušil německé zákony o autorských právech. Soud shledal, že modely umělé inteligence byly trénovány za použití hitů od nejprodávanějších hudebníků bez jejich svolení, což je verdikt, který zastánci kreativního průmyslu označili za přelomový v Evropě.
Mnichovský soud se přiklonil na stranu německé společnosti pro správu hudebních práv GEMA, která OpenAI žalovala v listopadu 2024. GEMA zastupuje přibližně 100 000 skladatelů, textařů a hudebních vydavatelů a tvrdila, že ChatGPT „sklízel“ chráněné texty písní populárních umělců, aby se z nich „učil“.
Případ byl vnímán jako klíčový evropský test v kampani proti neoprávněnému stahování kreativní tvorby umělou inteligencí. Žaloba se týkala devíti nejznámějších německých hitů z posledních desetiletí, které ChatGPT použil k vylepšení svých jazykových schopností. Mezi ně patřily například Männer (Muži) od Herberta Grönemeyera z roku 1984 nebo Atemlos Durch die Nacht (Beze dechu nocí) od Helene Fischer, která byla neoficiální hymnou německé strany během Mistrovství světa ve fotbale 2014.
Předsedající soudce nařídil OpenAI zaplatit nezveřejněné odškodné za použití chráněného materiálu bez povolení. Právní zástupce GEMA, Kai Welp, uvedl, že organizace nyní doufá, že se s OpenAI dohodne na způsobu kompenzace pro držitele práv.
Společnost OpenAI se sídlem v San Franciscu, mezi jejímiž zakladateli jsou Sam Altman a Elon Musk, argumentovala, že její modely absorbují celé tréninkové soubory dat, namísto aby ukládaly nebo kopírovaly konkrétní písně. Dále tvrdila, že za výstup generovaný chatbotem by měli být právně odpovědní uživatelé, kteří zadávají výzvy, nikoli samotná společnost – tento argument soud zamítl.
GEMA rozhodnutí uvítala jako „první přelomový rozsudek o AI v Evropě“ s tím, že může mít dopady i na další typy kreativní tvorby. Její generální ředitel, Tobias Holzmüller, prohlásil, že verdikt dokazuje, že „internet není samoobsluha a lidské tvůrčí úspěchy nejsou volné šablony“. „Dnes jsme vytvořili precedens, který chrání a objasňuje práva autorů: i provozovatelé nástrojů AI, jako je ChatGPT, musí dodržovat autorské právo. Úspěšně jsme bránili živobytí tvůrců hudby,“ dodal.
Právní firma Raue, která zastupovala GEMA, uvedla, že rozhodnutí soudu „nastavuje důležitý precedent pro ochranu tvůrčích děl a vysílá jasný signál globálnímu technologickému průmyslu“ a vytváří „právní jistotu pro tvůrce, hudební vydavatele a platformy po celé Evropě“.
OpenAI v reakci uvedla, že s rozsudkem nesouhlasí a zvažuje odvolání. Společnost zdůraznila, že rozhodnutí se týká omezeného souboru textů a nemá dopad na miliony lidí, firem a vývojářů v Německu, kteří technologii denně používají. Nicméně dodala, že respektuje práva tvůrců a vede produktivní rozhovory s organizacemi po celém světě, aby mohly z příležitostí této technologie těžit. OpenAI čelí v USA také soudním sporům od autorů a mediálních skupin, které tvrdí, že ChatGPT byl bez povolení trénován na jejich práci.
Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy byl v pondělí po necelých třech týdnech propuštěn z věznice La Santé v Paříži, kde si odpykával část trestu za zločinné spiknutí v kauze nelegálního financování prezidentské kampaně z Libye. Soud mu vyhověl v žádosti o propuštění na svobodu během odvolacího procesu. Sarkozy, který své uvěznění označil za „noční můru“ a „vysilující utrpení“, nyní soustředí veškerou energii na „prokázání své neviny“.
Zdroj: Libor Novák