Norsko drží palce. Princezna je po vážné operaci, promluvila královna

Norsko s napětím sleduje vývoj zdravotního stavu korunní princezny Mette-Marit, která v červnu podstoupila vážnou operaci, konkrétně transplantaci plic. Nejnovější informace o jejím případu prozradil jeden ze členů královské rodiny.
Novináři se na aktuální zdravotní stav princezny zeptali osmaosmdesátileté královny Sonji, která je matkou korunního prince Haakona, manžela Mette-Marit. "Je to jednoduše fantastické. Je fantastické, že to proběhlo tak dobře," uvedla podle magazínu People.
Mette-Marit, která není aristokratického původu, podstoupila transplantaci kvůli nevyléčitelné plicní fibróze, kdy se v poslední době její zdravotní stav neustále zhoršoval. Norská královská rodina dopředu avizovala, že ji výhledově čeká náročná operace.
"Transplantace plic byla prozatím úspěšná," prohlásil lékař Arnt Fiane z univerzitní nemocnice v Oslu krátce po zákroku. "Měl bych využít této možnosti a vyjádřit vděčnost za všechny členy týmu, kteří se zúčastnili plánování a provedení procedury," sdělil.
Lékaři zmínili, že k princezně bude přistupováno stejně jako k ostatním pacientům, kteří podstoupili transplantaci. Mette-Marit stráví několik týdnů v nemocnici kvůli rehabilitaci, medikaci a případným komplikacím.
"Korunní princ a princezna vyjadřují upřímnou vděčnost za mnoho milých a vřelých zpráv, které obdrželi. Znamená to pro ně hodně v této složité době," vzkázal královský palác. Princ Haakon zároveň upravil svůj program, aby byl manželce oporou.
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Zdroj: Jan Hrabě