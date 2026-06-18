Novinky o počasí. Meteorologové aktualizovali výstrahu před vedry

Jan Hrabě

Jan Hrabě

18. června 2026 17:41

Letní počasí
Letní počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Meteorologové ve čtvrtek znovu varovali před vysokými a velmi vysokými teplotami. V pátek a sobotu mohou odpolední maxima místy překročit 34 stupňů. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Meteorologové v aktualizované výstraze upravili oblast výskytu vysokých a velmi vysokých teplot během pátku a soboty. Zároveň upozornili, že varování budou v dalších dnech upřesňovat.

"V pátek vystoupí teploty na mnoha místech v Čechách a na jižní Moravě nad 31 °C, v Polabí a Poohří ojediněle i nad 34 °C. V sobotu se na většině území dočkáme teplot nad 31 °C, na jihu Moravy a místy i v severní polovině Čech mohou dokonce přesáhnout 34 °C," uvedl hydrometeorologický ústav na sociální síti. 

Od neděle se horko podle předpovědi zmírní, ale teploty mohou stále přesahovat 31 °C. Po celé období bude také s ohledem na vysokou vlhkost vzduchu panovat dusno.

Vysoké teploty představují zátěž na lidský organismus, hrozí přehřátí či dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Lidé by měli omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti či zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.

před 12 hodinami

Počasí s teplotami až 40 stupňů. Meteorologové řekli, zda je pravděpodobné

Související

Více souvisejících

Počasí Léto ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Mark Rutte v Praze

V Bruselu se jedná o Ukrajině. Rutte poslal Rusku rázný vzkaz, USA ocenily evropskou podporu Kyjeva

Náměstek amerického ministra obrany Elbridge A. Colby prohlásil, že pokračující podpora ze strany evropských členů Severoatlantické aliance je naprosto klíčová pro udržení ukrajinské obranyschopnosti proti ruské agresi. Washington podle něj považuje strategii přenesení hlavní odpovědnosti za materiální a finanční pomoc Ukrajině na evropské partnery za úspěšnou a efektivní. V uplynulém roce to byli právě evropští spojenci, kdo převzal vůdčí roli v zajišťování finanční stability Kyjeva a dodávkách vlastních zbrojních systémů, což stabilizovalo situaci na bojišti.

před 3 hodinami

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka

Macinka udělil medaili Klausovi, pro kterého dříve pracoval

Šéf české diplomacie Petr Macinka (Motoristé sobě) ocenil v Černínském paláci bývalou hlavu státu Václava Klause, kterému předal medaili Za zásluhy o diplomacii. Ministr zahraničních věcí tak učinil u příležitosti exprezidentových nadcházejících 85. narozenin, které oslaví v pátek.

před 4 hodinami

očkování

Revoluce v očkování proti chřipce: Na světě je zbrusu nová moderní vakcína

Poradní panel amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) ve čtvrtek zahájil debatu o schválení zcela nového typu vakcíny proti chřipce. Jedná se o vůbec první očkovací látku proti tomuto onemocnění, která využívá technologii mRNA, tedy stejný postup, který hrál klíčovou roli při zvládání pandemie covidu-19. 

před 5 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Pokud bude hořet Ukrajina, bude hořet i Moskva, prohlásil Zelenskyj po masivním útoku na ruskou rafinérii

Ukrajinské bezpilotní letouny provedly masivní nálet na ruské hlavní město a úspěšně zasáhly Moskevskou rafinérii v Kapotni. Útok, který se odehrál ve čtvrtek v brzkých ranních hodinách, představuje podle dostupných informací největší dronový úder na Moskvu od začátku plnohodnotného válečného konfliktu. Starosta města Sergej Sobjanin potvrdil, že i přes intenzivní činnost protivzdušné obrany několik aparátů proniklo ochranným perimetrem a zasáhlo klíčový energetický komplex. Na místě bylo zaznamenáno nejméně pět velkých ohnisek požáru, která zachvátila primární i sekundární zpracovatelské jednotky a také skladovací nádrže s palivem.

před 5 hodinami

Pete Hegseth

USA jsou připraveny okamžitě obnovit vojenské akce a zavést blokádu Íránu

Americký ministr obrany Pete Hegseth po jednání se svými protějšky z NATO v Bruselu prohlásil, že Spojené státy jsou připraveny okamžitě obnovit vojenské akce a zavést neprodyšnou blokádu vůči Íránu, pokud Teherán nedodrží své závazky plynoucí z nově podepsané dohody. Šéf Pentagonu zdůraznil, že americký prezident Donald Trump dal jasně najevo ochotu k ráznému obnovení operací v případě, že Írán během stanovené lhůty pro rozhovory nesplní to, k čemu se zavázal.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Fatální chyba. Diplomat řekl, proč se Zelenskyj nesmí setkat s Putinem v Moskvě

Cesta do Moskvy na setkání s Vladimirem Putinem by pro ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského byla fatální chybou. V rozhovoru pro deník Kyiv Post to uvedl bývalý velvyslanec USA na Ukrajině Steven Pifer. Reagoval tak na situaci, kdy Zelenskyj vyjádřil ochotu jednat na neutrální půdě, zatímco Putin trvá na tom, že případná schůzka se musí uskutečnit v hlavním městě Ruské federace. Podle Pifera si ukrajinský prezident toto riziko velmi dobře uvědomuje. Dodal také, že v současné době nic nenasvědčuje tomu, že by byl Kreml připraven o ukončení války skutečně seriózně vyjednávat.

před 8 hodinami

Afghanistán, ilustrační foto

Tálibán zakázal mobilní telefony

Hnutí Tálibán vydalo plošný zákaz používání chytrých telefonů pro vládní úředníky. Podle analytiků by toto opatření mohlo být předzvěstí budoucích širších restrikcí zaměřených na veškeré obyvatelstvo. Nařízení, které pochází od vojenských soudů Tálibánu, vstoupilo v platnost tento týden a zakazuje používání mobilních telefonů vysoce postaveným i řadovým úředníkům, mudžáhidům i pomocnému personálu.

před 9 hodinami

Ukázka moderní ukrajinské vojenské techniky

Ukrajina podnikla největší dronový útok na Moskvu za poslední dva roky

Ukrajina podnikla dosud největší dronový útok na Moskvu za poslední dva roky. Podle ruské státní tiskové agentury TASS údery zasáhly infrastrukturu, způsobily požáry a úlomky sestřelených strojů dopadaly na řadu míst v celé metropolitní oblasti. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin uvedl, že protivzdušná obrana během noci na čtvrtek zlikvidovala nejméně 194 bezpilotních letounů směřujících na hlavní město, což výrazně převyšuje bilanci z předchozích měsíců.

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Donald Trump

Trump podepsal se zástupci Íránu čtrnáctibodovou mírovou dohodu

Americký prezident Donald Trump podepsal se zástupci Íránu čtrnáctibodovou dohodu, která má podle jeho slov odvrátit hrozbu celosvětové hospodářské deprese. Podle vyjádření vysokých představitelů Spojených států přináší tento krok zemi zásadní úspěch, přestože obsahuje citelné politické i finanční ústupky vůči Teheránu. Cílem ujednání je mimo jiné znovu plně otevřít Hormuzský průliv.

před 12 hodinami

včera

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Curacao dalo Němcům gól, ale vysoko prohrálo. Nizozemci remizovali s Japonci, další týmy slaví výhru

Další hrací noc ze středoevropského pohledu přinesla další konečné výsledky v rámci letošního fotbalového světového šampionátu. Otevíracím zápasem čtvrtého hracího dne byl duel skupiny E mezi Německem a jedním z nováčků na letošním MS Curacaem. I když se zprvu karibský tým prezentoval sympatickým fotbalem, přičemž se mu podařilo vstřelit historickou první branku na MS a vyrovnat tak na průběžných 1:1, bylo to nakonec jediné, na co se zmohli. Pak už totiž podle očekávání úřadovali Němci, kteří duel dovedli k vysokému vítězství 7:1. Zajímavý souboj nabídlo měření sil Nizozemska a Japonska, kde se očekávalo tažení evropského týmu za výhrou, ale stateční Japonci pokaždé dokázali vyrovnat a mohli se radovat z bodu za remízu 2:2. Ve skupině E si vedle Němců připsali výhru fotbalisté Pobřeží slonoviny nad Ekvádorem (1:0) a ve skupině F ještě Švédové rozdrtili Tunisko 5:1.

včera

Václav Moravec a Andrej Babiš

Moravec prozradil, kolik bral jako moderátor Otázek na ČT

Moderátor Václav Moravec se v jednom z rozhovorů opět vrátil ke svému působení v České televizi, se kterou nadále vede spory ohledně konkurenční doložky. Respektovaný novinář se v reakci na některé komentáře rozhodl odhalit, kolik mu veřejnoprávní médium platilo. 

včera

včera

včera

Tropické počasí doputuje do Česka v pátek. Bude dusno, varují experti

Není už žádných pochyb o tom, že Česko v dalším průběhu týdne zasáhne tropické počasí. Meteorologové proto ve středu vydali výstrahu před vysokými teplotami na pátek a sobotu. Maxima mohou přesáhnout 34 °C, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy