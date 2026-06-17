Norská princezna se dočkala transplantace. Kvůli fibróze dostala nové plíce

Lucie Podzimková

17. června 2026 21:58

Norská princezna Mette-Marit (autor fotky: Frankie Fouganthin)
Norská princezna Mette-Marit (autor fotky: Frankie Fouganthin) Foto: Wikimedia Commons

Nemocná norská korunní princezna Mette-Marit se podrobila transplantaci plic, informovala královská rodina. Podle lékařů byla operace úspěšná, princeznu teď čeká rekonvalescence, takže následující dny a týdny stráví v nemocnici. 

"Transplantace plic byla prozatím úspěšná," prohlásil lékař Arnt Fiane z univerzitní nemocnice v Oslu. "Měl bych využít této možnosti a vyjádřit vděčnost za všechny členy týmu, kteří se zúčastnili plánování a provedení procedury," sdělil. 

Lékaři zmínili, že k princezně bude přistupováno stejně jako k ostatním pacientům, kteří podstoupili transplantaci. Mette-Marit tak ještě několik týdnů zůstane v nemocnici kvůli rehabilitaci, medikaci a případným komplikacím. 

"Korunní princ a princezna vyjadřují upřímnou vděčnost za mnoho milých a vřelých zpráv, které obdrželi. Znamená to pro ně hodně v této složité době," uvedl královský palác. Princ Haakon zároveň upraví svůj nejbližší program, aby byl manželce oporou. 

Mette-Marit, která není aristokratického původu, podstoupila transplantaci kvůli nevyléčitelné plicní fibróze, kdy se v poslední době její zdravotní stav neustále zhoršoval. Norská královská rodina avizovala, že ji výhledově čeká náročná operace.

Princezna se zároveň vyrovnává s trestem pro syna z předchozího vztahu. Marius Borg Høiby byl soudem v uplynulých dnech uznán vinným ze dvou znásilnění a dostal čtyřletý trest odnětí svobody. Proti verdiktu se stále může odvolat. 

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Zdroj: Libor Novák

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