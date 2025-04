Trump si může dovolit všechno, chová se jako král. Proč ho nikdo nezastaví, ptají se Američané

Mary Anne Dagata, 71letá obyvatelka státu Michigan, vidí v Trumpových krocích naději na ekonomickou změnu, i když přiznává, že dojde k určitému dočasnému zhoršení životní úrovně. „Vím, že se to dotkne našich peněženek, ale myslím, že to nakonec pomůže. Máme obrovský deficit, a tohle je možná způsob, jak se z toho dostat. Budu muset být opatrnější při nakupování, ale věřím, že to nakonec bude dobré pro nás všechny. Příliš dlouho jsme byli finančním rohožkou světa.“

Catherine Foster, 58letá žena z Floridy, má na věc zcela odlišný pohled. Blíží se k důchodu a obává se o svou ekonomickou budoucnost. „Jsem velmi znepokojená. Mám spoření na důchod, které teď ztrácí hodnotu, a obávám se o budoucnost sociálního zabezpečení. Myslím si, že cla Americe nepomohou. Trump se chová jako král, a Kongres mu v tom jen přihlíží. Měli by jednat, ale nejednají. Proč?“

Na opačné straně názorového spektra stojí Ben Maurer, 38letý řidič kamionu z Pensylvánie. Doufá, že cla přinesou znovuobnovení americké výroby a vdechnou život menším městům, která v minulosti utrpěla odchodem průmyslu. „Věřím, že právě tohle je ten způsob, jak znovu nastartovat investice do americké výroby. Je to nutné zlo. V našem městě byly dvě ocelárny, obě zavřely. Pokud se i jen část z toho vrátí, bude to znamenat nové pracovní příležitosti a peníze.“

Gloria Smith, 77letá důchodkyně z Washingtonu D.C., se cítí zcela opačně. „Jsem na pevném důchodu. Když ceny porostou, budu mít méně peněz na život. Už si dělám zásoby jídla, protože očekávám, že bude hůř. Trump si může dovolit všechno. Nemusí řešit, kolik stojí chleba. Ale my ano. Oni říkají, že to bude jen ‚trochu bolet‘ – ale jak moc?“

Velké obavy vyjadřuje i Robin Sloan, 73letá žena z Marylandu. Zatímco se snaží zůstat optimistická, přiznává, že má z ekonomické budoucnosti strach – a to nejen za sebe, ale i za svého syna, který se snaží uživit svou mladou rodinu. „Jsem znepokojená. Můj syn má dvě malé děti a hledá práci. Tohle mu rozhodně nepomůže. Prezidentovy nápady mi přijdou šílené. Můj finanční poradce mi sice říká, že některé Trumpovy plány mají potenciál, ale pak se podíváte na propadající se burzu a všechna naděje je pryč.“

Reakce americké veřejnosti na nová cla tak zůstávají rozdělené. Zatímco někteří věří, že nová obchodní politika USA může přinést ekonomické oživení a větší nezávislost, jiní varují před rostoucími cenami, nejistotou a zhoršující se mezinárodní reputací Spojených států. A zatímco se svět snaží zorientovat v dopadech těchto opatření, samotní Američané se připravují na budoucnost, která je podle mnohých stále více nejistá.