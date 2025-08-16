CNN: Evropští lídři řešili s Trumpem bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, ve hře je obdoba článku 5

Nejmenovaný evropský úředník sdělil CNN, že součástí rozhovorů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem byly i bezpečnostní záruky pro Ukrajinu v případě mírové dohody. Podle úředníka by se jednalo o záruky „typu článku 5“ se zapojením Evropy a Spojených států. Zároveň dodal, že by se na nich nepodílelo NATO.
Článek 5 je součástí smlouvy o kolektivní obraně zemí NATO. Přesné detaily návrhu však nejsou známé a není ani jasné, jak by byly záruky realizovány. Donald Trump se dosud zdráhal poskytnout Ukrajině americké jednotky nebo zdroje na obranu. Evropské mocnosti nicméně navrhly vytvoření „ujišťovací síly“ pro Ukrajinu. Podle nich ale nemůže fungovat bez „americké pojistky“.
Po jednání mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem připravili evropští lídři společné prohlášení. Podle polského premiéra Donalda Tuska ho připravili společně s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, německým kancléřem Friedrichem Merzem, britským premiérem Keirem Starmerem a italskou premiérkou Giorgií Meloniovou. Prohlášení bylo vypracováno po diskusích mezi evropskými lídry a zohledňuje názory ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Kdy bude prohlášení vydáno, není jasné.
Zatímco se Putin s Trumpem setkali v Anchorage na Aljašce, na východě Ukrajiny boje neustávaly. Ukrajinská armáda informovala, že se jí podařilo vytlačit ruské jednotky z několika obcí u strategického centra Pokrovsk. Podle generálního štábu ukrajinské jednotky „zastavily postup nepřítele za poslední tři dny“ a zabily téměř 300 ruských vojáků.
Ukrajinská armáda také uvedla, že v oblasti Dobropillia, kde se nachází významná dálnice pro zásobování ukrajinských vojsk v Pokrovsku, probíhají „stabilizační operace“. Podle Institutu pro studium války se ruské velení snaží přemístit posily, ale zatím neúspěšně. Ukrajinské síly jsou v Doněcké oblasti pod stále větším tlakem. Rusko si tuto oblast nelegálně nárokuje a okupuje asi tři čtvrtiny jejího území.
Pokračovaly také letecké útoky. Ukrajinské letectvo uvedlo, že Rusko přes noc vypálilo 85 bezpilotních letounů a jednu balistickou raketu. Bylo zasaženo 12 míst a čtyři lidé zemřeli. Celkový počet ruských dronových útoků byl v první polovině srpna nižší než v červenci (1 140 oproti 3 976). Ruské ministerstvo obrany naopak oznámilo, že přes noc na sobotu sestřelilo 29 ukrajinských dronů nad několika regiony, deset z nich nad Rostovskou oblastí.
Průzkum ukázal, že většina Američanů nevěří v rozhodovací schopnosti Donalda Trumpa, co se týče rusko-ukrajinského konfliktu. Prezident se sice chystá na schůzku s Vladimirem Putinem, ale podle nového průzkumu veřejného mínění, který provedlo výzkumné centrum Pew Research Center, mu nevěří ani mnozí republikáni.
Zdroj: Libor Novák