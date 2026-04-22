Lufthansa kvůli cenám paliva ruší 20 000 letů. Počítejte se zdražením, varují další aerolinky

Německá letecká společnost Lufthansa ruší 20 000 evropských letů na krátké vzdálenosti během letní sezóny. Důvodem jsou prudce rostoucí ceny leteckého paliva, které činí mnoho spojů pro firmu ekonomicky nevýhodnými. Cena paliva se od začátku konfliktu mezi USA, Izraelem a Íránem zdvojnásobila, protože se zpomalila jeho produkce a doprava na Blízkém východě.
K podobným krokům přistoupily i další aerolinky jako KLM-France nebo Delta, které rovněž dočasně omezily některé lety. Jiné společnosti reagují zvýšením cen letenek, čímž přenášejí narůstající náklady na své zákazníky. Analytici varují cestující, že s pokračujícím konfliktem by měli počítat s dalším zdražováním a možným rušením dalších spojů.
Oblast Perského zálivu je klíčovým zdrojem leteckého paliva, odkud pochází zhruba polovina evropského dovozu. Většina těchto dodávek proudí přes Hormuzský průliv, který Írán v odvetě za útoky USA a Izraele prakticky uzavřel. Tato blokáda má přímý dopad na dostupnost a cenu pohonných hmot pro leteckou dopravu.
Lufthansa odhaduje, že díky těmto škrtům ušetří přibližně 40 000 tun leteckého paliva. Většina omezení se dotkne divize European CityLine. Firma dočasně pozastaví lety do destinací, jako jsou například Stuttgart, Vratislav, Lublaň, Gdaňsk či Heringsdorf.
Cestující, kterých se rušení letů dotkne, dostanou možnost vrácení peněz nebo budou moci využít alternativní spojení prostřednictvím dalších dceřiných společností, jako jsou SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines či ITA Airways. Některá z těchto opatření mohou být trvalého rázu, přičemž Lufthansa momentálně prověřuje celý svůj evropský letový řád.
Mezinárodní agentura pro energii minulý týden varovala, že Evropě by mohlo dojít letecké palivo během několika týdnů, ačkoliv britská vláda i letecké společnosti zatím žádné výpadky v zásobování nezaznamenaly. Evropská unie v reakci na situaci oznámila zřízení observatoře pro monitorování produkce, dovozu a zásob pohonných hmot. Cílem je identifikovat případné nedostatky a zmírnit dopady vysokých cen na letecký sektor.
Lufthansa zdůraznila, že i přes redukci evropské sítě budou mít cestující nadále přístup ke globálním trasám, zejména k dálkovým spojením. Efektivita provozu se však musí kvůli cenám paliv výrazně zvýšit. Firma zároveň urychluje uzavírání divize CityLine a vyřazování 27 letadel, k čemuž přispívají i rostoucí zátěže spojené se spory v oblasti pracovní síly.
25. března 2026 16:07
Aktuálně se děje
před 16 minutami
Bundeswehr chce být nejsilnější armádou v Evropě. Rusko je největší hrozbou
Aktualizováno před 1 hodinou
OBRAZEM: Klempíř se bojí studentů? Tisíce demonstrujících vyrazily do ulic, ministr za nimi nepřišel
před 1 hodinou
Lufthansa kvůli cenám paliva ruší 20 000 letů. Počítejte se zdražením, varují další aerolinky
před 2 hodinami
Rusku hrozí nová revoluce. A přijde už na podzim, varoval ve Státní dumě šéf komunistů
před 3 hodinami
Je potřeba sledovat kroky vlády, aby se veřejnoprávní média nestala závislá na politicích, vyzval Pavel
před 4 hodinami
Ministerstvo financí zveřejnilo nové cenové stropy pro prodej pohonných hmot
před 4 hodinami
Slovensko a Maďarsko daly zelenou dalším protiruským sankcím, státy souhlasí s půjčkou 90 miliard eur Ukrajině
před 6 hodinami
Írán tvrdí, že lodě v Hormuzském průlivu před útokem varoval. Británie tvrdí opak
před 7 hodinami
V Hormuzském průlivu dochází od rána k útokům na lodě. Situace je nejhorší od roku 1990
před 8 hodinami
Česko obnovuje dotace pro Agrofert
před 8 hodinami
Ukrajina obnovila čerpání ropy ropovodem Družba na Slovensko
před 9 hodinami
Proč Trump prodloužil příměří s Íránem? Za vším může stát zmatený Chameneí
před 10 hodinami
Trump opět otočil, prodloužil příměří s Íránem. Je to lest, myslí si Teherán
před 11 hodinami
Výhled počasí do poloviny května. Sucho se má prohlubovat
včera
StarDance může vypuknout. Složení párů už není tajemstvím
včera
Mužská bundesliga zažila premiéru. Poprvé klub vedla žena, stálou trenérkou se ale nestane
včera
Na pravou míru. Policie uklidňuje, přepadení ve Varech si někdo vymyslel
včera
První letošní tornádo bylo na Jičínsku. Meteorologové shánějí informace
včera
Vystrčil si stěžuje na nůž do zad od Babiše. Na Tchajwan poletí komerčním letem
včera
Alžbětu II. by dnešní svět znepokojoval, naznačil král Karel III.
Velkým dnem je dnešek pro Spojené království. Britové si totiž připomínají královnu Alžbětu, protože na úterý připadají její nedožité sté narozeniny. Její syn a současný král Karel III. v projevu při této příležitosti připomněl, jaká jeho matka byla.
Zdroj: Lucie Podzimková