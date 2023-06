Muchová si zahraje v Paříži finále. Sabalenkovou porazila po neuvěřitelném obratu ve třetím setu

Olomoucká rodačka hrála na začátku zápasu vyrovnaný tenis se svou favorizovanou sokyní Sabalenkovou. Ta mohla sebrat Češce ve čtvrté hře první sady podání, ale nepodařilo se jí to tehdy ani na dva pokusy, které měla k dispozici. Až za stavu 4:4 se Muchové povedlo jako první v zápase sebrat servis soupeřce, ovšem k úspěchu to tehdy ještě nevedlo, jelikož ten samý počin se podařil Sabalenkové hned game na to. Proto tak tedy první set dospěl až do zkrácené hry, ve které sice už Češka vedla 3:0, ale za chvíli už to bylo pro změnu 4:5 pro Bělorusku. Pak ale Muchová zaznamenala tři vítězné míčky v řadě a i díky tomu tento tie-break vyhrála 7:5. Mimochodem, jednalo se o první prohraný set Sabalenkové na tomto turnaji.

Nesmírně vyrovnaný tenis, že už to ani vyrovnanější být nemohlo, byl k vidění i ve druhém setu. A to navzdory tomu, že v něm Muchová vedla už 2:0, ale i tentokrát se neodbytná Běloruska dokázala dotáhnout a stav otočit na 3:4. Svěřenkyně kouče Emila Miškeho ale taky nezůstávala pozadu a za chvíli se tak šlo do další zkrácené hry v zápase. A i tady nebylo nouze o obrat, když nejprve Sabalenková sice prohrávala 1:2, za chvíli ale otočila na 4:2 a dospěla tak ke dvěma setbolům. Nejprve ztropila dvojchybu, ale druhou možnost dokázala přetavit ve vítězný set tvrdou smečí.

Zatímco předešlé dva sety byly vyrovnané, ten rozhodující třetí zpočátku nikoli, přestože jeho konečný stav tomu nenapovídá. Vše začalo za stavu 0:1 pro Bělorusku, kdy Muchová odvracela hned čtyři brejkboly. Česká hráčka byla tehdy v útlumu a vyústilo to ve vedení 5:2 pro Sabalenkovou. Jenže ta, která v tu chvíli měla k dispozici i mečbol, se do útlumu dostala následně, když nenacházela recept na bojovný tradičně pestrý tenis Muchové, která díky němu vyhrála hned pět her v řadě. Svůj heroický výkon česká reprezentantka zakončila čistou hru a po dlouhých třech hodinách a sedmnácti minutách si tak mohla Muchová konečně vydechnout a začít se radovat ze svého životního postupu do finále French Open.

„Všem děkuji. Opravdu nevím, co se přesně stalo, že jsem to dokázala ve třetím setu otočit. Je to neuvěřitelné, hnali jste mě dopředu celý zápas, takže jsem nepřestala bojovat. Vůbec nevím, jak se mi to vlastně povedlo," uvedla pak v pozápasovém rozhovoru na kurtu Muchová, jejíž výkon označil Mats Wilander za vyspělý. „Slyším to lidi říkat, ale nechci být na sebe příliš pyšná. Taková je moje hra, pracujeme na ni dlouhodobě. Chci podekovat celému tymu. Je to náš společný uspěch," pokračovala Češka, třiačtyřicátá hráčka světa.

„Dala bych si ten zápas klidně ještě jednou, protože tady před vámi se mi hraje opravdu skvěle. Lidi mě povzbuzují, i když si jdu utřít obličej ručníkem," pochválila pařížské publikum na závěr Muchová, která se tak od roku 2015 stala již čtvrtou českou finalistkou tohoto slavného grandslamu. Dodejme, že finále je na programu v sobotu.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (8.6.2023):

Semifinále - dvouhra, ženy:

Muchová (ČR) – Sabalenková (Běl.) 7:6, 6:7 a 7:5