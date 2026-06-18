Počasí s teplotami až 40 stupňů. Meteorologové řekli, zda je pravděpodobné

Meteorologové už varovali před vysokými teplotami v pátek a sobotu, ale příští týden by mohlo být ještě tepleji. Naznačují to alespoň některé aplikace. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) to ale není moc pravděpodobné.
Meteorologové si všimli, že v některých aplikacích mohou lidé narazit na informaci, že na konci příštího týdne by teploty mohly stoupat třeba v Polabí a Poohří výjimečně až ke 40 °C. Podle odborníků to v tuto chvíli není vůbec pravděpodobné.
Experti upozornili, že někdy dojde k tomu, že při obrovském rozptylu předpovědí a velké nejistotě je hlavní výpočet modelu ten nejextrémnější.
"Třeba na konci týdne se v Polabí a Poohří dle tohoto výpočtu mohou teploty blížit až 40 °C. Pokud se ale podíváme na rozptyl ansámblových běhů teploty, vidíme zároveň obrovskou nejistotu - všechny ostatní výpočty jsou výrazně chladnější a většina i pod 30 °C," podotkl hydrometeorologický ústav na sociální síti.
Lidé si proto mají dát pozor na rychlé závěry. "Nejistota je v předpovědi vždy, ale jednoduše ji neodhalíme. I proto se ji v nových verzích krajských textových předpovědí snažíme nově i více vyjádřit," dodali meteorologové.
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Zdroj: Libor Novák