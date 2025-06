Trump znovu prodlužuje životnost TikToku v USA

Dva zápasy na turnaji a konec. Čeští reprezentanti do 21 let si stejně jako na posledním evropském šampionátu této věkové kategorie ani tentokrát nezahrají vyřazovací fázi. Po Anglii, se kterou svěřenci kouče Jana Suchopárka, prohráli 1:3, v neděli nestačili na Němce, se kterými prohráli pro změnu 2:4. Oproti zmíněnému úvodnímu duelu s Anglií však proti Německu nezopakovali sympatický nebojácný výkon, ve druhém vystoupení na Euru byli naopak do 60. minuty pod tlakem a dopředu se moc nedostávali.