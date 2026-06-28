Norsko drží palce. Princezna je po vážné operaci, promluvila královna

Lucie Podzimková

28. června 2026 21:55

Norská princezna Mette-Marit (autor fotky: Frankie Fouganthin)
Norská princezna Mette-Marit (autor fotky: Frankie Fouganthin) Foto: Wikimedia Commons

Norsko s napětím sleduje vývoj zdravotního stavu korunní princezny Mette-Marit, která v červnu podstoupila vážnou operaci, konkrétně transplantaci plic. Nejnovější informace o jejím případu prozradil jeden ze členů královské rodiny. 

Novináři se na aktuální zdravotní stav princezny zeptali osmaosmdesátileté královny Sonji, která je matkou korunního prince Haakona, manžela Mette-Marit. "Je to jednoduše fantastické. Je fantastické, že to proběhlo tak dobře," uvedla podle magazínu People

Mette-Marit, která není aristokratického původu, podstoupila transplantaci kvůli nevyléčitelné plicní fibróze, kdy se v poslední době její zdravotní stav neustále zhoršoval. Norská královská rodina dopředu avizovala, že ji výhledově čeká náročná operace.

"Transplantace plic byla prozatím úspěšná," prohlásil lékař Arnt Fiane z univerzitní nemocnice v Oslu krátce po zákroku. "Měl bych využít této možnosti a vyjádřit vděčnost za všechny členy týmu, kteří se zúčastnili plánování a provedení procedury," sdělil. 

Lékaři zmínili, že k princezně bude přistupováno stejně jako k ostatním pacientům, kteří podstoupili transplantaci. Mette-Marit stráví několik týdnů v nemocnici kvůli rehabilitaci, medikaci a případným komplikacím. 

"Korunní princ a princezna vyjadřují upřímnou vděčnost za mnoho milých a vřelých zpráv, které obdrželi. Znamená to pro ně hodně v této složité době," vzkázal královský palác. Princ Haakon zároveň upravil svůj program, aby byl manželce oporou. 

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