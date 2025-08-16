Výsledek summitu podle expertů: Putina bude propaganda oslavovat týdny, Ukrajinci prohráli, Evropa musí zbrojit

Aljašský summit přinesl jasného vítěze: Vladimira Putina. Strávil den v centru globální pozornosti, byl rovnocenným partnerem lídra supervelmoci, dočkal se přivítání na červeném koberci a hlavně nemusel souhlasit s příměřím.
Podle názoru analytiků a médií odletěl domů s propagandistickou výhrou. Ruská média, která má Putin plně pod kontrolou, budou ještě dlouhé týdny oslavovat například snímek, na kterém se Putin směje na zadním sedadle prezidentské limuzíny Cadillac One.
Pro Putina je navíc klíčové, že se opět dostal z nepříjemné situace. Ještě před dvěma týdny mu hrozily přísné sankce, které mohly srazit jeho ekonomiku na kolena, zejména kvůli cíleným opatřením na ropný průmysl.
Jednoznačným poraženým summitu je podle všeho Donald Trump, který se snažil vyjít ruskému lídrovi vstříc, ale nezískal na oplátku nic. Před schůzkou sice prohlásil, že nebude spokojený, pokud Rusko nebude souhlasit s příměřím, ale nakonec odjel s prázdnou.
Trump ale situaci nejspíš vnímá jinak, protože pro něj bylo nejdůležitější se zviditelnit a mít svůj „velký televizní moment,“ a to se mu splnilo.
Mezi poražené patří i Ukrajinci, kteří na summitu neměli žádného zástupce. Pro ně to znamená jediné – bombardování a útoky na jejich domovy budou pokračovat a zemře mnoho dalších lidí.
Sociální sítě na Ukrajině se po zveřejnění fotografií z Aljašky zaplnily rozhořčenými komentáři. „Okupuje území… ničí celá města, zabíjí, znásilňuje, okrádá, unáší, mučí, a za to dostane přivítání na červeném koberci,“ zněl jeden z mnoha komentářů.
Významný ukrajinský umělec Nikita Titov zveřejnil silný snímek, který podle něj shrnuje pohled na situaci, jež ze summitu vzešla. Na obrázku je komunistický srp a kladivo, kde je srp nahrazen charakteristickou rudou kravatou Donalda Trumpa.
Pokud by Trump upřímně chtěl ukončit zabíjení, mohl by podle analytiků využít mnohem účinnější prostředky než nejednoznačné summity. Například sekundární sankce na ruský ropný průmysl a obchodníky by Putina přinutily k zamyšlení. Ukrajinci jsou frustrováni Trumpovou neochotou zavést tvrdé sankce, a mnozí vnímají summit jako promyšlenou lest, jak se jim vyhnout.
Summit na Aljašce vyslal Ukrajině a jejím evropským spojencům jasný vzkaz: Amerika je sice může nadále podporovat v obraně, ale bude jim zbraně spíše prodávat, než dodávat. Navíc už nemusí poskytovat vojenské zpravodajské informace, které jsou naprosto nezbytné.
Pro Evropu je nyní výzvou rychle posílit svou vlastní schopnost podporovat Ukrajinu a zaplnit tak rostoucí mezeru, kterou zanechává americký prezident, jehož sympatie jsou očividně na jiné straně.
Související
První slova Putina po summitu: Přáli bychom si, aby boje skončily
FT: Když se Ukrajina vzdá Doněcké a Luhanské oblasti, Putin zmrazí válku
válka na Ukrajině , Vladimír Putin , Donald Trump
Aktuálně se děje
před 31 minutami
Výsledek summitu podle expertů: Putina bude propaganda oslavovat týdny, Ukrajinci prohráli, Evropa musí zbrojit
před 1 hodinou
Putin závěrem summitu pozval v angličtině Trumpa do Moskvy. Proč používá tlumočníky, když umí anglicky?
před 2 hodinami
První slova Putina po summitu: Přáli bychom si, aby boje skončily
před 4 hodinami
FT: Když se Ukrajina vzdá Doněcké a Luhanské oblasti, Putin zmrazí válku
před 5 hodinami
Políček Evropě i Ukrajině: Trump couvl z požadavku na příměří
před 7 hodinami
Opatrnost, rozčarování i naděje. Jak svět reaguje na schůzku Trumpa s Putinem?
před 8 hodinami
První vyjádření Trumpa po summitu: Příměří nestačí, musí být mírová dohoda
před 9 hodinami
CNN: Evropští lídři řešili s Trumpem bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, ve hře je obdoba článku 5
před 10 hodinami
Zelenskyj telefonoval s Trumpem a evropskými lídry. V pondělí poletí do Washingtonu
před 12 hodinami
Evropa reaguje na setkání Trumpa s Putinem. Kdyby to s mírem myslel vážně, neútočil by, zní z Česka
před 13 hodinami
Trump přímo neprohrál, Putin ale jasně zvítězil
před 14 hodinami
Bouřlivé počasí udeří už dnes. Meteorologové řekli, kde na něj dojde
před 20 hodinami
Trump po jednání poplácal Putina po zádech. Dohoda neexistuje, zavolám Zelenskému, prohlásil
včera
Další víkend, další výluka v metru. Pražané už jsou přes léto zvyklí
včera
Trump a Putin si podali ruce a zmizeli za zavřenými dveřmi. Jednání začíná
včera
Pražané se staví proti koncertu Kanyeho Westa. Ozval se Hřib, vznikla petice
včera
Důchody opět čeká změna. Část lidí čeká méně papírování, ruší se jeden způsob výplaty
včera
Agrofert bude vyzván, aby vrátil dotace, potvrdil Výborný. Kvůli Babišovi
včera
Připravte se na hodiny čekání. Kreml naznačil, jak dlouho se bude na Aljašce jednat
včera
Heydricha měla za hrdinu. Manželka protektora byla věrná nacismu až do smrti
Před 40 lety, dne 14. srpna 1985, zemřela Lina Heydrichová. Manželka vysoce postaveného nacisty Reinharda Heydricha si v Čechách užívala moci a přepychu. Ani po druhé světové válce se jí nevedlo špatně a až do své smrti zůstala přesvědčenou nacistkou.
Zdroj: Lucie Žáková