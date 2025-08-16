Zelenskyj telefonoval s Trumpem a evropskými lídry. V pondělí poletí do Washingtonu

Libor Novák

16. srpna 2025 11:08

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj (21. února 2025).
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj (21. února 2025). Foto: president.gov.ua

Americký prezident Donald Trump vedl po svém návratu ze summitu na Aljašce dlouhý telefonický rozhovor s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Trump přistál na letišti Joint Base Andrews v Marylandu v časných ranních hodinách po jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Během šesti hodin letu trávil hodně času na telefonu.

Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že po hovoru se Zelenským mluvil Trump také s představiteli NATO. Během společné tiskové konference s Putinem po jejich dvouapůlhodinovém setkání se Trump zavázal, že bude telefonovat se Zelenským i s představiteli NATO. „Samozřejmě zavolám prezidentovi Zelenskému a povím mu o dnešním setkání,“ řekl Trump.

Kancelář ukrajinského prezidenta potvrdila, že Zelenskyj hovořil s Trumpem v sobotu ráno. Zelenskyj prohlásil, že se v pondělí setká s Donaldem Trumpem ve Washingtonu, D.C., po „dlouhém a věcném rozhovoru“ s ním a později i s evropskými lídry. Ti si vyslechli shrnutí aljašského summitu.

„Ukrajina opět potvrzuje svou připravenost pracovat s maximálním úsilím na dosažení míru. Prezident Trump mě informoval o svém setkání s ruským lídrem a hlavních bodech jejich diskuse. Je důležité, aby síla Ameriky měla vliv na vývoj situace,“ uvedl Zelenskyj v sobotním prohlášení, které bylo jeho prvním od summitu na Aljašce, z něhož byl vyloučen.

„V pondělí se setkám s prezidentem Trumpem ve Washingtonu, D.C., abychom projednali všechny detaily ohledně ukončení zabíjení a války. Jsem za pozvání vděčný,“ dodal.

Zelenskyj podpořil návrh Donalda Trumpa na třístranné setkání mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy. Ukrajinský prezident sdělil, že po summitu na Aljašce hovořil s Trumpem o samotě „asi hodinu“. Následně se k telefonátu připojili evropští lídři. Hovory trvaly dohromady déle než hodinu a půl.

„Ukrajina zdůrazňuje, že klíčové otázky lze projednávat na úrovni lídrů, a třístranný formát je pro to vhodný,“ řekl Zelenskyj. „Je důležité, aby byli Evropané zapojeni do každé fáze, aby společně s Amerikou zajistili spolehlivé bezpečnostní záruky,“ dodal.

„Rovněž jsme diskutovali o pozitivních signálech z americké strany ohledně účasti na garantování bezpečnosti Ukrajiny. Pokračujeme v koordinaci našich postojů se všemi partnery. Děkuji všem, kteří pomáhají.“

Francouzská vláda potvrdila, že k rozhovoru s Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským se po summitu připojili i evropští lídři. Mezi účastníky hovoru byli francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer, italská premiérka Giorgia Meloniová, finský prezident Alexander Stubb a polský prezident Karol Nawrocki. K hovoru se připojil také generální tajemník NATO Mark Rutte a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Trump přímo neprohrál, Putin ale jasně zvítězil

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Trump přímo neprohrál, Putin ale jasně zvítězil

Jak řekl bývalý Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton, na setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljašce bylo jasné, kdo odešel jako vítěz. Bolton prohlásil, že ačkoliv Trump přímo neprohrál, Putin jasně zvítězil. Podle něj si americký prezident z jednání neodnesl nic podstatného, kromě příslibu dalších schůzek.

