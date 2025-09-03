Plzeň čeká v Evropské lize AS Řím či Porto, Sparta s Olomoucí natrefí na dva polské soupeře

Po fotbalistech Slavie v luxusní Lize mistrů se své soupeře ve dvou dalších evropských soutěžích dozvěděli i zbývající čeští pohároví účastníci – Plzeň, Sparta a Olomouc. Prvně jmenovaný klub bude účastníkem Evropské ligy, kde se utká díky pátečnímu losu ve švýcarském Nyonu s takovými velkokluby jako FC Porto, Fenerbahce Istanbul či AS Řím. Sparta a Olomouc si změří své síly s evropskými soupeři v Konferenční lize. Oba týmy vyfasovaly hned dva polské soupeře – shodně Raków Čenstochová a v případě Sparty ještě Legii Varšava a v případě Olomouce Lech Poznaň. Pražané ještě mají za soupeře Ostrovany (Shamrock Rovers a Aberdeen), Olomouc čeká výlet na stadion Fiorentiny.
Co se týče úřadujícího českého vicemistra Viktorie Plzeň, tak ta bude o následujícím podzimu jediným českým účastníkem v Evropské lize. Dostala se tam poté, co ve 3. předkole Ligy mistrů nestačila na Glasgow Rangers.
Západočeši nacházející se před losem ve druhém výkonnostním koši dostali za soupeře mimo jiné těžké váhy evropského fotbalu v podobě AS Řím, s nímž už se v minulosti v evropských pohárech potkala dvakrát. Nejprve se tak stalo v sezóně 2016/17 ve skupině Evropské ligy, kdy s římským celkem nejprve Viktoriáni doma remizovali 1:1 a následně venku prohráli vysoko 1:4. Dva roky na to se oba celky potkaly v Lize mistrů. Tehdy opět venku plzeňští vysoko prohráli, tentokrát 0:5. Doma pak ale dokázala zvítězit 2:1.
V minulosti se pak Západočeši potkali s ještě dalšími dvěma soupeři, které jim los přichystal. Jednak s maďarským Ferencvárosem, se kterým se utkal letos v únoru na začátku vyřazovací fáze Evropské ligy, kdy nejprve venku svěřenci kouče Miroslava Koubka prohráli 0:1, aby následně v domácí odvetě vyhráli 3:0 a díky tomu tak postoupili dál, a jednak také s Fenerbahce Istanbul, s nímž se pro změnu setkali v osmifinále Evropské ligy v roce 2013. V úvodním domácím zápase tehdy prohráli 0:1, v Istanbulu pak remizovali 1:1.
Soupeři Plzně:
Doma – FC Porto, Fenerbahce Istanbul, Freibug, Malmö
Venku – AS Řím, Basilej, Panathinaikos Athény, Ferencváros Budapešť
Na Letné přivítají soupeře z Ostrovů, Olomouc pojede za zápasem za odměnu do Florencie
Stejně jako Plzeň při losu Evropské ligy, tak i Sparta při losu Konferenční ligy se nacházela ve druhém výkonnostním koši. Fanoušci rudých Pražanů se budou moct těšit na dva ostrovní celky a to na irský Shamrock Rovers a na skotský Aberdeen. S irským soupeřem se potká Sparta téměř po roce, jelikož minulou sezónu na něj narazila v předkole o Ligu mistrů, ve kterém v Irsku nejprve vyhrála 2:0 a doma pak ještě 4:2.
Vedle toho se střetne Sparta hned se dvěma polskými soupeři – doma s Raków Čenstochová a venku s Legií Varšava. Pražané se tak ve Varšavě budou moct potkat opět s křídelníkem Ermalem Krasniqim, se kterým se nedávno sparťané rozloučili, když ho do Polska poslali na hostování.
Co se týče Olomouce, jejich účast v Konferenční lize je pro samotný klub svátek. A to i přesto, že původně bojovali o Evropskou ligu, ale v závěrečném předkole nestačila na Malmö. Nejzvučnějším soupeřem pro Hanáky bude jistě Fiorentina, se kterou se utkají ve Florencii. Jedná se totiž o finalistu Konferenční ligy z roku 2023, kdy ve finále v pražském Edenu nestačila na West Ham. I Olomouc pak čekají dva polští soupeři – taktéž Raków a pak Lech Poznaň.
"Do očí bije nejatraktivnější soupeř, kterým je Fiorentina. Je škoda, že nám los nepřihrál atraktivního soupeře také na domácí půdě. Vnímáme ale, že oba polští soupeři, tedy Lech a Raków, jsou velice silní. Pro nás i fanoušky to bude zajímavá konfrontace české a polské ligy. Naším cílem je, abychom se co nejdéle udrželi v pozici, která by nám dala naději na postup," okomentoval los kouč Sigmy Tomáš Janotka, jenž si tak připomene doby, kdy se účastnil evropských pohárů coby hráč.
Soupeři Sparty:
Doma – Shamrock Rovers, Aberdeen, Raków Čenstochová
Venku – Legia Varšava, Universitatea Craiova, Rijeka
Soupeři Olomouce:
Doma – Lech Poznaň, Celje a Raków Čenstochová
Venku – Fiorentina, Lincoln, Noah
Ve čtvrtek se snažili další dva čeští fotbaloví zástupci obohatit svou účastí v hlavních ligových fázích v některých z evropských pohárových soutěží a navázat tak Plzeň, která bude hrát na podzim Evropskou ligu, a na Spartu, která bude pro změnu český fotbal reprezentovat v Konferenční lize. Jenže jak Olomouc, tak i Ostrava své závěrečné vystoupení v předkolech nezvládly, když se svými soupeři prohrály oba týmy shodně 0:2. Protože ale Baník Ostrava hrál o účast v Konferenční lize, tato porážka se slovinským Celje pro něj znamenala konec působení v letošním ročníku evropských pohárů. To Olomouc po domácí prohře s Malmö ve 4. předkole Evropské ligy bude moct hrát na podzim Konferenční ligu.
Zdroj: David Holub