Extrémní počasí počká. EU odkládá boj s klimatickými změnami

„Očividně potřebujeme trochu víc času,“ řekl Hoekstra při setkání s novináři. Dodal, že bude potřebovat „několik týdnů až měsíců“, aby našel potřebnou většinu, a že cílem je zveřejnit návrh „před létem“.

Původní návrh 90% snížení emisí byl představen loni a pevně jej podporuje předsedkyně Komise Ursula von der Leyen. Cíl ale čelí odporu jak v Evropském parlamentu, tak mezi některými členskými státy.

Například Itálie, vedená krajní pravicí, požaduje snížení cíle na 80–85 %. Kritici z řad europoslanců upozorňují, že 90 % je podle vědců spíše dolní hranicí toho, co by odpovídalo „férovému podílu“ EU na globálním snižování emisí.

„Zpoždění publikace cíle je porušením jasného závazku Komise vůči Parlamentu,“ uvedl europoslanec Tiemo Wölken ze skupiny Socialisté a demokraté. „To vážně podkopává naši důvěru v Komisi.“

Hoekstra přiznal, že hledá kompromisní řešení, například možnost započítat do cíle tzv. mezinárodní uhlíkové kredity – tedy investice do klimatických projektů mimo EU, jejichž výsledky by se započítaly do domácích cílů. Zvažuje se i pomalejší tempo snižování emisí na začátku 30. let, nebo větší uznání role lesů a nových technologií pro zachytávání uhlíku.

Zelení europoslanci i další kritici ale varují, že tyto návrhy by otevřely „obrovské zadní vrátka“ místo toho, aby vedly ke skutečnému snižování emisí v Evropě.

„Mohu jen spekulovat, že pan Hoekstra chce tímto způsobem prosadit několik špatných nápadů,“ uvedl Wölken. „To by ohrozilo samotný smysl klimatické politiky EU.“

Zpoždění návrhu může mít dopady i mimo Evropu. EU měla být jedním z lídrů na letošní klimatické konferenci OSN (UNFCCC) v Brazílii, kde mají všechny státy předložit nové cíle pro rok 2035. Cíl EU by sloužil jako důležitý měřítko pro další velké znečišťovatele, zejména Čínu.

Hoekstra připustil, že aktuální napětí na mezinárodní scéně – včetně obchodní války, kterou znovu rozdmýchal Donald Trump – ztěžuje klimatické úsilí. Přesto věří, že EU stihne upravený termín OSN v září.

„Kromě reputační škody pro evropské klima-lídrovství to ohrožuje celý proces UNFCCC,“ varuje Wölken.

Zatímco Komise hovoří o potřebě „pragmatismu“, kritici se obávají, že odkládání a zjemňování cílů může znamenat ztrátu globální důvěry a snížení ambicí v boji proti klimatické krizi.