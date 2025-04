První vyjádření Trumpa od zavedení cel: Budeme silnější než kdy dřív. Musk mu bude coby poradce pomáhat

„Pacient přežil a zotavuje se. Prognóza je, že bude mnohem silnější, větší, lepší a odolnější než kdykoli předtím. Make America Great Again!!!“ uvedl prezident na sociální síti X.

Ve středu Trump vyhlásil ekonomickou pohotovost a oznámil zavedení minimálně 10% cel na všechny země světa. U 60 států a obchodních bloků, které mají s USA výrazný obchodní deficit, jsou cla ještě vyšší. Tento krok způsobil okamžitý pokles na světových burzách, zejména v Asii a Evropě.

Viceprezident JD Vance dnes uvedl, že miliardář Elon Musk bude nadále poradcem prezidenta Trumpa, i když jeho oficiální vládní funkce skončí po 130 dnech.

„DOGE má před sebou ještě hodně práce a ano, ta bude pokračovat i poté, co Elon odejde,“ řekl Vance v rozhovoru pro Fox & Friends.

Odmítl také zprávy Politico, podle nichž Trump údajně sdělil členům svého kabinetu, že Musk brzy odejde. „To je úplně falešná zpráva,“ prohlásil Vance.

„Elon přišel, protože jsme potřebovali někoho, kdo by zefektivnil vládu, zmenšil obří byrokracii, která podkopává vůli amerického lidu a stojí příliš mnoho peněz. Dohodli jsme se, že to bude trvat asi šest měsíců, a to je to, na co Elon přistoupil,“ dodal viceprezident.

Vance zároveň naznačil, že Musk bude i po odchodu neformálně pomáhat s reformami.

Na otázku o vlastních prezidentských ambicích Vance odpověděl, že s Trumpem tuto otázku „překročí, až na ni dojde v roce 2028“.

Trump sám však v minulosti několikrát naznačil, že by se mohl pokusit o třetí funkční období. Nedávno prohlásil, že „existují metody, jak toho dosáhnout“ a že „nemluví v žertu“.