První vyjádření Trumpa po summitu: Příměří nestačí, musí být mírová dohoda

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci
Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Americký prezident Donald Trump změnil svůj postoj k válce na Ukrajině. Nově tvrdí, že nejlepším způsobem, jak konflikt ukončit, je uzavřít mírovou dohodu, a ne pouze dohodu o příměří. Toto vyjádření je v rozporu s jeho dřívějšími názory, kdy prohlašoval, že bude nespokojený, pokud se na summitu na Aljašce Putin nedohodne na příměří.

Po jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a následném rozhovoru s ukrajinskými a evropskými lídry Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že „všichni se shodli na tom, že nejlepší způsob, jak ukončit strašlivou válku mezi Ruskem a Ukrajinou, je jít rovnou k mírové dohodě, která by ukončila válku, a ne k pouhé dohodě o příměří, která často nevydrží.“

Donald Trump také potvrdil, že se v pondělí odpoledne setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Oválné pracovně. Dokonce naznačil, že by mohlo dojít k dalšímu setkání s Putinem.

„Prezident Zelenskyj přijede v pondělí odpoledne do D.C. do Oválné pracovny. Pokud vše půjde dobře, pak naplánujeme setkání s prezidentem Putinem,“ napsal Trump. Prezident pochválil „skvělý a velmi úspěšný den na Aljašce“ a potvrdil svůj noční telefonát se Zelenským a evropskými lídry, včetně generálního tajemníka NATO Marka Rutteho.

V rozhovoru pro Fox News pak Trump nadnesl myšlenku třístranného setkání s Putinem a Zelenským, i když to Kreml zprvu odmítal.

Evropští lídři po summitu vydali společné prohlášení. Polský premiér Donald Tusk sdělil, že by dalším krokem měla být další jednání, a to za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Prohlášení se nezmiňovalo o Trumpově volání po mírové dohodě. Evropští lídři nicméně „uvítali snahy prezidenta Trumpa zastavit zabíjení na Ukrajině, ukončit ruskou válku a dosáhnout spravedlivého a trvalého míru“.

Dále pokračovali slovy: „Jak řekl prezident Trump, ‚žádná dohoda neexistuje, dokud není uzavřena.‘ Jak si představuje prezident Trump, dalším krokem musí být další jednání, včetně prezidenta Zelenského, se kterým se brzy setká.“

Evropští představitelé také dodali, že jsou připraveni pracovat s Trumpem a Zelenským na třístranném summitu s evropskou podporou. Zopakovali, že Ukrajina potřebuje „neoslabitelné bezpečnostní záruky“. Prohlášení vydala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a další evropští lídři. 

Trump po jednání poplácal Putina po zádech. Dohoda neexistuje, zavolám Zelenskému, prohlásil

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj (21. února 2025).

Zelenskyj telefonoval s Trumpem a evropskými lídry. V pondělí poletí do Washingtonu

Americký prezident Donald Trump vedl po svém návratu ze summitu na Aljašce dlouhý telefonický rozhovor s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Trump přistál na letišti Joint Base Andrews v Marylandu v časných ranních hodinách po jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Během šesti hodin letu trávil hodně času na telefonu.

Trump přímo neprohrál, Putin ale jasně zvítězil

Jak řekl bývalý Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton, na setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljašce bylo jasné, kdo odešel jako vítěz. Bolton prohlásil, že ačkoliv Trump přímo neprohrál, Putin jasně zvítězil. Podle něj si americký prezident z jednání neodnesl nic podstatného, kromě příslibu dalších schůzek.

Bouřka, ilustrační fotografie.

Bouřlivé počasí udeří už dnes. Meteorologové řekli, kde na něj dojde

Dnes naposledy platí výstraha na vysoké teploty, ale přidává se k ní varování před bouřkami. Po vlně veder by mnozí čekali, že budou výjimečné silné. Tentokrát ne. Bouřky se vyskytnou jen na malé části území a přinesou hlavně velmi lokální přívalové srážky, s menší pravděpodobností i malé kroupy, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Trump po jednání poplácal Putina po zádech. Dohoda neexistuje, zavolám Zelenskému, prohlásil

Ukrajinská armáda ve válce s Ruskem

Ukrajina nepřestane s útoky dronů, dokud Moskva neodsouhlasí mír

Ukrajina neplánuje přestat s dálkovými útoky drony na ruské území, a to až do doby, než bude Moskva souhlasit se spravedlivým mírem. Toto jasné prohlášení zaznělo v neobvyklém rozhovoru s jedním z velitelů ukrajinských dronových jednotek, generálem Jurijem Ščygolem.

Demonstranti v Anchorage

"Je Aljaška další na řadě?" Lidé v Anchorage vítají Putina ukrajinskými vlajkami

Demonstranti v Anchorage na Aljašce přivítali ruského prezidenta Vladimira Putina protestními hesly a ukrajinskými vlajkami. Několik stovek lidí se sešlo, aby vyjádřilo svůj nesouhlas s válkou na Ukrajině a s tím, že se mezinárodně hledaný válečný zločinec nachází na americké půdě. Mnozí z nich skandovali prokyjevská hesla a požadovali, aby Rusko vrátilo unesené ukrajinské děti. 

Trump se v otázce Ukrajiny rozhodne špatně, myslí si většina Američanů

Průzkum ukázal, že většina Američanů nevěří v rozhodovací schopnosti Donalda Trumpa, co se týče rusko-ukrajinského konfliktu. Prezident se sice chystá na schůzku s Vladimirem Putinem, ale podle nového průzkumu veřejného mínění, který provedlo výzkumné centrum Pew Research Center, mu nevěří ani mnozí republikáni.

