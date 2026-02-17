Výbor Sněmovně nedoporučil vydat Babiše a Okamuru k trestnímu stíhání

17. února 2026 14:12

Andrej Babiš
Sněmovní mandátový a imunitní výbor v úterý vydal doporučení, které může zásadně ovlivnit další osud dvou nejvýše postavených politiků země. Členové výboru se v tajném hlasování usnesli, že nedoporučují Poslanecké sněmovně vydat premiéra Andreje Babiše (ANO) ani předsedu Sněmovny Tomia Okamuru (SPD) k trestnímu stíhání.  

Předsedkyně výboru Helena Válková (ANO) své rozhodnutí hlasovat proti vydání premiéra odůvodnila obavou z procesních pochybení v letité kauze Čapí hnízdo. Podle Novinek uvedla, že nemá jistotu, zda by soudní rozhodnutí bylo v souladu s trestním řádem, a odmítla, že by její postoj souvisel se stranickou příslušností. V případě Tomia Okamury se pak Válková odvolala na nutnost chránit svobodu politického projevu, o jehož hranicích by podle ní neměli rozhodovat soudci, ale zákonodárci.

Opačný postoj zaujali zástupci dnešní opozice, podle kterých by imunita neměla sloužit jako nástroj k vyhýbání se spravedlnosti. Místopředseda výboru Michal Zuna (TOP 09) zdůraznil, že o vině či nevině má v právním státě rozhodovat nezávislý soud, nikoliv politické grémium. Podobně se vyjádřila i pirátská poslankyně Kateřina Stojanová, která připomněla, že ani nejvyšší ústavní činitelé by neměli stát nad zákonem.

Oba dotčení politici své kauzy dlouhodobě označují za zpolitizované útoky. Andrej Babiš, který v případu padesátimilionové dotace na farmu Čapí hnízdo čelí možnosti uznání viny po zásahu Vrchního soudu, se nechal slyšet, že se vydat nenechá kvůli údajné podjatosti některých soudců. Tomio Okamura, obžalovaný za kampaň hnutí SPD z roku 2024, vnímá stíhání jako perzekuci za politické názory a boj proti migraci.

Ačkoli je úterní rozhodnutí výboru pouze doporučující, vzhledem k rozložení sil v dolní komoře se očekává, že plénum se jím bude řídit. Vládní koalice složená z hnutí ANO, SPD a Motoristů drží ve Sněmovně pohodlnou většinu 108 hlasů. To dává oběma politikům vysokou šanci, že jejich stíhání bude po hlasování na mimořádné schůzi naplánované na 5. března opět přerušeno.

Kauza Čapí hnízdo se tak pravděpodobně dočká dalšího odkladu, ačkoliv se v ní Sněmovna rozhoduje už počtvrté. Okamurův případ, týkající se kontroverzních plakátů s motivem „chirurga z dovozu“, je pro poslance novější agendou, avšak se stejným politickým nábojem. Výsledek březnového hlasování ukáže, zda poslanci upřednostní ochranu svých kolegů před dokončením soudních procesů. 

Andrej Babiš

Babiš v Rakousku a na Slovensku. S Ficem a Stockerem řešil evropské priority

Premiér Andrej Babiš (ANO) navštívil Rakousko, kde ve Vídni jednal se spolkovým kancléřem Rakouska Christianem Stockerem o konkurenceschopnosti Evropské unie, energetické bezpečnosti a společném postupu v oblasti nelegální migrace. Součástí programu byla také návštěva školy českého Školského spolku Komenský a katedrály sv. Štěpána. Následně český premiér odcestoval do Bratislavy, kde se zúčastnil setkání lídrů zemí Slavkovského formátu. Jednání se uskutečnilo za účasti českého premiéra Andreje Babiše, slovenského premiéra Roberta Fica a rakouského kancléře Christiana Stockera.
Andrej Babiš přichází na zasedání vlády.

Česko by mohlo dětem zakázat sociální sítě. Babiš se tomu nebrání

Premiér Andrej Babiš (ANO) nevyloučil zákaz užívání sociálních sítí u dětí mladších 15 let. Podle předsedy vlády jsou internetové platformy pro nejmladší občany škodlivé. Česko by v případě zavedení zákazu následovalo některé evropské státy, které se rozhodly k takovému opatření přistoupit. 

