Extraliga play off 2025: Pardubice ovládly úvodní zápas semifinále na ledě Hradce Králové

Pardubice vstoupily do semifinálové série na ledě Hradce Králové, přičemž zápas od začátku nabídl rychlou a intenzivní hru. Hned v úvodní minutě se domácí Klíma dostal do šance po přihrávce Miškáře, ale jeho pokus skončil mimo branku. Na druhé straně Smejkal v šesté minutě obral Jergla o puk, avšak Škorvánek v brance domácích zůstal pozorný. Klíma měl ještě jednu šanci, když trefil horní tyč při přesilovce, a Kelemen v oslabení ujížděl na branku, ale opět zůstal neúspěšný proti pozornému Škorvánkovi. Ve 12. minutě se dostal před branku Jones, ale i jeho střela minula cíl. Will se naopak blýskl zákrokem proti střele Pourové.

Pardubice měly několik šancí, přičemž se jim podařilo ubránit oslabení a v některých případech i zahrozit, ale Škorvánek byl stále v dobré formě. V závěru první třetiny, během Pourového trestu, se Škorvánek blýskl dalším zákrokem, když v lapačce ukryl střelu Weatherbyho.

V druhé třetině pokračoval vyrovnaný boj, kdy domácí Hradec dokázal ubránit i další oslabení a pár minut po něm nevyužil několik šancí, zejména po špatném střídání, kdy Škorvánek zachránil několik nebezpečných pokusů. V 29. minutě přišel zásadní moment, kdy domácí David Šťastný dostal pětiminutový trest za zákrok na Radila, což využili Pardubice. Po 40 sekundách přesilovky otevřel skóre Čerešňák, když vypálil tvrdou střelu od modré čáry. Početní výhodu v 33. minutě zkrátilo vyloučení Hájka, který fauloval Miškáře v šanci. V závěru třetiny přidal Jones druhý gól, když překvapil Škorvánka střelou mezi betony.

Ve třetí třetině se Hradec nechtěl vzdát, ale jeho snaha narazila na skvěle bránící Pardubice. Po několika šancích na obou stranách přišla 47. minuta, kdy Hradec snížil na 2:1 po akci Perreta a Jergla. Pardubice ale neotálely a 17 sekund po vyrovnání vrátily vedení díky vlastní chybě domácího obránce, kdy Pavelka srazil puk do vlastní branky.

I když domácí v závěru předvedli několik šancí včetně nevyužité přesilovky, když se pokusy Bunnamana a Perreta neujaly, Pardubice svou výhru potvrdily do prázdné branky, kterou přidal Červenka. Tento zápas přinesl dramatickou bitvu a důležitou výhru pro Pardubice, které se tak ujímají vedení v sérii.