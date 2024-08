Muskovi se nelíbí vývoj OpenAI, kterou spoluzakládal. Podal novou žalobu

Britská vláda údajně vyšetřuje možné zapojení státních aktérů do nepokojů, které v zemi za poslední dny zuří. Premiérův úřad se navíc dostal do verbálního konfliktu s miliardářem Elonem Muskem poté, co na sociální síti X napsal, že je občanská válka nevyhnutelná.