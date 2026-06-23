Evropská unie čelí vlně kritiky. Plánuje se setkat s delegací Tálibánu

Evropská unie čelí vlně kritiky kvůli plánovanému bruselskému setkání s delegací Tálibánu, které má podle lidskoprávních aktivistů a europoslanců potenciál normalizovat režim systematicky potlačující práva žen. Belgické ministerstvo zahraničí potvrdilo, že afghánským zástupcům udělilo pět jednodenních víz. Schůzka navazuje na několikaměsíční rozhovory, které Evropská komise vede od začátku roku s cílem vyjednat zefektivnění a navýšení počtu deportací afghánských migrantů zpět do vlasti.
Ochota unijních představitelů jednat s režimem, který zakázal dívkám vzdělání nad úroveň šestých tříd a nařídil ženám zahalování obličeje na veřejnosti, vyvolala odpor v Evropském parlamentu.
Socialistický europoslanec Juan Fernando López Aguilar označil tento přístup za projev dvojího metru a naprostou ztrátu důvěryhodnosti EU, přičemž varoval před podléháním rétorice krajní pravice. Připomněl také, že dva z nejvyšších vůdců Tálibánu jsou kvůli pronásledování žen obviněni Mezinárodním trestním soudem ze zločinů proti lidskosti a EU na ně uvalila sankce.
Evropská komise schůzku koordinovala se Švédskem na základě žádosti dvaceti členských států, které požadují funkční mechanismy pro navracení Afghánců bez povolení k pobytu či těch, kteří představují bezpečnostní riziko.
Podle zástupců neziskových organizací, jako je International Rescue Committee, je však nucené vracení lidí do země zmítané hladem a humanitární krizí rozhodnutím, které bezprostředně ohrožuje lidské životy. Otevřený dopis podepsaný desítkami lidskoprávních skupin navíc upozorňuje, že navrátilcům hrozí v Afghánistánu násilí a tvrdá perzekuce.
Zprávy OSN ukazují, že deportovaní Afghánci často končí v rukou tamních úřadů, kde čelí svévolnému zatýkání, mučení a špatnému zacházení. To staví unijní státy do rozporu s mezinárodním právem, které zakazuje vyhoštění osob do zemí s rizikem nelidského zacházení.
Podle analytiků oslovených webem The Guardian se nucené návraty již v omezené míře dějí prostřednictvím charterových letů z Německa či Rakouska, přičemž investigativní reportáže naznačují, že mezi deportovanými nebyli pouze odsouzení kriminálníci, ale i muži, kteří žádný zákon neporušili.
Zástupci Evropské rady pro uprchlíky a exil (ECRE) varují, že pokud se deportace zločinců stanou běžnou praxí, brzy se otevře cesta k plošnému vyhošťování všech Afghánců bez legálního statusu.
Německá europoslankyně za Zelené Hannah Neumann navíc upozornila na strategické riziko celého plánu. Pokud Evropa vrátí mladé muže do naprosté chudoby a beznaděje, vytvoří tím pouze rezervoár závislých lidí pro náborové sítě samotného Tálibánu, což tento autoritářský režim v důsledku ještě více posílí.
21. června 2026 21:17
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Zdroj: Lucie Podzimková