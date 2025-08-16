Evropa reaguje na setkání Trumpa s Putinem. Kdyby to s mírem myslel vážně, neútočil by, zní z Česka

Libor Novák

16. srpna 2025 9:46

Oficiální představitelé z východní Evropy se s velkou skepsí vyjádřili ke komentářům ruského prezidenta Vladimira Putina po summitu na Aljašce. Putin sice prohlásil, že má zájem na ukončení konfliktu, ale dodal, že je nutné nejdříve „eliminovat“ jeho hlavní příčiny.

Uvedl, že „situace na Ukrajině“ souvisí se „základními hrozbami pro bezpečnost Ruska.“ Litevská ministryně obrany Dovile Sakalienė v sobotu ráno obvinila Putina z „další manipulace a skrytých hrozeb“, což odkazuje na jeho varování Ukrajině a Evropě, aby „nesabotovaly“ pokrok dosažený na summitu.

Český ministr zahraničí Jan Lipavský podle agentury Reuters uvítal úsilí amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale vyjádřil pochybnosti o Putinově zájmu o dohodu. „Kdyby to Putin s vyjednáváním o míru myslel vážně, neútočil by dnes celý den na Ukrajinu,“ řekl.

Mezitím hlavní ruský ekonomický vyjednavač Kirill Dmitriev prohlásil, že Rusko bylo na Aljašce „velmi dobře“ přijato a obě země budou i přes „odpor“ pokračovat v budování vztahů. Dmitriev označil summit za „rozhodně produktivní“ a dodal, že projednali mnoho témat a na mnoha se shodli.

„Je velmi důležité, že prezident Trump zdůrazňuje významný ekonomický potenciál spolupráce mezi USA a Ruskem,“ uvedl Dmitriev. „Budeme pokračovat v budování americko-ruských vztahů navzdory velkému odporu, ale budeme nadále posilovat vazby mezi USA a Ruskem,“ dodal.

Podle komentátora CNN Fareeda Zakarii signalizuje přivítání Vladimira Putina na Aljašce s červeným kobercem, že ho americký prezident Donald Trump „považuje za sobě rovného.“ Zakaria poznamenal, že Trump jednal s Putinem jako s „velkou osobností na světové scéně“, přestože ho zbytek Západu považuje za „vyvrhela“ kvůli zatykači vydanému Mezinárodním trestním soudem za válečné zločiny.

„Celá ta atmosféra byla velmi nepříjemná,“ řekl. Zakaria ale zároveň zdůraznil, že z jeho pohledu je „pozitivní, že nedošlo k žádné dohodě.“ Dodal, že všichni se obávali, že Trump učiní velké ústupky, a nikdo neočekával, že by Putin udělal nějaké. „Obávali jsme se, že Donald Trump v různých ohledech podlehne – prodá Ukrajinu, prodá Evropany. A to se nestalo. Jsem alespoň trochu klidnější,“ řekl Zakaria. 

