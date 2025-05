Dánsko historicky postoupilo přes Kanadu. Švýcaři si poradili s Rakouskem, USA po obratu vyřadila Finy

Nejjasnější průběh podle očekávání mělo ze čtvrtfinálových soubojů první alpské derby v této fázi mistrovství světa v historii mezi Švýcarskem a Rakouskem. První proto, že právě Rakušané se letos poprvé dostali do vyřazovacích bojů. Po celý průběh tohoto zápasu se hrálo vlastně směrem na jednu branku a že nijak zvlášť nebezpeční Rakušané už dál v turnaji pokračovat nebudou pokračovat v turnaji, to bylo jasné už po první třetině, kdy Švýcaři vedli 3:0. Do konečného výsledku 6:0 promluvili střelecky nakonec všechny švýcarské formace a tak se mezi střelce zapsali i největší švýcarské opory Meier s Fialou.

Zpočátku dalšího čtvrtfinále mezi USA a Finskem bylo na Američanech vidět, že jim příliš nehrál do karet přelet z Herningu do Stockholmu. Nejprve opravdu tahali nohy a trvalo jim nějaký čas než se do zápasu patřičně dostalo. I přes toto tvrzení to byli Američané, kteří už po pěti minutách hry otevřeli skóre zásluhou Garlanda. Pak ale ono amerického zatavení Seveřané využili dokonale, když Tolvanen a Puistola otočili ještě před polovinou zápasu na 2:1.

Ještě do konce druhé třetiny ale Američané díky dvěma využitým přesilovkám taktéž otočili stan, tentokrát tedy na 3:2 ve svůj prospěch, když se trefili Buium a podruhé Garland. V závěrečné dvacetiminutovce pak už opět na ledě vládnoucí Američané definitivně odskočili, když Pinto a Keller, jenž skóroval do prázdné klece. V závěru totiž Finům už docházely jak síly, tak nápady na to, jak na americké vedení zareagovat. Američané se v sobotu od 14:20 utají v boji o finále s přemožiteli Čechů Švédy.

Faktor přestěhování, tentokrát však ze Stockholmu do Herningu, se podepsal i na Kanadě, jednoznačnému favoritovi a vítězovi stockholmské skupiny A, a to ještě o dost výrazně a nakonec fatálněji než na USA. Vždyť první dvě třetiny s Kanaďany Dánové sympaticky drželi krok a stále bezbrankový výsledek. Až ve 46. minutě se zámořskému celku konečně podařilo otevřít skóre díky trefě Sanheim.

Jakoby snad Kanaďané doufali, že už to nějak uhrají, ale v závěru sáhli Dánové mohutně podporovaní zaplněnou herningskou arénou ke hře bez gólmana, během níž Ehlers k šoku kanadských hokejistů vyrovnal. Ještě větší šok pak 49 vteřin před koncem třetí třetiny Dánové otočili skóre zásluhou českobudějovického Olesena. Zatímco tak tedy Dánové senzačně slavilo svůj první postup do semifinále, Kanada v něm bude chybět poprvé od roku 2014. Nyní bude celé Dánsko hnát své miláčky ještě za větším úspěchem, od 18:20 se v sobotu utkají se Švýcarskem.

Konečné výsledky zápasů MS v hokeji 2025 v Dánsku a ve Švédsku (22.5.2025):

ČTVRTFINÁLE:

USA – Finsko 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 5. Garland (Cooley, Werenski), 35. Buium (Beniers, Werenski), 37. Garland (T. Thompson, Cooley), 46. Pinto (W. Smith, Gauthier), 58. C. Keller (Pinto) – 13. E. Tolvanen (Lammikko, Teräväinen), 28. Puistola (Teräväinen, M. Lehtonen). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Holm (Švéd.) – Ankerstjerne (Dán.), Lundgren (Švéd.). Vyloučení: 5:4. Využití: 2:2. Diváci: 9642

Švýcarsko – Rakousko 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Ch. Bertschy (Glauser, Genoni), 12. Meier (Fiala, Moy), 15. Jäger (Niederreiter, Knak), 24. Fiala (Niederreiter, Kukan), 25. Schmid (Glauser, Moy), 52. Knak (Jäger, Marti). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Brander (Fin.) – Briganti (USA), Durmis (SR). Vyloučení: 6:5, navíc Rohrer (Rak.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 2621

Kanada – Dánsko 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 46. Sanheim (Crosby, Konecny) – 58. Ehlers (M. Lauridsen, Russell), 60. Olesen (Nicklas Jensen, Russell). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Holm (Švéd.) - Hynek, Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 10 500 (vyprodáno)