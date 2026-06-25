Vedro zkomplikuje i cestování. Cestující ve vlacích dostali několik doporučení

Náročné bude o víkendu i cestování hromadnou dopravou. Na vyvrcholení vlny veder se připravují i České dráhy, které již ve čtvrtek vydaly doporučení pro cestující. Lidé se na cesty vlakem mají náležitě vybavit.
České dráhy vyzvaly cestující, aby s ohledem na varování Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) při plánování sledovali aktuální informace o provozu na železnici. "Prosíme cestující, aby se připravili na očekávané mimořádně vysoké teploty a vybavili se i na kratší cestu především dostatečným množstvím tekutin, občerstvením, případně léky, které pravidelně užívají," uvedl dopravce v tiskové informaci.
Lidé by také měli spíše využít spoje na okraji dne, kdy nejsou tak vysoké teploty. ČD zdůraznily, že podstatná část vlaků je vybavena klimatizací, ale v důsledku dlouhodobých tropických teplot může dojít k jejímu přetížení, respektive výpadku.
"Funkci klimatizace a teplotu uvnitř vozů mohou ovlivňovat i další faktory, např. délka otevření dveří za pobytu vlaku ve stanici nebo nutnost vypnutí přívodu elektřiny ke klimatizaci z důvodu na straně trakčního napájení (pokyn stáhnout sběrač, vypnout odběr elektřiny atp.), ale i další okolnosti," dodala společnost.
"V přílivu velmi teplého vzduchu od jihozápadu budou během čtvrtka stoupat teploty na většině území nad 31 °C, v Ústeckém a Středočeském kraji lokálně i přes 34 °C (vysoký/oranžový stupeň výstrahy)," uvedli meteorologové ve čtvrtek na facebooku.
Vlna veder bude zesilovat v dalších dnech. V pátek mají odpolední teploty překračovat 34 °C na většině území Čech i Moravy, v sobotu se v severozápadní polovině Čech a na jihu Moravy očekávají teploty přesahující i 37 °C. Vlna veder by měla vyvrcholit v neděli, kdy maximální teploty dosáhnou až 40 °C, zejména v dolním Polabí a Poohří.
"Není vyloučeno, že zaznamenáme výjimečně i teploty vyšší. Extrémně vysoké teploty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus a vysoké riziko přehřátí a dehydratace. Zároveň může docházet ke komplikacím zejména v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě," upozornil ČHMÚ.
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Zdroj: Libor Novák