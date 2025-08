Plzeň čeká v play-off Ligy mistrů Salcburk či Bruggy, Olomouc by jela na sever. Co Sparta?

Po švýcarském Servette Ženeva a skotském Glasgow Rangers by se svěřencům kouče Miroslava Koubka naskýtat cesta buď do Rakouska, nebo Belgie. Z osudí ji totiž funkcionáři UEFA vylosovali někoho z dvojice Salcburk-Bruggy. Případným postupem přes někoho z těchto týmů by se tak Západočechům, kteří se snaží o svoxccuc pátou účast v hlavní fázi Ligy mistrů, poprvé ve své historii dostat se do soutěže z nemistrovské části. Pokud neuspěje už proti Rangers, nemine Plzeň hlavní fáze Evropské ligy.

Co se týče možných soupeřů Viktorie Plzeň, tak ani s jedním z nich se na evropské scéně Západočeši neutkali. Pokud se zaměříme na Bruggy, tak ty skončily v minulé sezóně na druhém místě belgické ligy a kromě toho ovládly tamní národní pohár. V předešlých pěti sezónách pak hned čtyřikrát vyhráli belgickou ligu. Pro plzeňského kapitána Matěje Vydru by to pak bylo setkání se svým bývalým zaměstnavatelem.

Kdyby se s Plzní utkal Salcburk, navázal by tento rakouský celek na rok starý duel s pražskou Spartou, se kterou utkal na úvod hlavní ligové fáze Ligy mistrů a kdy s ní prohrál 0:3. Přestože od roku 2014 získal hned deset ligových titulů, poslední dvě sezóny vždy skončil v tabulce rakouské ligy až jako druhý za Štýrským Hradcem.

Los 4. předkola fotbalové Ligy mistrů (první utkání 19. a 20. srpna, odvety 26. a 27. srpna):



Nemistrovská část:

Glasgow Rangers/Viktoria Plzeň – Salcburk/FC Bruggy, Feyenoord Rotterdam/Fenerbahce Istanbul – Nice/Benfica Lisabon



Mistrovská část:

Ludogorec Razgrad/Ferencváros Budapešť – Škendija Tetovo/Karabach, Lech Poznaň/Crvena zvezda Bělehrad – Dynamo Kyjev/Pafos (Kypr), Bodö/Glimt – Sturm Štýrský Hradec, Celtic Glasgow – Kajrat Almaty/Slovan Bratislava, FC Basilej – Malmö/FC Kodaň

Olomouc podnikne cestu na sever

Na rozdíl od Plzně, pro kterou se jednalo o nejlepší možný los, to Olomouc, která 4. předkolem vstoupí do letošní bojů na evropské scéně, čeká těžká cesta na sever Evropy. Pokud chce vítěz českého poháru z loňské sezóny postoupit do hlavní fáze Evropské ligy, bude se muset popasovat buď se švédským Malmö, nebo s dánským FC Kodaň.

V Evropě se olomoucký tým představí poprvé po sedmi letech, přičemž v létě v roce 2018 sice nejprve prošla v boji o Evropskou ligu Kajrat Almaty, v závěrečném předkole pa ale nestačil na Sevillu.

Malmö se v minulosti už několikrát střetlo s českými kluby, naposledy loni se Spartou, v rámci 4. předkola Ligy mistrů, kdy s Pražany dvakrát prohrálo 0:2. Následně v Evropské lize pak se Slavií v Edenu remizovalo 2:2.

To FC Kodaň by byl ještě nepříjemnější soupeř. S pražskou Spartou si dokázal poradit v rámci 4. předkola Ligy mistrů v roce 2023, až na penalty pak loni vyřadil z boje o Konferenční ligu Baník Ostrava. Jedná se mimochodem o osmifinalistu loňského ročníku Konferenční ligy, kdy v této fázi soutěže nestačil na pozdějšího vítěze Chelsea.

Los 4. předkola fotbalové Evropské ligy (první utkání 21. srpna, odvety 28. srpna):

postupující Hamrun Spartans (Malta)/Maccabi Tel Aviv – vyřazený Dynamo Kyjev/Pafos FC (Kypr), vyřazený Škendija Tetovo (Sev. Mak.)/Karabach – vyřazený Ludogorec Razgrad/Ferencváros Budapešť, vyřazený Kajrat Almaty/Slovan Bratislava – Young Boys Bern, vyřazený Malmö/FC Kodaň – Sigma Olomouc, postupující Panathinaikos Atény/Šachtar Doneck – Samsunspor, Aberdeen – postupující FCSB (Rum.)/Drita (Kosovo), vyřazený Lech Poznaň/CZ Bělehrad – Genk, postupující Fredrikstad (Nor.)/Midtjylland – postupující RFS (Lit.)/Kuopio (Fin.), postupující Lincoln (Gibr.)/Noah (Arm.) – postupující CFR Kluž/Braga, postupující Zrinjski Mostar/Breidablik (Isl.) – postupující Servette Ženeva/Utrecht, postupující Häcken (Švéd.)/Bergen (Nor.) – postupující AEK Larnaka/Legia Varšava, postupující Rijeka/Shelbourne (Ir.) – postupující PAOK Soluň/Wolfsberg (Rak.)

Své případné soupeře pro poslední předkolo se taktéž dozvěděly poslední dva čeští zástupci hrající o nejnižší evropskou soutěž, tedy Konferenční ligu. Spartu nyní čeká dvojzápas s Ararat-Armenií a pokud se přes ní dostane, čeká je FC Riga či Beitar Jeruzalém. Postupem do hlavní fáze Konferenční ligy hodlají Pražané navázat jednak na svou dva roky starou účast v Evropské lize, v níž tehdy dokráčeli až do osmifinále a na rok starou účast v Lize mistrů, kam se tehdy probojovali po dlouhých 19 letech.

Lotyšský klub FC Riga, jehož trenérem je Slovák Adrián Gul´a, jenž v letech 2019 – 2021 trénoval Plzeň, je brán ve dvojzápase s Beitarem Jeruzalém jako favorit. V domácí lotyšské lize minulou sezónu skončil druhý za městským rivalem RFS a jelikož se lotyšská nejvyšší soutěž hraje systémem jaro-podzim, aktuálně se po 25 kolech tento tým nachází na první místě s tříbodovým náskokem právě před RFS. Jedná se o trojnásobného lotyšského mistra, který se z titulu radoval naposledy v roce 2020.

Možný izraelský sok Beitar Jeruzalém je pro změnu držitel hned šestnácti izraelských titulů s tím, že ten poslední vyhrál už v roce 2008. Kvůli válce Izraele s Hamásem musí hrát své domácí evropské zápasy v rumunské Ploješti.

Po prohraném dvojzápase s Legií Varšava v bojích o Evropskou ligu nyní čeká boj o Konferenční ligu i Baník Ostrava. Ten by poté, co by prošel přes Austrii Vídeň v nadcházejícím 3. předkole, by pak v další fázi narazil na Lugano či na Cejle.

Pro prvně jmenovaný švýcarský celek by se jednalo o další zkušenost s českým klubem, neboť loni v hlavní fázi Konferenční ligy narazil na Mladou Boleslav, s níž na jejím hřišti vyhrál 1:0. Zatímco švýcarské Lugano loni v Konferenční lize došlo do osmifinále (kde mimochodem nestačilo na Cejle), slovinský celek došel o fázi dál.

Los 4. předkola fotbalové Konferenční ligy (první utkání 21. srpna, odvety 28. srpna):



Mistrovská část:

Hamrun Spartans (Malta)/Maccabi Tel Aviv – RFS (Lot.)/Kuopio, Rijeka/Shelbourne (Ir.) – Víkingur Reykjavík/Linfield (Sev. Ir.), Zrinjski Mostar/Breidablik – Milsami Orhei (Mold.)/FC Virtus (San Marino), FCSB (Rum.)/Drita (Kos.) – Differdange (Luc.)/Levadia Tallinn, Olimpija Lublaň/Egnatia (Alb.) – Lincoln Red Imps (Gibr.)/Noah (Arm.)



Nemistrovská část:

Štrasburk – Víkingur Reykjavík/Bröndby Kodaň, Silkeborg/Bialystok – Hajduk Split/Dinamo City (Alb.), Panathinaikos Atény/Šachtar Doneck – Servette Ženeva/Utrecht, Anderlecht Brusel/Šeriff Tiraspol – Aris Limassol/AEK Atény, Viking Stavanger/Basaksehir Istanbul – Universitatea Craiova/Spartak Trnava, Crystal Palace – Fredrikstad (Nor.)/Midtjylland, Lugano/Celje – Baník Ostrava/Austria Vídeň, Raków Čenstochová/Maccabi Haifa – Kauno Žalgiris/Arda Kardžali (Bulh.), Partizan Bělehrad/Hibernian – AEK Larnaka/Legia Varšava, Levski Sofia/Sabah (Ázerb.) – Alkmaar/Vaduz, Polissja Žytomyr/Paks – Fiorentina, AIK Stockholm/Györ – Rapid Vídeň/Dundee United, Klaksvík (Faer. ostr.)/Neman Grodno (Běl.) – Vallecano, Lausanne-Sport/FC Astana – St Patrick's (Ir.)/Besiktas Istanbul, Larne (Sev. Ir.)/Santa Clara – Ballkani (Kos.)/Shamrock Rovers (Ir.), Rosenborg/Hammarby – Mohuč, Sparta Praha/Ararat-Armenia – FC Riga/Beitar Jeruzalém, Häcken/Brann Bergen – CFR Kluž/Braga, PAOK Soluň/Wolfsberg (Rak.) – Araz (Ázerb.)/Omonia (Kypr)