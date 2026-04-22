Lufthansa kvůli cenám paliva ruší 20 000 letů. Počítejte se zdražením, varují další aerolinky

Libor Novák

22. dubna 2026 17:20

Lufthansa, ilustrační fotografie Foto: Pixabay

Německá letecká společnost Lufthansa ruší 20 000 evropských letů na krátké vzdálenosti během letní sezóny. Důvodem jsou prudce rostoucí ceny leteckého paliva, které činí mnoho spojů pro firmu ekonomicky nevýhodnými. Cena paliva se od začátku konfliktu mezi USA, Izraelem a Íránem zdvojnásobila, protože se zpomalila jeho produkce a doprava na Blízkém východě.

K podobným krokům přistoupily i další aerolinky jako KLM-France nebo Delta, které rovněž dočasně omezily některé lety. Jiné společnosti reagují zvýšením cen letenek, čímž přenášejí narůstající náklady na své zákazníky. Analytici varují cestující, že s pokračujícím konfliktem by měli počítat s dalším zdražováním a možným rušením dalších spojů.

Oblast Perského zálivu je klíčovým zdrojem leteckého paliva, odkud pochází zhruba polovina evropského dovozu. Většina těchto dodávek proudí přes Hormuzský průliv, který Írán v odvetě za útoky USA a Izraele prakticky uzavřel. Tato blokáda má přímý dopad na dostupnost a cenu pohonných hmot pro leteckou dopravu.

Lufthansa odhaduje, že díky těmto škrtům ušetří přibližně 40 000 tun leteckého paliva. Většina omezení se dotkne divize European CityLine. Firma dočasně pozastaví lety do destinací, jako jsou například Stuttgart, Vratislav, Lublaň, Gdaňsk či Heringsdorf.

Cestující, kterých se rušení letů dotkne, dostanou možnost vrácení peněz nebo budou moci využít alternativní spojení prostřednictvím dalších dceřiných společností, jako jsou SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines či ITA Airways. Některá z těchto opatření mohou být trvalého rázu, přičemž Lufthansa momentálně prověřuje celý svůj evropský letový řád.

Mezinárodní agentura pro energii minulý týden varovala, že Evropě by mohlo dojít letecké palivo během několika týdnů, ačkoliv britská vláda i letecké společnosti zatím žádné výpadky v zásobování nezaznamenaly. Evropská unie v reakci na situaci oznámila zřízení observatoře pro monitorování produkce, dovozu a zásob pohonných hmot. Cílem je identifikovat případné nedostatky a zmírnit dopady vysokých cen na letecký sektor.

Lufthansa zdůraznila, že i přes redukci evropské sítě budou mít cestující nadále přístup ke globálním trasám, zejména k dálkovým spojením. Efektivita provozu se však musí kvůli cenám paliv výrazně zvýšit. Firma zároveň urychluje uzavírání divize CityLine a vyřazování 27 letadel, k čemuž přispívají i rostoucí zátěže spojené se spory v oblasti pracovní síly.

Evropě hrozí v dubnu vážný nedostatek pohonných hmot a energií, varuje šéf Shell

Související

Žádná krize nehrozí. EU popřela tvrzení IEA o nedostatku leteckého paliva

Evropská unie odmítá zprávy o tom, že by kontinentu hrozil bezprostřední nedostatek leteckého paliva vedoucí k masivnímu rušení letů. Eurokomisař pro dopravu Apostolos Tzitzikostas v pátek prohlásil, že informace o docházejícím kerosinu neodpovídají skutečné situaci. Reagoval tak na varování šéfa Mezinárodní energetické agentury (IEA) Fatiha Birola, který jen o den dříve odhadoval, že Evropě zbývají zásoby paliva na zhruba šest týdnů.
Evropa má zásoby leteckého paliva už jen na šest týdnů. Pak začne uzemňovat letadla

Evropa se ocitla na pokraji vážné energetické krize, která může již v nejbližší době ochromit leteckou dopravu na celém kontinentu. Podle Fatiha Birola, výkonného ředitele Mezinárodní energetické agentury (IEA), zbývají evropským zemím zásoby leteckého paliva na pouhých šest týdnů. Pokud nedojde k rychlému obnovení dodávek ropy z Blízkého východu, které zastavila válka s Íránem, začnou aerolinky hromadně rušit své spoje.

Bundeswehr chce být nejsilnější armádou v Evropě. Rusko je největší hrozbou

Německý ministr obrany Boris Pistorius představil první komplexní vojenskou strategii Bundeswehru, která reaguje na zásadní proměnu bezpečnostní situace v Evropě. K těmto změnám přispěl ruský útok na Ukrajinu, napětí ve vztazích s USA a aktuální konflikt na Blízkém východě. Berlín se nyní snaží jasně vytyčit svůj nový vojenský kurz, aby odpovídal aktuálním výzvám.

OBRAZEM: Klempíř se bojí studentů? Tisíce demonstrujících vyrazily do ulic, ministr za nimi nepřišel

Tisíce studentů po celé České republice symbolicky minutu před dvanáctou opustily své učebny, aby vyjádřily svůj nesouhlas s vládním návrhem na zrušení koncesionářských poplatků pro veřejnoprávní média. Tato masová akce, organizovaná iniciativou Média nedáme!, se uskutečnila ve středu a zapojily se do ní desítky vzdělávacích institucí napříč celou zemí, od Aše až po Krnov.

Ministerstvo financí zveřejnilo nové cenové stropy pro prodej pohonných hmot

Ministerstvo financí zveřejnilo nové cenové stropy pro prodej pohonných hmot, které vstupují v platnost pro čtvrteční den. Maximální povolená cena benzinu byla stanovena na 41,12 koruny za litr, zatímco u nafty nesmí cena překročit 41,16 koruny za litr. V porovnání s dnešním dnem se jedná o velmi mírné úpravy v obou případech.

Írán tvrdí, že lodě v Hormuzském průlivu před útokem varoval. Británie tvrdí opak

Situace v Hormuzském průlivu se během dnešního dopoledne výrazně vyhrotila poté, co íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) zahájily sérii útoků na nákladní lodě v této klíčové námořní oblasti. Britské středisko pro námořní obchodní operace (UKMTO), vedené britským královským námořnictvem, potvrdilo, že došlo k několika incidentům, při nichž byly zasaženy nejméně tři různé nákladní lodě.

Česko obnovuje dotace pro Agrofert

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se rozhodl obnovit administraci a vyplácení dotací pro koncern Agrofert. K tomuto kroku přistoupil na základě vlastních právních analýz, které si nechal vypracovat u externích advokátních kanceláří. 

Proč Trump prodloužil příměří s Íránem? Za vším může stát zmatený Chameneí

Prezident Donald Trump se v úterý odpoledne sešel se svým týmem pro národní bezpečnost v Bílém domě, aby rozhodl o dalším postupu ve vztahu k Íránu. Termín vypršení příměří se neúprosně blížil a vládní letoun Air Force Two byl připraven na základně Andrews k odletu viceprezidenta JD Vance do Pákistánu. Administrativa se však potýkala s problémem v podobě naprostého mlčení ze strany Teheránu.

Výhled počasí do poloviny května. Sucho se má prohlubovat

Teprve sice začala poslední dubnová dekáda, ale meteorologové už mají tušení, jak bude do poloviny května. Úplně skvělé zprávy pro nás nemají, protože teploty nebudou šplhat moc vysoko. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Mužská bundesliga zažila premiéru. Poprvé klub vedla žena, stálou trenérkou se ale nestane

Když bylo minulý týden oznámeno, že na post trenéra Unionu Berlín usedne jako historicky první žena-trenérka v mužské fotbalové bundeslize místo odvolaného Steffana Baumgarta Marie-Louise Etaová, strhla se mezi fanoušky značná vlna nevole. Přestože klub za svým rozhodnutím stojí a trenérku před kritickými hlasy chrání, jeho vedení už se nechalo slyšet, že stálou trenérkou se Etaová nestane. A to i v případě, kdyby se Etaové po zbytek této sezóny dařilo. Úvodní zápas v této roli už má Etaová za sebou. V zápase s Wolfsburgem však její Union Berlín prohrál 1:2.

Alžbětu II. by dnešní svět znepokojoval, naznačil král Karel III.

Velkým dnem je dnešek pro Spojené království. Britové si totiž připomínají královnu Alžbětu, protože na úterý připadají její nedožité sté narozeniny. Její syn a současný král Karel III. v projevu při této příležitosti připomněl, jaká jeho matka byla. 

