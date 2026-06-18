Ukrajina podnikla největší dronový útok na Moskvu za poslední dva roky

Libor Novák

18. června 2026 9:58

Ukázka moderní ukrajinské vojenské techniky
Ukázka moderní ukrajinské vojenské techniky Foto: X/Volodymyr Zelenskyj

Ukrajina podnikla dosud největší dronový útok na Moskvu za poslední dva roky. Podle ruské státní tiskové agentury TASS údery zasáhly infrastrukturu, způsobily požáry a úlomky sestřelených strojů dopadaly na řadu míst v celé metropolitní oblasti. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin uvedl, že protivzdušná obrana během noci na čtvrtek zlikvidovala nejméně 194 bezpilotních letounů směřujících na hlavní město, což výrazně převyšuje bilanci z předchozích měsíců.

Celkový rozsah ukrajinské operace byl však mnohem širší a zasáhl velkou část ruského území včetně Azovského moře. Ruské ministerstvo obrany informovalo o zneškodnění celkem 555 dronů. Kvůli masivnímu náletu musel být v ranních hodinách dočasně zastaven provoz na všech hlavních moskevských letištích. Kyjev v posledních týdnech záměrně stupňuje údery na ruská energetická zařízení, což ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil za strategický krok, který má Moskvu donutit k ukončení válečného konfliktu.

Zelenskyj, který se k situaci vyjádřil z Bruselu, označil čtvrteční útoky za plně oprávněnou reakci na ruské bombardování ukrajinských měst a komunit. Podle jeho slov všichni mezinárodní partneři v poslední době oceňují přesnost a efektivitu ukrajinských zásahů. Jedním z hlavních cílů se stala moskevská ropná rafinérie ve čtvrti Kapotňa, kterou Ukrajina poškodila už během úterý. Zveřejněné záběry zachytily hustý černý dým a následnou masivní explozi, která vymrštila střechu jednoho ze zásobníků paliva do vzduchu.

Kromě rafinérie stoupal kouř také nedaleko obchodního centra Sadovod a padající trosky poškodily obytný dům a fitness centrum v metropoli. Cílem byla rovněž infrastruktura na jihu Ruska. Moskva na útok odpověděla vypálením sedmi raket a 239 dronů, které podle ukrajinského letectva zasáhly soukromý dům, hangár a ropná i energetická zařízení v Kyjevské a Poltavské oblasti. Ruský státní rozpočet je přitom ze třetiny závislý na příjmech z ropy, jejichž pool kupců se kvůli západním sankcím sice zmenšil, ale nedávný konflikt v Íránu a s ním spojený růst cen paliv přinesl Moskvě nečekané zisky.

K masivnímu úderu došlo bezprostředně po summitu G7 ve Francii, kde Zelenskyj jednal o posílení protivzdušné obrany a uvedl, že americký prezident Donald Trump přijal jeho návrhy pozitivně. Trump na začátku týdne vyzval Rusko k dohodě a ukončení pětileté války s poukazem na obrovské lidské ztráty na obou stranách. V Bruselu mezitím zasedali ministři obrany NATO. Generální tajemník aliance Mark Rutte ocenil úspěchy Ukrajiny a zmínil, že Rusko přichází měsíčně o 30 až 35 tisíc vojáků, přičemž debaty o dodávkách zbraní a raketových systémů pro Kyjev nadále pokračují.

Jednání NATO se koná v době, kdy Evropu znepokojily plány Trumpovy administrativy na snížení počtu amerických sil a techniky na evropském kontinentu. Podle mediálních zpráv plánují USA omezit počet letadel a válečných lodí poskytovaných pro alianční operace v rámci společného obranného modelu. Rutte toto snižování potvrdil, ale zmírnil obavy prohlášením, že evropští spojenci tyto zdroje úspěšně nahrazují. Americký ministr obrany Pete Hegseth dodal, že Evropa je nyní schopnější zvládat konvenční obranu sama, ačkoli některé země by měly ve svých závazcích ještě přidat.

včera

Norská princezna se dočkala transplantace. Kvůli fibróze dostala nové plíce

Související

Donald Trump

Evropa vyzvala Trumpa, aby uspořádal setkání Zelenského s Putinem

Evropští lídři na summitu G7 ve francouzském lázeňském městě Évian-les-Bains vyzvali amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby prolomil patovou situaci ve válce na Ukrajině. Navrhli mu, aby ve Spojených státech uspořádal a hostil přímé rozhovory mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Trump v reakci na to vyjádřil politování nad obrovskou antipatií, která mezi oběma státníky panuje, což podle něj dosažení dohody velmi ztěžuje, nicméně slíbil, že udělá vše, co bude v jeho silách. Poznamenal také, že Moskva by měla přistoupit na dohodu, protože stejně jako Ukrajina ztratila obrovské množství lidí.
Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj: Rusko si najde způsob, jak cestu Ukrajiny do EU zablokovat

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se vyjádřil k jednáním s německým kancléřem Friedrichem Merzem ohledně myšlenky přidruženého členství v Evropské unii. Merze ocenil s tím, že stojí jasně na straně Kyjeva a dobře ví, že Ukrajina doufá v nějakou formu zrychleného postupu při integraci do sedmadvacítky. 

Více souvisejících

válka na Ukrajině Rusko Armáda Ukrajina

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Ukázka moderní ukrajinské vojenské techniky

Ukrajina podnikla největší dronový útok na Moskvu za poslední dva roky

Ukrajina podnikla dosud největší dronový útok na Moskvu za poslední dva roky. Podle ruské státní tiskové agentury TASS údery zasáhly infrastrukturu, způsobily požáry a úlomky sestřelených strojů dopadaly na řadu míst v celé metropolitní oblasti. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin uvedl, že protivzdušná obrana během noci na čtvrtek zlikvidovala nejméně 194 bezpilotních letounů směřujících na hlavní město, což výrazně převyšuje bilanci z předchozích měsíců.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Donald Trump

Trump podepsal se zástupci Íránu čtrnáctibodovou mírovou dohodu

Americký prezident Donald Trump podepsal se zástupci Íránu čtrnáctibodovou dohodu, která má podle jeho slov odvrátit hrozbu celosvětové hospodářské deprese. Podle vyjádření vysokých představitelů Spojených států přináší tento krok zemi zásadní úspěch, přestože obsahuje citelné politické i finanční ústupky vůči Teheránu. Cílem ujednání je mimo jiné znovu plně otevřít Hormuzský průliv.

před 4 hodinami

včera

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Curacao dalo Němcům gól, ale vysoko prohrálo. Nizozemci remizovali s Japonci, další týmy slaví výhru

Další hrací noc ze středoevropského pohledu přinesla další konečné výsledky v rámci letošního fotbalového světového šampionátu. Otevíracím zápasem čtvrtého hracího dne byl duel skupiny E mezi Německem a jedním z nováčků na letošním MS Curacaem. I když se zprvu karibský tým prezentoval sympatickým fotbalem, přičemž se mu podařilo vstřelit historickou první branku na MS a vyrovnat tak na průběžných 1:1, bylo to nakonec jediné, na co se zmohli. Pak už totiž podle očekávání úřadovali Němci, kteří duel dovedli k vysokému vítězství 7:1. Zajímavý souboj nabídlo měření sil Nizozemska a Japonska, kde se očekávalo tažení evropského týmu za výhrou, ale stateční Japonci pokaždé dokázali vyrovnat a mohli se radovat z bodu za remízu 2:2. Ve skupině E si vedle Němců připsali výhru fotbalisté Pobřeží slonoviny nad Ekvádorem (1:0) a ve skupině F ještě Švédové rozdrtili Tunisko 5:1.

včera

Václav Moravec a Andrej Babiš

Moravec prozradil, kolik bral jako moderátor Otázek na ČT

Moderátor Václav Moravec se v jednom z rozhovorů opět vrátil ke svému působení v České televizi, se kterou nadále vede spory ohledně konkurenční doložky. Respektovaný novinář se v reakci na některé komentáře rozhodl odhalit, kolik mu veřejnoprávní médium platilo. 

včera

včera

včera

Letní počasí

Tropické počasí doputuje do Česka v pátek. Bude dusno, varují experti

Není už žádných pochyb o tom, že Česko v dalším průběhu týdne zasáhne tropické počasí. Meteorologové proto ve středu vydali výstrahu před vysokými teplotami na pátek a sobotu. Maxima mohou přesáhnout 34 °C, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Čechům bude druhý zápas na MS pískat žena. Ještě se jim to nestalo

Až ve čtvrtek od 18:00 bude nastupovat česká fotbalová reprezentace do svého druhého a veledůležitého zápasu na právě probíhajícím mistrovství světa ve fotbale v USA, Kanadě a Mexiku proti Jihoafrické republice, povede nejen ji, ale i soupeře z jihu Afriky na hřiště v Atlantě žena. Konkrétně se bude jednat o americkou rozhodčí Tori Pensová. Poprvé v historii tak tedy český národní tým odehraje nějaký zápas pod taktovkou ženské rozhodčí.

včera

včera

včera

Keir Starmer, předseda Labouristické strany

Starmer se poprvé vyjádřil ke střelbě ruské lodi na britskou jachtu

Britský premiér Keir Starmer označil úterní incident v Lamanšském průlivu, kdy ruská válečná loď vypálila varovné výstřely v blízkosti britské civilní jachty, za bezohledný a hluboce znepokojivý. K události došlo přibližně dvacet námořních mil jižně od ostrova Wight za husté mlhy, avšak mimo britské výsostné vody, a nikdo při ní neutrpěl žádná zranění.

včera

včera

Mark Rutte v Praze

Česko nesplnilo svůj závazek vůči NATO, potvrdil Rutte

Ministři obrany zemí Severoatlantické aliance se sejdou v Bruselu na svém posledním zasedání před červencovým summitem v Ankaře. Generální tajemník NATO Mark Rutte před tímto jednáním oznámil, že program zahájí schůzka Skupiny pro jaderné plánování za účasti dotčených spojenců. Následovat bude zasedání Severoatlantické rady v kompletním složení třiceti dvou států, které se zaměří na závěrečné přípravy summitu. Odpolední část bude patřit jednání kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny, kterému společně předsedají Velká Británie a Německo.

včera

Prezident Trump

Lídři G7 včetně Trumpa se zavázali posílit vojenskou pomoc Ukrajině

Lídři zemí G7 včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa podpořili společnou deklaraci, v níž se zavázali posílit vojenskou pomoc Ukrajině a zpřísnit sankce proti Rusku. Ve společném prohlášení publikovaném ve středu krátce po půlnoci vyjádřili neochvějnou podporu bránící se zemi při ochraně její svobody, suverenity a územní celistvosti. Účastníci summitu ve francouzském Évian-les-Bains chtějí zvýšit tlak na ruskou válečnou ekonomiku, přičemž se zaměří zejména na ropný a plynárenský sektor.

včera

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Trump Netanjahuovi nevěří, odmítl mu ukázat mírovou dohodu. Tak Izrael zaútočil na Libanon

Spojené státy odmítly žádost Izraele o nahlédnutí do textu prozatímní dohody s Íránem, což poukazuje na rostoucí napětí mezi Benjaminem Netanjahuem a Donaldem Trumpem. Originální znění memoranda o porozumění, které má ukončit válečný stav na Blízkém východě, zůstává prozatím skryté před veřejností i klíčovými spojenci. Americký prezident totiž oznámil, že finální verze bude oficiálně představena až za několik dní. Tato prozatímní dohoda, uzavřená v neděli, prodlužuje křehké dubnové příměří o dalších šedesát dní a má znovu otevřít strategický Hormuzský průliv.

včera

Jak ebola dopadá na stomilionové Kongo? Lidem se mění život od základu

Ředitel školy, řidič motocyklového taxi a zaměstnanec cestovní agentury patří k obyvatelům konžského města Bunia, kteří v současnosti pociťují lidské i hospodářské dopady nové epidemie eboly. Justin Keno, ředitel školy Nelson Mandela, každé ráno sleduje stovky žáků přicházejících bránou a obává se, zda někteří z nich nepocházejí z ohnisek nákazy. Ve škole zavedl přísná opatření včetně umyvadel u vchodu a zákazu prodejců jídla, šíření viru mezi dětmi se však ve městě Bunia, které je hlavním městem provincie Ituri v Demokratické republice Kongo, monitoruje jen velmi obtížně.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy