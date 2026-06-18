Smír ukončil spor ohledně filmu Sbormistr. Dohodu potvrdil soud

Kauza úspěšného filmu Sbormistr, jehož televizní vysílání na jaře zastavil soud, končí. Obě strany sporu se dohodly na smíru, podrobnosti ale nejsou známé. Diváci tak v této chvíli nevědí, zda se odvysílání snímku na obrazovkách ČT dočkají.
Obě strany v pondělí uzavřely smírčí dohodu, kterou posvětil soud, potvrdil Radek Konečný z tiskového odboru České televize pro web novinky.cz. Už ale neprozradil žádné podrobnosti, protože obsah dohody podléhá mlčenlivosti. Není tak jasné, zda a kdy případně televize jako koproducent film odvysílá.
Televizní šíření úspěšného snímku v Česku v březnu zakázal Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením, které znemožnilo vysílání v televizi. Kauza se následně přesunula k pražskému městskému soudu, který původní rozhodnutí potvrdil.
Sbormistr z dílny režiséra Ondřeje Provazníka měl premiéru loni v létě. Provazník se při psaní scénáře volně inspiroval zejména kauzou sexuálního zneužívání, která v nultých letech vypukla kolem pěveckého sboru Bambini di Praga, a otřásla českou společností.
"V kauze Bambini bylo rozporuplné zejména soudní přelíčení, kde proti sobě stála protichůdná svědectví bývalých sboristek. Tenhle zvláštní fakt byl základním motorem pro můj film. Snažil jsem se pak vytvořit fiktivní příběh, který by kořeny rozdílné interpretace minulosti plasticky ukázal," uvedl dříve filmař, který se podle svých slov inspiroval i dalšími případy.
V hlavních rolích filmu inspirovaném skutečnými událostmi se představili Juraj Loj a debutující herečka Kateřina Falbrová. Natáčení probíhalo v Brně, Praze, Mladé Boleslavi, v Jizerských horách, Orlických horách, v Krkonoších, v Hořovicích, ale také v New Yorku.
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Sbormistr (film) , soudy , Česká televize , filmy
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Zdroj: Jan Hrabě