Fatální chyba. Diplomat řekl, proč se Zelenskyj nesmí setkat s Putinem v Moskvě

Cesta do Moskvy na setkání s Vladimirem Putinem by pro ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského byla fatální chybou. V rozhovoru pro deník Kyiv Post to uvedl bývalý velvyslanec USA na Ukrajině Steven Pifer. Reagoval tak na situaci, kdy Zelenskyj vyjádřil ochotu jednat na neutrální půdě, zatímco Putin trvá na tom, že případná schůzka se musí uskutečnit v hlavním městě Ruské federace. Podle Pifera si ukrajinský prezident toto riziko velmi dobře uvědomuje. Dodal také, že v současné době nic nenasvědčuje tomu, že by byl Kreml připraven o ukončení války skutečně seriózně vyjednávat.
Bývalý diplomat se vyjádřil také k výsledkům summitu zemí G7, jehož lídři schválili společné prohlášení slibující silnější vojenskou podporu Ukrajině a větší tlak na ruskou válečnou ekonomiku, včetně sankcí zaměřených na příjmy z prodeje fosilních paliv. Podle Pifera je sice deklarovaný záměr posílit ukrajinskou protivzdušnou obranu a dodávky zbraní dlouhého dosahu vítaný, skutečným testem však bude to, zda po slovech budou následovat konkrétní činy.
Součástí dohod lídrů G7 má být mimo jiné udělení licencí pro firmy sídlící na Ukrajině, které by jim umožnily vyrábět vlastní rakety dlouhého doletu a systémy protivzdušné obrany. Prezident Zelenskyj potvrdil, že tyto licence probral jako klíčovou prioritu s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.
Evropští představitelé na summitu poukazovali na zřejmý posun v přístupu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který vůči Moskvě zaujal tvrdší linii. Francouzský prezident Emmanuel Macron ocenil hlubokou změnu amerického postoje a poznamenal, že Trump uznal neochotu Putina jednat o míru. Italská premiérka Giorgia Meloniová rovněž potvrdila shodu a absenci jakýchkoli rozporů mezi spojenci.
Tento ostřejší kurz Washingtonu je však podle dostupných informací podmíněn evropskou pomocí na Blízkém východě. Trump měl během jednání za zavřenými dveřmi podmínit budoucí americkou podporu Ukrajině tím, že se evropské státy zapojí do námořních odminovacích operací ve strategicky významném Hormuzském průlivu. Evropští lídři tuto myšlenku přímo neodmítli, ale zdůraznili, že taková mise by vyžadovala splnění přísných podmínek.
Pifer označil tuto diplomatickou výměnu za zajímavou a podotkl, že případné uklidnění situace na Blízkém východě by mohlo Ukrajině nepřímo pomoci, protože by se snížila poptávka po amerických systémech Patriot v oblasti Perského zálivu, což by evropským státům umožnilo nakoupit jich více pro ukrajinskou armádu. K samotné dohodě s Íránem je však skeptický, neboť Washington dosud odmítá zveřejnit text příslušného memoranda.
Na samotném bojišti si podle Pifera Ukrajina zajišťuje iniciativu především díky technologickým inovacím a masivnímu nasazení bezpilotních letounů. Úspěchy ukrajinských dronů při zasahování hlubokého zázemí a logistických tras, včetně dálnice M-14 vedoucí na okupovaný Krym, jsou již natolik výrazné, že na ně musel veřejně reagovat i sám Putin během vojenských porad. Ukrajinská kampaň tak nutí Kreml přiznávat zranitelnosti na vlastním území, které se před ruskou veřejností dlouho snažil tajit.
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Zdroj: Libor Novák