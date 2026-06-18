Hegseth ostře zkritizoval evropské spojence. Pentagon přehodnotí přítomnost amerických sil v Evropě

Americký ministr obrany Pete Hegseth na zasedání v Bruselu ostře zkritizoval evropské spojence v NATO a oznámil zahájení šestiměsíčního prověřování amerických sil v Evropě ze strany Pentagonu.
Výsledek této revize bude záviset na tom, jak rychle Evropané převezmou primární odpovědnost za vlastní bezpečnost. Podle Hegsetha má prověrka zajistit, aby Severoatlantická aliance směřovala k nezvratnému stavu, kdy vedení a hlavní obrannou roli na kontinentu převezme právě Evropa.
Šéf Pentagonu označil za ostudné, že evropští spojenci odmítli poskytnout americkým silám přístup na základny v Evropě, ze kterých měly být vedeny útoky na Írán. Tímto krokem podle něj evropské státy vystavily americké vojáky riziku, když zpochybnily předvídatelný přístup na základny a povolení k přeletům.
Hegseth ve svém projevu rovněž kritizoval evropskou migrační politiku a politiku rovnosti pohlaví. Prohlásil, že místo tanků, stíhaček a protivzdušné obrany se Evropa zaměřila na sociální stát, klimatické změny a úsporná opatření v obraně, což vedlo k propadu vojenských rozpočtů.
Tato kritika nicméně neodráží současnou realitu evropské obranné politiky. Generální tajemník NATO Mark Rutte upozornil, že evropské státy a Kanada loni zvýšily výdaje na obranu o 90 miliard dolarů, což představuje pětadvacetiprocentní nárůst oproti roku 2024.
Většina evropských zemí navíc v posledních letech výrazně zpřísnila ochranu svých hranic. Cílem Trumpovy administrativy je nyní transformace stávající organizace na takzvané „NATO 3.0“, které bude schopné odradit jakoukoli hrozbu.
Kritická slova amerického ministra přicházejí jen několik týdnů poté, co Spojené státy oznámily spojencům, že v případě napadení některého z nich již neposkytnou určité vojenské kapacity.
Nejvyšší alianční velitel v Evropě proto vypracovává záložní plány poté, co Washington signalizoval, že v krizové situaci nedodá například letadlovou loď s doprovodnými plavidly, tankovací letadla a desítky stíhacích letounů.
Trumpova administrativa tento krok zdůvodňuje potřebou plánovat dva simultánní konflikty a nutností mít dostatek prostředků pro případný střet s Čínou v indo-pacifickém regionu.
Ačkoli Spojené státy omezují rozsah pomoci v rámci aktivace článku 5 o kolektivní obraně, stažení amerických jaderných zbraní z Evropy neplánují. Tyto zbraně zůstávají klíčovým prvkem aliančního odstrašení.
Skupina pro jaderné plánování NATO v této souvislosti vydala své první prohlášení po devatenácti letech, ve kterém potvrdila, že strategické jaderné síly Aliance jsou nejvyšší zárukou bezpečnosti. Ministři se zároveň dohodli na dalším posilování jaderné mise prostřednictvím modernizace kapacit a posílení plánovacích procesů.
Související
Memorandum o porozumění. Co obsahuje čtrnáctibodový dokument podepsaný Trumpem i Íránem?
Trump podepsal se zástupci Íránu čtrnáctibodovou mírovou dohodu
USA (Spojené státy americké) , Pete Hegseth , Americká armáda (U.S. ARMY)
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Hegseth ostře zkritizoval evropské spojence. Pentagon přehodnotí přítomnost amerických sil v Evropě
před 2 hodinami
Fatální chyba. Diplomat řekl, proč se Zelenskyj nesmí setkat s Putinem v Moskvě
před 2 hodinami
Tálibán zakázal mobilní telefony
před 3 hodinami
Ukrajina podnikla největší dronový útok na Moskvu za poslední dva roky
před 4 hodinami
Memorandum o porozumění. Co obsahuje čtrnáctibodový dokument podepsaný Trumpem i Íránem?
před 5 hodinami
Trump podepsal se zástupci Íránu čtrnáctibodovou mírovou dohodu
před 6 hodinami
Počasí s teplotami až 40 stupňů. Meteorologové řekli, zda je pravděpodobné
včera
Norská princezna se dočkala transplantace. Kvůli fibróze dostala nové plíce
včera
Na Rychnovsku řádilo tornádo. Letos jde o pátý potvrzený případ
včera
Curacao dalo Němcům gól, ale vysoko prohrálo. Nizozemci remizovali s Japonci, další týmy slaví výhru
včera
Moravec prozradil, kolik bral jako moderátor Otázek na ČT
včera
Princ Harry nechyběl na místě, kde se psaly dějiny amerického sportu
včera
Velká sláva se změnila v tragédii. Před 135 lety se v Praze zřítil balon
včera
Tropické počasí doputuje do Česka v pátek. Bude dusno, varují experti
včera
Čechům bude druhý zápas na MS pískat žena. Ještě se jim to nestalo
včera
Chorvatská policie zadržela člověka kvůli nehodě, kterou nepřežili Češi
včera
Já jsem tady šéf, řekl Trump státníkům na úvod jednání G7
včera
Starmer se poprvé vyjádřil ke střelbě ruské lodi na britskou jachtu
včera
Macron hodlá spustit námořní operaci na ochranu Hormuzského průlivu
včera
Česko nesplnilo svůj závazek vůči NATO, potvrdil Rutte
Ministři obrany zemí Severoatlantické aliance se sejdou v Bruselu na svém posledním zasedání před červencovým summitem v Ankaře. Generální tajemník NATO Mark Rutte před tímto jednáním oznámil, že program zahájí schůzka Skupiny pro jaderné plánování za účasti dotčených spojenců. Následovat bude zasedání Severoatlantické rady v kompletním složení třiceti dvou států, které se zaměří na závěrečné přípravy summitu. Odpolední část bude patřit jednání kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny, kterému společně předsedají Velká Británie a Německo.
Zdroj: Libor Novák