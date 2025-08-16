Výsledek summitu podle expertů: Putina bude propaganda oslavovat týdny, Ukrajinci prohráli, Evropa musí zbrojit

Libor Novák

16. srpna 2025 21:25

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci
Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Aljašský summit přinesl jasného vítěze: Vladimira Putina. Strávil den v centru globální pozornosti, byl rovnocenným partnerem lídra supervelmoci, dočkal se přivítání na červeném koberci a hlavně nemusel souhlasit s příměřím. 

Podle názoru analytiků a médií odletěl domů s propagandistickou výhrou. Ruská média, která má Putin plně pod kontrolou, budou ještě dlouhé týdny oslavovat například snímek, na kterém se Putin směje na zadním sedadle prezidentské limuzíny Cadillac One.

Pro Putina je navíc klíčové, že se opět dostal z nepříjemné situace. Ještě před dvěma týdny mu hrozily přísné sankce, které mohly srazit jeho ekonomiku na kolena, zejména kvůli cíleným opatřením na ropný průmysl.

Jednoznačným poraženým summitu je podle všeho Donald Trump, který se snažil vyjít ruskému lídrovi vstříc, ale nezískal na oplátku nic. Před schůzkou sice prohlásil, že nebude spokojený, pokud Rusko nebude souhlasit s příměřím, ale nakonec odjel s prázdnou.

Trump ale situaci nejspíš vnímá jinak, protože pro něj bylo nejdůležitější se zviditelnit a mít svůj „velký televizní moment,“ a to se mu splnilo.

Mezi poražené patří i Ukrajinci, kteří na summitu neměli žádného zástupce. Pro ně to znamená jediné – bombardování a útoky na jejich domovy budou pokračovat a zemře mnoho dalších lidí.

Sociální sítě na Ukrajině se po zveřejnění fotografií z Aljašky zaplnily rozhořčenými komentáři. „Okupuje území… ničí celá města, zabíjí, znásilňuje, okrádá, unáší, mučí, a za to dostane přivítání na červeném koberci,“ zněl jeden z mnoha komentářů. 

Významný ukrajinský umělec Nikita Titov zveřejnil silný snímek, který podle něj shrnuje pohled na situaci, jež ze summitu vzešla. Na obrázku je komunistický srp a kladivo, kde je srp nahrazen charakteristickou rudou kravatou Donalda Trumpa.

Pokud by Trump upřímně chtěl ukončit zabíjení, mohl by podle analytiků využít mnohem účinnější prostředky než nejednoznačné summity. Například sekundární sankce na ruský ropný průmysl a obchodníky by Putina přinutily k zamyšlení. Ukrajinci jsou frustrováni Trumpovou neochotou zavést tvrdé sankce, a mnozí vnímají summit jako promyšlenou lest, jak se jim vyhnout.

Summit na Aljašce vyslal Ukrajině a jejím evropským spojencům jasný vzkaz: Amerika je sice může nadále podporovat v obraně, ale bude jim zbraně spíše prodávat, než dodávat. Navíc už nemusí poskytovat vojenské zpravodajské informace, které jsou naprosto nezbytné.

Pro Evropu je nyní výzvou rychle posílit svou vlastní schopnost podporovat Ukrajinu a zaplnit tak rostoucí mezeru, kterou zanechává americký prezident, jehož sympatie jsou očividně na jiné straně. 

před 2 hodinami

První slova Putina po summitu: Přáli bychom si, aby boje skončily

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

První slova Putina po summitu: Přáli bychom si, aby boje skončily

Ruský prezident Vladimir Putin se poprvé od summitu s Donaldem Trumpem na Aljašce vyjádřil ke schůzce a označil ji za „včasnou a velmi užitečnou“. Podle Kremlu Putin v sobotu uvedl, že s Trumpem probral „prakticky všechny oblasti spolupráce“, ale především se věnovali „možnému řešení ukrajinské krize na spravedlivém základě.“
Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

FT: Když se Ukrajina vzdá Doněcké a Luhanské oblasti, Putin zmrazí válku

Na setkání s Donaldem Trumpem na Aljašce požadoval ruský prezident Vladimir Putin, aby se Ukrajina vzdala Doněcké a Luhanské oblasti. Podle čtyř zdrojů obeznámených s průběhem jednání Putin nabídl, že v případě splnění tohoto požadavku by mohlo dojít ke zmrazení zbytku frontové linie, uvedl server Financial Times.

