Meteorologové ve čtvrtek znovu varovali před vysokými a velmi vysokými teplotami. V pátek a sobotu mohou odpolední maxima místy překročit 34 stupňů. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové v aktualizované výstraze upravili oblast výskytu vysokých a velmi vysokých teplot během pátku a soboty. Zároveň upozornili, že varování budou v dalších dnech upřesňovat.
"V pátek vystoupí teploty na mnoha místech v Čechách a na jižní Moravě nad 31 °C, v Polabí a Poohří ojediněle i nad 34 °C. V sobotu se na většině území dočkáme teplot nad 31 °C, na jihu Moravy a místy i v severní polovině Čech mohou dokonce přesáhnout 34 °C," uvedl hydrometeorologický ústav na sociální síti.
Od neděle se horko podle předpovědi zmírní, ale teploty mohou stále přesahovat 31 °C. Po celé období bude také s ohledem na vysokou vlhkost vzduchu panovat dusno.
Vysoké teploty představují zátěž na lidský organismus, hrozí přehřátí či dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Lidé by měli omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti či zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
Související
Počasí s teplotami až 40 stupňů. Meteorologové řekli, zda je pravděpodobné
Na Rychnovsku řádilo tornádo. Letos jde o pátý potvrzený případ
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Novinky o počasí. Meteorologové aktualizovali výstrahu před vedry
před 2 hodinami
V Bruselu se jedná o Ukrajině. Rutte poslal Rusku rázný vzkaz, USA ocenily evropskou podporu Kyjeva
před 3 hodinami
Macinka udělil medaili Klausovi, pro kterého dříve pracoval
před 4 hodinami
Revoluce v očkování proti chřipce: Na světě je zbrusu nová moderní vakcína
před 5 hodinami
Pokud bude hořet Ukrajina, bude hořet i Moskva, prohlásil Zelenskyj po masivním útoku na ruskou rafinérii
před 5 hodinami
USA jsou připraveny okamžitě obnovit vojenské akce a zavést blokádu Íránu
před 6 hodinami
Hegseth ostře zkritizoval evropské spojence. Pentagon přehodnotí přítomnost amerických sil v Evropě
před 7 hodinami
Fatální chyba. Diplomat řekl, proč se Zelenskyj nesmí setkat s Putinem v Moskvě
před 8 hodinami
Tálibán zakázal mobilní telefony
před 9 hodinami
Ukrajina podnikla největší dronový útok na Moskvu za poslední dva roky
před 9 hodinami
Memorandum o porozumění. Co obsahuje čtrnáctibodový dokument podepsaný Trumpem i Íránem?
před 10 hodinami
Trump podepsal se zástupci Íránu čtrnáctibodovou mírovou dohodu
před 12 hodinami
Počasí s teplotami až 40 stupňů. Meteorologové řekli, zda je pravděpodobné
včera
Norská princezna se dočkala transplantace. Kvůli fibróze dostala nové plíce
včera
Na Rychnovsku řádilo tornádo. Letos jde o pátý potvrzený případ
včera
Curacao dalo Němcům gól, ale vysoko prohrálo. Nizozemci remizovali s Japonci, další týmy slaví výhru
včera
Moravec prozradil, kolik bral jako moderátor Otázek na ČT
včera
Princ Harry nechyběl na místě, kde se psaly dějiny amerického sportu
včera
Velká sláva se změnila v tragédii. Před 135 lety se v Praze zřítil balon
včera
Tropické počasí doputuje do Česka v pátek. Bude dusno, varují experti
Není už žádných pochyb o tom, že Česko v dalším průběhu týdne zasáhne tropické počasí. Meteorologové proto ve středu vydali výstrahu před vysokými teplotami na pátek a sobotu. Maxima mohou přesáhnout 34 °C, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě