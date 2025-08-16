CNN: Evropští lídři řešili s Trumpem bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, ve hře je obdoba článku 5

16. srpna 2025 12:14

Donald Tusk
Nejmenovaný evropský úředník sdělil CNN, že součástí rozhovorů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem byly i bezpečnostní záruky pro Ukrajinu v případě mírové dohody. Podle úředníka by se jednalo o záruky „typu článku 5“ se zapojením Evropy a Spojených států. Zároveň dodal, že by se na nich nepodílelo NATO.

Článek 5 je součástí smlouvy o kolektivní obraně zemí NATO. Přesné detaily návrhu však nejsou známé a není ani jasné, jak by byly záruky realizovány. Donald Trump se dosud zdráhal poskytnout Ukrajině americké jednotky nebo zdroje na obranu. Evropské mocnosti nicméně navrhly vytvoření „ujišťovací síly“ pro Ukrajinu. Podle nich ale nemůže fungovat bez „americké pojistky“.

Po jednání mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem připravili evropští lídři společné prohlášení. Podle polského premiéra Donalda Tuska ho připravili společně s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, německým kancléřem Friedrichem Merzem, britským premiérem Keirem Starmerem a italskou premiérkou Giorgií Meloniovou. Prohlášení bylo vypracováno po diskusích mezi evropskými lídry a zohledňuje názory ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Kdy bude prohlášení vydáno, není jasné.

Zatímco se Putin s Trumpem setkali v Anchorage na Aljašce, na východě Ukrajiny boje neustávaly. Ukrajinská armáda informovala, že se jí podařilo vytlačit ruské jednotky z několika obcí u strategického centra Pokrovsk. Podle generálního štábu ukrajinské jednotky „zastavily postup nepřítele za poslední tři dny“ a zabily téměř 300 ruských vojáků.

Ukrajinská armáda také uvedla, že v oblasti Dobropillia, kde se nachází významná dálnice pro zásobování ukrajinských vojsk v Pokrovsku, probíhají „stabilizační operace“. Podle Institutu pro studium války se ruské velení snaží přemístit posily, ale zatím neúspěšně. Ukrajinské síly jsou v Doněcké oblasti pod stále větším tlakem. Rusko si tuto oblast nelegálně nárokuje a okupuje asi tři čtvrtiny jejího území.

Pokračovaly také letecké útoky. Ukrajinské letectvo uvedlo, že Rusko přes noc vypálilo 85 bezpilotních letounů a jednu balistickou raketu. Bylo zasaženo 12 míst a čtyři lidé zemřeli. Celkový počet ruských dronových útoků byl v první polovině srpna nižší než v červenci (1 140 oproti 3 976). Ruské ministerstvo obrany naopak oznámilo, že přes noc na sobotu sestřelilo 29 ukrajinských dronů nad několika regiony, deset z nich nad Rostovskou oblastí.

První vyjádření Trumpa po summitu: Příměří nestačí, musí být mírová dohoda

První vyjádření Trumpa po summitu: Příměří nestačí, musí být mírová dohoda

Americký prezident Donald Trump změnil svůj postoj k válce na Ukrajině. Nově tvrdí, že nejlepším způsobem, jak konflikt ukončit, je uzavřít mírovou dohodu, a ne pouze dohodu o příměří. Toto vyjádření je v rozporu s jeho dřívějšími názory, kdy prohlašoval, že bude nespokojený, pokud se na summitu na Aljašce Putin nedohodne na příměří.
Trump po jednání poplácal Putina po zádech. Dohoda neexistuje, zavolám Zelenskému, prohlásil

Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin po téměř tříhodinovém jednání na Aljašce o válce na Ukrajině uspořádali tiskovou konferenci. Oba lídři se navzájem pochválili a schůzku označili za konstruktivní, podrobnosti ale nesdělili. Žádná dohoda neexistuje, dokud není uzavřena, řekl Trump a dodal, že zavolá do NATO a Kyjevu. Podle Putina by se lídři mohli brzy opět setkat, tentokrát však v Moskvě.

První vyjádření Trumpa po summitu: Příměří nestačí, musí být mírová dohoda

Americký prezident Donald Trump změnil svůj postoj k válce na Ukrajině. Nově tvrdí, že nejlepším způsobem, jak konflikt ukončit, je uzavřít mírovou dohodu, a ne pouze dohodu o příměří. Toto vyjádření je v rozporu s jeho dřívějšími názory, kdy prohlašoval, že bude nespokojený, pokud se na summitu na Aljašce Putin nedohodne na příměří.

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj (21. února 2025).

Zelenskyj telefonoval s Trumpem a evropskými lídry. V pondělí poletí do Washingtonu

Americký prezident Donald Trump vedl po svém návratu ze summitu na Aljašce dlouhý telefonický rozhovor s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Trump přistál na letišti Joint Base Andrews v Marylandu v časných ranních hodinách po jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Během šesti hodin letu trávil hodně času na telefonu.

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Trump přímo neprohrál, Putin ale jasně zvítězil

Jak řekl bývalý Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton, na setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljašce bylo jasné, kdo odešel jako vítěz. Bolton prohlásil, že ačkoliv Trump přímo neprohrál, Putin jasně zvítězil. Podle něj si americký prezident z jednání neodnesl nic podstatného, kromě příslibu dalších schůzek.

Bouřka, ilustrační fotografie.

Bouřlivé počasí udeří už dnes. Meteorologové řekli, kde na něj dojde

Dnes naposledy platí výstraha na vysoké teploty, ale přidává se k ní varování před bouřkami. Po vlně veder by mnozí čekali, že budou výjimečné silné. Tentokrát ne. Bouřky se vyskytnou jen na malé části území a přinesou hlavně velmi lokální přívalové srážky, s menší pravděpodobností i malé kroupy, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Trump po jednání poplácal Putina po zádech. Dohoda neexistuje, zavolám Zelenskému, prohlásil

Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin po téměř tříhodinovém jednání na Aljašce o válce na Ukrajině uspořádali tiskovou konferenci. Oba lídři se navzájem pochválili a schůzku označili za konstruktivní, podrobnosti ale nesdělili. Žádná dohoda neexistuje, dokud není uzavřena, řekl Trump a dodal, že zavolá do NATO a Kyjevu. Podle Putina by se lídři mohli brzy opět setkat, tentokrát však v Moskvě.

Ukrajinská armáda ve válce s Ruskem

Ukrajina nepřestane s útoky dronů, dokud Moskva neodsouhlasí mír

Ukrajina neplánuje přestat s dálkovými útoky drony na ruské území, a to až do doby, než bude Moskva souhlasit se spravedlivým mírem. Toto jasné prohlášení zaznělo v neobvyklém rozhovoru s jedním z velitelů ukrajinských dronových jednotek, generálem Jurijem Ščygolem.

Demonstranti v Anchorage

"Je Aljaška další na řadě?" Lidé v Anchorage vítají Putina ukrajinskými vlajkami

Demonstranti v Anchorage na Aljašce přivítali ruského prezidenta Vladimira Putina protestními hesly a ukrajinskými vlajkami. Několik stovek lidí se sešlo, aby vyjádřilo svůj nesouhlas s válkou na Ukrajině a s tím, že se mezinárodně hledaný válečný zločinec nachází na americké půdě. Mnozí z nich skandovali prokyjevská hesla a požadovali, aby Rusko vrátilo unesené ukrajinské děti. 

Trump se v otázce Ukrajiny rozhodne špatně, myslí si většina Američanů

Průzkum ukázal, že většina Američanů nevěří v rozhodovací schopnosti Donalda Trumpa, co se týče rusko-ukrajinského konfliktu. Prezident se sice chystá na schůzku s Vladimirem Putinem, ale podle nového průzkumu veřejného mínění, který provedlo výzkumné centrum Pew Research Center, mu nevěří ani mnozí republikáni.

