Zelenskyj telefonoval s Trumpem a evropskými lídry. V pondělí poletí do Washingtonu

Americký prezident Donald Trump vedl po svém návratu ze summitu na Aljašce dlouhý telefonický rozhovor s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Trump přistál na letišti Joint Base Andrews v Marylandu v časných ranních hodinách po jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Během šesti hodin letu trávil hodně času na telefonu.
Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že po hovoru se Zelenským mluvil Trump také s představiteli NATO. Během společné tiskové konference s Putinem po jejich dvouapůlhodinovém setkání se Trump zavázal, že bude telefonovat se Zelenským i s představiteli NATO. „Samozřejmě zavolám prezidentovi Zelenskému a povím mu o dnešním setkání,“ řekl Trump.
Kancelář ukrajinského prezidenta potvrdila, že Zelenskyj hovořil s Trumpem v sobotu ráno. Zelenskyj prohlásil, že se v pondělí setká s Donaldem Trumpem ve Washingtonu, D.C., po „dlouhém a věcném rozhovoru“ s ním a později i s evropskými lídry. Ti si vyslechli shrnutí aljašského summitu.
„Ukrajina opět potvrzuje svou připravenost pracovat s maximálním úsilím na dosažení míru. Prezident Trump mě informoval o svém setkání s ruským lídrem a hlavních bodech jejich diskuse. Je důležité, aby síla Ameriky měla vliv na vývoj situace,“ uvedl Zelenskyj v sobotním prohlášení, které bylo jeho prvním od summitu na Aljašce, z něhož byl vyloučen.
„V pondělí se setkám s prezidentem Trumpem ve Washingtonu, D.C., abychom projednali všechny detaily ohledně ukončení zabíjení a války. Jsem za pozvání vděčný,“ dodal.
Zelenskyj podpořil návrh Donalda Trumpa na třístranné setkání mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy. Ukrajinský prezident sdělil, že po summitu na Aljašce hovořil s Trumpem o samotě „asi hodinu“. Následně se k telefonátu připojili evropští lídři. Hovory trvaly dohromady déle než hodinu a půl.
„Ukrajina zdůrazňuje, že klíčové otázky lze projednávat na úrovni lídrů, a třístranný formát je pro to vhodný,“ řekl Zelenskyj. „Je důležité, aby byli Evropané zapojeni do každé fáze, aby společně s Amerikou zajistili spolehlivé bezpečnostní záruky,“ dodal.
„Rovněž jsme diskutovali o pozitivních signálech z americké strany ohledně účasti na garantování bezpečnosti Ukrajiny. Pokračujeme v koordinaci našich postojů se všemi partnery. Děkuji všem, kteří pomáhají.“
Francouzská vláda potvrdila, že k rozhovoru s Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským se po summitu připojili i evropští lídři. Mezi účastníky hovoru byli francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer, italská premiérka Giorgia Meloniová, finský prezident Alexander Stubb a polský prezident Karol Nawrocki. K hovoru se připojil také generální tajemník NATO Mark Rutte a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Jednání Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljašce by se mohlo stát nejdůležitějším momentem druhého prezidentského období amerického lídra. Očekávání před summitem jsou, jako u každého Trumpova setkání, nízká, ale napětí je vysoké. Trump i Bílý dům mírní očekávání, že by mohlo dojít k okamžitému průlomu.
