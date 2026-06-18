Pokud bude hořet Ukrajina, bude hořet i Moskva, prohlásil Zelenskyj po masivním útoku na ruskou rafinérii

Ukrajinské bezpilotní letouny provedly masivní nálet na ruské hlavní město a úspěšně zasáhly Moskevskou rafinérii v Kapotni. Útok, který se odehrál ve čtvrtek v brzkých ranních hodinách, představuje podle dostupných informací největší dronový úder na Moskvu od začátku plnohodnotného válečného konfliktu. Starosta města Sergej Sobjanin potvrdil, že i přes intenzivní činnost protivzdušné obrany několik aparátů proniklo ochranným perimetrem a zasáhlo klíčový energetický komplex. Na místě bylo zaznamenáno nejméně pět velkých ohnisek požáru, která zachvátila primární i sekundární zpracovatelské jednotky a také skladovací nádrže s palivem.
Moskevská rafinérie, kterou vlastní státní společnost Gazprom Něfť, se nachází pouhých patnáct kilometrů od Kremlu a je zcela zásadním uzlem pro zásobování centrální oblasti Ruska. Zařízení ročně zpracuje přes dvanáct milionů tun ropy a zajišťuje až čtyřicet procent trhu s palivy v hlavním městě, přičemž v případě automobilového benzínu pokrývá spotřebu Moskvy a přilehlého regionu dokonce ze sedmdesáti procent. Rafinérie je navíc hlavním dodavatelem leteckého paliva pro klíčová mezinárodní letiště Šeremetěvo, Domodědovo, Vnukovo a Žukovskij. Kvůli rozsahu škod musel podnik kompletně zastavit zpracování surové ropy, přičemž obnova provozu je možná nejdříve za několik dní, a to pouze v omezeném režimu.
Na ruskou metropoli a její okolí směřovalo podle aktualizovaných údajů moskevských úřadů celkem 194 bezpilotních letounů, které útočily vlnách od čtyř do sedmi hodin ráno. Dosavadní rekord z března letošního roku přitom činil sedmdesát čtyři sestřelených dronů během jediné noci. Podle monitorovacích kanálů byly při čtvrteční operaci nasazeny ukrajinské útočné drony typu Ljutyj a FP-1. Svědci zasažení rafinérie natáčeli na mobilní telefony a poukazovali na to, že přestože se na obloze pohybovaly desítky hlučných aparátů, v Moskvě vůbec nebyly aktivovány sirény leteckého poplachu, což definitivně vyvrátilo mýtus o stoprocentní bezpečnosti a nedostupnosti hlavního města.
Kromě samotného průmyslového areálu v Kapotni způsobily padající trosky sestřelených dronů materiální škody na několika dalších místech moskevské aglomerace. V troskách skončila část budovy rozsáhlého nákupního centra Sadovod, které patří k největším tržnicím a prodejnám elektroniky v Moskvě, a požár zachvátil také střechu obchodního centra Belaja Dacha. Podle nezávislých analytiků a očitých svědků byla zasažena i výšková obytná budova ve čtvrti Nové Kotelniky, kde výbuchy poškodily horní patra. Gubernátor Moskevské oblasti Andrej Vorobjov navíc potvrdil zásah bytového domu v nedalekém Žukovském, odkud museli záchranáři evakuovat obyvatele.
Souběžně s útokem na metropoli čelila masivnímu náletu přibližně šedesáti dronů také Rostovská oblast na jihu Ruské federace. Gubernátor Jurij Sljusar informoval, že útok v pohraničním městě Gukovo si vyžádal jednoho mrtvého a dva zraněné. Satelitní snímky a videozáznamy potvrdily, že v Gukovu byl zasažen a zapálen tamní sklad ropných produktů na ulici Karla Marxe. Tento areál disponuje osmi velkými skladovacími nádržemi a je napojen na železniční infrastrukturu, přičemž slouží jako klíčová základna pro doplňování paliva a maziv pro vojenskou techniku a transportní logistiku ruských okupačních sil směřujících na ukrajinské území.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v oficiálním prohlášení na sociálních sítích potvrdil, že za těmito dálkovými údery stojí ukrajinské obranné a bezpečnostní složky. Útok na moskevskou rafinérii označil za zcela spravedlivou odvetu za ruské nálety na ukrajinská města a komunity a za přímou reakci na předchozí ruský útok na Kyjevsko-pečerskou lávru. Vyzdvihl přesnost a efektivitu ukrajinských zbraní středního a dlouhého doletu a poděkoval vojákům za úspěšné ničení zázemí, které přímo financuje a materiálně podporuje ruskou válečnou mašinerii.
Prezident Zelenskyj zároveň poslal ruskému vedení i veřejnosti velmi ostré varování prostřednictvím audiozprávy, kterou jeho tiskový odbor distribuoval novinářům. Zdůraznil, že Ukrajina tuto válku nikdy nechtěla, což je fakt, který velmi dobře vědí všichni mezinárodní partneři. Následně však varoval, že pokud bude hořet Ukrajina, bude hořet i Moskva, a že ruští občané budou čím dál silněji pociťovat přímé důsledky konfliktu, jestliže Kreml odmítne agresi ukončit. Vyzval proto Spojené státy a evropské země k dalšímu rapidnímu zpřísnění sankcí proti ruskému obrannému a energetickému sektoru, což je podle něj jediný způsob, jak donutit Vladimira Putina k diplomatickému řešení.
Úspěšný zásah strategických cílů v okolí Moskvy i Rostova následně ve své svodce potvrdil také Generální štáb Ozbrojených sil Ukrajiny. Armádní velení upřesnilo, že se jednalo již o druhý úspěšný úder na Moskevskou rafinérii během tohoto týdne, přičemž předchozí škody byly zaznamenány v úterý, kdy ukrajinská dálková kampaň zasáhla také ropný sklad v Krasnodarském kraji. Vojenské kapacity Ukrajiny tak opakovaně demonstrují schopnost zasahovat vysoce chráněné objekty hluboko v ruském vnitrozemí, které se nacházejí ve vzdálenosti přesahující pět set kilometrů od ukrajinských hranic.
Dopady soustavné ukrajinské kampaně zaměřené na ruskou ropnou infrastrukturu začínají podle ekonomických analýz vážně ochromovat vnitřní trh Ruské federace. Více než dvacet pět ruských regionů v současnosti hlásí akutní nedostatek pohonných hmot, přičemž omezení prodeje benzínu a nafty se již začala objevovat i na čerpacích stanicích ve velkých aglomeracích včetně Moskvy a Petrohradu. Ruská vládní místa se snaží situaci stabilizovat, ale výpadky v produkci jsou natolik masivní, že distribuce pro civilní sektor musí být omezována na úkor prioritního zásobování armády.
Podle údajů analytické společnosti Energy Intelligence klesl objem rafinace ropy v Rusku v prvním červnovém týdnu pod hranici čtyř milionů barelů za den, což představuje vůbec nejnižší úroveň produkce za posledních dvacet jedna let. Zahraniční experti odhadují, že v důsledku úspěšných ukrajinských dronových útoků je v současné době vyřazena z provozu přibližně jedna třetina celkové rafinační kapacity Ruské federace. To odpovídá výpadku zhruba dvou milionů barelů zpracované ropy denně, což pro Kreml znamená citelnou ztrátu exportních příjmů i logistické komplikace při zásobování frontových linií.
Generální štáb Ukrajiny v závěru své zprávy deklaroval, že tlak na ruský energetický a vojenský průmysl bude pokračovat se stejnou intenzitou i v následujícím období. Technologický pokrok ve vývoji ukrajinských bezpilotních letounů dlouhého doletu umožňuje obcházet i nejmodernější ruské systémy protivzdušné obrany a elektronického boje, které jsou rozmístěny kolem Moskvy. Vojenská strategie Kyjeva se tak nadále soustředí na systematické vyčerpávání ekonomických zdrojů agresora, bez nichž nebude ruská armáda schopna dlouhodobě udržet své operační tempo na okupovaných územích.
Související
Ukrajina podnikla největší dronový útok na Moskvu za poslední dva roky
Evropa vyzvala Trumpa, aby uspořádal setkání Zelenského s Putinem
válka na Ukrajině , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)
Aktuálně se děje
před 56 minutami
Pokud bude hořet Ukrajina, bude hořet i Moskva, prohlásil Zelenskyj po masivním útoku na ruskou rafinérii
před 1 hodinou
USA jsou připraveny okamžitě obnovit vojenské akce a zavést blokádu Íránu
před 2 hodinami
Hegseth ostře zkritizoval evropské spojence. Pentagon přehodnotí přítomnost amerických sil v Evropě
před 3 hodinami
Fatální chyba. Diplomat řekl, proč se Zelenskyj nesmí setkat s Putinem v Moskvě
před 4 hodinami
Tálibán zakázal mobilní telefony
před 5 hodinami
Ukrajina podnikla největší dronový útok na Moskvu za poslední dva roky
před 5 hodinami
Memorandum o porozumění. Co obsahuje čtrnáctibodový dokument podepsaný Trumpem i Íránem?
před 6 hodinami
Trump podepsal se zástupci Íránu čtrnáctibodovou mírovou dohodu
před 8 hodinami
Počasí s teplotami až 40 stupňů. Meteorologové řekli, zda je pravděpodobné
včera
Norská princezna se dočkala transplantace. Kvůli fibróze dostala nové plíce
včera
Na Rychnovsku řádilo tornádo. Letos jde o pátý potvrzený případ
včera
Curacao dalo Němcům gól, ale vysoko prohrálo. Nizozemci remizovali s Japonci, další týmy slaví výhru
včera
Moravec prozradil, kolik bral jako moderátor Otázek na ČT
včera
Princ Harry nechyběl na místě, kde se psaly dějiny amerického sportu
včera
Velká sláva se změnila v tragédii. Před 135 lety se v Praze zřítil balon
včera
Tropické počasí doputuje do Česka v pátek. Bude dusno, varují experti
včera
Čechům bude druhý zápas na MS pískat žena. Ještě se jim to nestalo
včera
Chorvatská policie zadržela člověka kvůli nehodě, kterou nepřežili Češi
včera
Já jsem tady šéf, řekl Trump státníkům na úvod jednání G7
včera
Starmer se poprvé vyjádřil ke střelbě ruské lodi na britskou jachtu
Britský premiér Keir Starmer označil úterní incident v Lamanšském průlivu, kdy ruská válečná loď vypálila varovné výstřely v blízkosti britské civilní jachty, za bezohledný a hluboce znepokojivý. K události došlo přibližně dvacet námořních mil jižně od ostrova Wight za husté mlhy, avšak mimo britské výsostné vody, a nikdo při ní neutrpěl žádná zranění.
Zdroj: Libor Novák