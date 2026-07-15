Norsku se ulevilo. Korunní princeznu konečně pustili z nemocnice

Dobrá zpráva přišla z Norska. Tamní korunní princezna Mette-Marit byla propuštěna z nemocnice, kde byla hospitalizována poté, co podstoupila transplantaci plic. Princeznu teď čeká náročná rehabilitace, takže se ještě několik měsíců nebude věnovat svým povinnostem.
"Jsem hluboce vděčná. V první řadě bych chtěla poděkovat všem, kteří se rozhodli darovat orgány. Díky dárcovství orgánů jsem dostala dar života. Nenacházím slova, kterými bych vyjádřila, jak hlubokou vděčnost a pokoru cítím," uvedla princezna v prohlášení, kde děkuje i lékařům a dalším zdravotníkům či členům rodiny.
"Je to velká úleva, že je korunní princezna zpátky doma z nemocnice. Všichni máme obrovskou radost, že první fáze proběhla tak dobře, jak jen mohla. Ačkoliv víme, že je před námi ještě dlouhé období rekonvalescence a mohou se objevit komplikace, je to skvělý pocit, že jsme se dostali až sem," sdělil korunní princ Haakon.
Podle lékařů z univerzitní nemocnice v Oslu je zdravotní stav princezny tak dobrý, jak to jen okolnosti umožňují. Mette-Marit teď čeká šest měsíců rehabilitace, během nichž bude pod neustálým dohledem kvůli možným komplikacím, takže stále nebude vykonávat jakékoliv pracovní povinnosti. Odborníci zdůraznili, že ke stabilizaci stavu dochází u pacientů až po roce.
Mette-Marit, která není aristokratického původu, podstoupila transplantaci kvůli nevyléčitelné plicní fibróze, kdy se v poslední době její zdravotní stav neustále zhoršoval.
Princezna se zároveň vyrovnává s trestem pro syna z předchozího vztahu. Marius Borg Høiby byl letos soudem uznán vinným ze dvou znásilnění a dostal čtyřletý trest odnětí svobody.
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Zdroj: Libor Novák