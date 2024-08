„Odpudivý symbol úchylné dekadence.“ Slovenský ministr nešetřil pařížskou olympiádu

Taraba naposledy na svém facebookovém profilu reagoval na kauzu týkající se alžírské boxerky Imane Khelifové, kterou někteří obviňují z toho, že se jako muž účastní ženské soutěže. „Muž s nalakovanými nehty je na sebe pyšný, protože na olympiádě porazil ženu v ženském sportu,“ napsal slovenský politik.

„Pokud necháte mužské pohlaví mlátit ženské pohlaví, obvykle vyhrají. Ano, proti takovým šílenostem, které na Slovensku prosazuje Progresivní Slovensko, je třeba postavit hráz a věřím, že přijmeme řadu ústavních zákonů,“ dodal Taraba.

Už během úvodního víkendu tvrdě kritizoval organizátory letních her v Paříži poté, co na zahajovacím ceremoniálu proběhlo kontroverzní vystoupení s umělci z LGBT komunity. „Organizátoři olympiády v Paříži, kteří světu připravili to odporné představení plné LGBTI ideologie a urážek symbolů křesťanství, se dnes ‚omluvili křesťanům na celém světě‘ za urážky, které tím způsobili,“ vylíčil.

„Měl jsem Slovensko zastupovat na závěrečném ceremoniálu, ale tato olympiáda se v normálním světě navždy zapíše jako odpudivý symbol úchylné dekadence, která zneužila krásu sportu a udělala z toho progresivní politické divadlo. Proto jsem se rozhodl, že se závěrečného ceremoniálu nezúčastním,“ oznámil Taraba.

Na Facebooku se našli kritici, kteří se do Taraby opřeli za to, že nedělá svou práci – působí totiž mimo jiné jako ministr životního prostředí. „Je opravdu tak divné očekávat, že se ministr životního prostředí bude věnovat své práci, a ne olympiádě a vlajce LGBTI? Zaměstnanec by byl vyhozen, kdyby se v práci zabýval něčím, co není jeho náplní práce. A tady vám lidé, z jejichž daní jste placen, ještě tleskají a mají vás rádi. Všechno špatně,“ míní jeden z komentujících.

„Výborně, zůstaň doma a pracuj, máš dost restů, ty báječný ministře!“ opáčil další komentující.