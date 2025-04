Trump ustoupit odmítá, naopak chystá nová cla. Američany už teď vyjdou na tisíce dolarů

Zavedení nových cel na dovoz automobilů a jejich dílů do USA způsobí zdražení vozidel napříč celým trhem. Podle bývalého generálního ředitele společnosti Ford Marka Fieldse je tento nárůst cen nevyhnutelný. „Je to jednoduchá matematika. Neexistuje žádné vozidlo, které by nebylo ovlivněno,“ uvedl Fields v rozhovoru pro CNN.