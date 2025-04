KOMENTÁŘ | Trump v tichosti přetváří USA v druhé Rusko

Když Vladimir Putin nastupoval k moci, svět v něm viděl naději. Naději, že vtiskne Rusku nový směr, že největší země planety překoná chaos devadesátých let, ekonomicky se postaví na nohy a stane se partnerem Západu, ne jeho nepřítelem. Po čtvrtstoletí ve vedení země je však tato iluze pryč. Místo strategického partnera máme před sebou režim, který se proměnil v hrozbu. Ne ideovou, ale reálnou. Smrtící.

Když Trump v lednu zahajoval svůj druhý mandát v Bílém domě, sliboval Americe návrat ke zlaté éře, obnovení slávy, síly a soběstačnosti. Ve jménu této vize burácí hesla o ekonomické nezávislosti a národní hrdosti. Jenže místo spojenců vidí soupeře a místo mostů staví barikády. Trestá i nejbližší obchodní partnery, často kvůli problémům, které sám vykreslil. A pod rouškou vlastenectví tak roztáčí kola nové obchodní války.

Ačkoli to Vladimir Putin zásadně odmítá a Donald Trump sám sebe vnímá jako jedinečnou osobnost, jsou si tito dva muži nesmírně podobní. Do čela dvou z nejmocnějších zemí světa přišli jako zastánci národní a ekonomické suverenity a slíbili, že opraví nepořádek po svých předchůdcích. Trump po svém předchůdci v podstatě neměl co napravovat, protože Joe Biden napravil věci po Trumpově minulém mandátu. Putin naopak měl zachránit Rusko po éře pijana Borise Jelcina, ale pojal to jako možnost chopit se neomezené moci.

Snad každý ekonomický analytik řekne, že to, co Trump v uplynulých dnech provedl, je nehorázná hloupost. Jenže z hlediska politického marketingu to je nesmírně chytrý tah. Trump nemá v úctě americkou demokracii a chystá se ji měnit v oligarchické státní zřízení. Postupně likviduje jednu klíčovou instituci za druhou, propouští státní zaměstnance a z Kongresu udělal absolutně neúčinný kolos.

Obchodní válka je, zdá se, pouze diverzní akce. Všechna světová média se věnují primárně tomuto problému, zatímco se Trump chápe exekutivy čím dál silněji a legislativní aparát pouze přihlíží, neboť Demokratická strana nemá dostatek mandátů a Republikánská strana nechává svého prezidenta pracovat. Federální pracovníci sbírají lidi na ulici v rámci přísné imigrační politiky – a sbírají i ty, kteří si to nezaslouží, mají platná víza a tím pádem zákonné právo pobývat na území Spojených států.

Zanedlouho můžeme pozorovat proměnu Spojených států v druhé Rusko. Jenže toto Rusko bude mnohem nebezpečnější. Pokud se Trumpovi podaří ohnout ústavu podle svých potřeb a předá moc svým synům – ano, i to je reálná varianta – nezůstane z USA nic jiného než obří verze autoritářských režimů, jaké dnes fungují nejen v Rusku, ale i v Ázerbájdžánu nebo Turkmenistánu. Diktátoři, kteří si moc předávají z generace na generaci.