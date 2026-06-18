Tálibán zakázal mobilní telefony

Hnutí Tálibán vydalo plošný zákaz používání chytrých telefonů pro vládní úředníky. Podle analytiků by toto opatření mohlo být předzvěstí budoucích širších restrikcí zaměřených na veškeré obyvatelstvo. Nařízení, které pochází od vojenských soudů Tálibánu, vstoupilo v platnost tento týden a zakazuje používání mobilních telefonů vysoce postaveným i řadovým úředníkům, mudžáhidům i pomocnému personálu.
Na internetu se již objevilo video, na kterém tálibánský představitel předčítá tento rozkaz z vlastního telefonu, zatímco další osoba vedle něj přístroje ničí. V dokumentu stojí, že pokud kdokoli zákaz poruší, jeho telefon bude rozbit a dotyčný bude čelit právnímu i náboženskému trestu podle práva šaría. Jakékoli výjimky z tohoto nařízení může povolit pouze písemný dekret nejvyššího vůdce Tálibánu Hibatulláha Áchúndzády.
Zprávy z Afghánistánu naznačují, že prosazování zákazu je zatím nejednotné. V některých oblastech se týká pouze vládních zaměstnanců, v jiných městech a provinciích se však již vztahuje i na ženy, civilisty, zdravotníky, učitele a studenty. Podle odborníků na Afghánistán se řada věcí děje na základě rozhodnutí místních vůdců, může se však jednat o testování situace před zavedením plošného zákazu pro celou zemi.
Nové nařízení přichází po eskalujících snahách Tálibánu zcela odříznout Afghánistán od globálního internetu. V září loňského roku úřady nařídily dvoudenní internetový blackout, který vágně zdůvodnily snahou zabránit nemorálnosti a šíření pornografie. Tento krok byl však proveden unáhleně bez domyšlení důsledků, což paralyzovalo obchod, bankovní sektor, nouzové služby i letectví. Kvůli chaosu musel Bílý dům v Kábulu internetové spojení tehdy znovu obnovit.
Za současným zákazem chytrých telefonů stojí pravděpodobně několik faktorů. Jedním z nich jsou nedávné pouliční demonstrace v západním městě Herát, které vypukly poté, co Tálibán zatkl ženy a dívky kvůli nesprávnému nošení hidžábu. Během protestů tálibánské síly zahájily palbu do davu a zabily nejméně dva lidi. Videa z těchto střetů se začala šířit online, což narušilo snahu režimu celou událost utajit a popřít, že k ní vůbec došlo.
Tálibán se však snažil omezit chytré telefony ještě před těmito protesty. Vládní zaměstnanci v provincii Herát potvrdili, že omezení tam platí už zhruba dva měsíce. Ti, kteří nařízení nebrali vážně a přinesli si telefon do úřadu, o něj přišli. Hlídky jim zařízení zabavily a po následném protestu rozbily. Vedení hnutí argumentuje tím, že lidé tráví na telefonech příliš mnoho času a nepracují, přičemž technologie podle nich na pracoviště nepatří.
Dalším vážným problémem pro režim jsou neustálé úniky informací. Vládní úředníci totiž často používají své chytré telefony k fotografování interních dokumentů nebo nahrávání schůzek. Tyto materiály se následně dostávají na veřejnost ještě předtím, než je nejvyšší vůdce oficiálně schválí a podepíše. Úpadek produktivity kvůli internetu je sice celosvětovým problémem, Afghánistán je však jedinou zemí, která proti němu začala bojovat formou plošných legislativních zákazů a ničením majetku.
Související
Vraťte nám základnu, nebo se stanou špatné věci, vzkázal Trump Afghánistánu. Tálibán to odmítnul
Afghánistán zasáhlo mohutné zemětřesení. Stovky mrtvých, přes 1500 zraněných, Tálibán žádá svět o pomoc
Tálibán , Afghanistán , mobily
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Hegseth ostře zkritizoval evropské spojence. Pentagon přehodnotí přítomnost amerických sil v Evropě
před 2 hodinami
Fatální chyba. Diplomat řekl, proč se Zelenskyj nesmí setkat s Putinem v Moskvě
před 2 hodinami
Tálibán zakázal mobilní telefony
před 3 hodinami
Ukrajina podnikla největší dronový útok na Moskvu za poslední dva roky
před 4 hodinami
Memorandum o porozumění. Co obsahuje čtrnáctibodový dokument podepsaný Trumpem i Íránem?
před 5 hodinami
Trump podepsal se zástupci Íránu čtrnáctibodovou mírovou dohodu
před 6 hodinami
Počasí s teplotami až 40 stupňů. Meteorologové řekli, zda je pravděpodobné
včera
Norská princezna se dočkala transplantace. Kvůli fibróze dostala nové plíce
včera
Na Rychnovsku řádilo tornádo. Letos jde o pátý potvrzený případ
včera
Curacao dalo Němcům gól, ale vysoko prohrálo. Nizozemci remizovali s Japonci, další týmy slaví výhru
včera
Moravec prozradil, kolik bral jako moderátor Otázek na ČT
včera
Princ Harry nechyběl na místě, kde se psaly dějiny amerického sportu
včera
Velká sláva se změnila v tragédii. Před 135 lety se v Praze zřítil balon
včera
Tropické počasí doputuje do Česka v pátek. Bude dusno, varují experti
včera
Čechům bude druhý zápas na MS pískat žena. Ještě se jim to nestalo
včera
Chorvatská policie zadržela člověka kvůli nehodě, kterou nepřežili Češi
včera
Já jsem tady šéf, řekl Trump státníkům na úvod jednání G7
včera
Starmer se poprvé vyjádřil ke střelbě ruské lodi na britskou jachtu
včera
Macron hodlá spustit námořní operaci na ochranu Hormuzského průlivu
včera
Česko nesplnilo svůj závazek vůči NATO, potvrdil Rutte
Ministři obrany zemí Severoatlantické aliance se sejdou v Bruselu na svém posledním zasedání před červencovým summitem v Ankaře. Generální tajemník NATO Mark Rutte před tímto jednáním oznámil, že program zahájí schůzka Skupiny pro jaderné plánování za účasti dotčených spojenců. Následovat bude zasedání Severoatlantické rady v kompletním složení třiceti dvou států, které se zaměří na závěrečné přípravy summitu. Odpolední část bude patřit jednání kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny, kterému společně předsedají Velká Británie a Německo.
Zdroj: Libor Novák