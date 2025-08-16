První vyjádření Trumpa po summitu: Příměří nestačí, musí být mírová dohoda

Americký prezident Donald Trump změnil svůj postoj k válce na Ukrajině. Nově tvrdí, že nejlepším způsobem, jak konflikt ukončit, je uzavřít mírovou dohodu, a ne pouze dohodu o příměří. Toto vyjádření je v rozporu s jeho dřívějšími názory, kdy prohlašoval, že bude nespokojený, pokud se na summitu na Aljašce Putin nedohodne na příměří.
Po jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a následném rozhovoru s ukrajinskými a evropskými lídry Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že „všichni se shodli na tom, že nejlepší způsob, jak ukončit strašlivou válku mezi Ruskem a Ukrajinou, je jít rovnou k mírové dohodě, která by ukončila válku, a ne k pouhé dohodě o příměří, která často nevydrží.“
Donald Trump také potvrdil, že se v pondělí odpoledne setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Oválné pracovně. Dokonce naznačil, že by mohlo dojít k dalšímu setkání s Putinem.
„Prezident Zelenskyj přijede v pondělí odpoledne do D.C. do Oválné pracovny. Pokud vše půjde dobře, pak naplánujeme setkání s prezidentem Putinem,“ napsal Trump. Prezident pochválil „skvělý a velmi úspěšný den na Aljašce“ a potvrdil svůj noční telefonát se Zelenským a evropskými lídry, včetně generálního tajemníka NATO Marka Rutteho.
V rozhovoru pro Fox News pak Trump nadnesl myšlenku třístranného setkání s Putinem a Zelenským, i když to Kreml zprvu odmítal.
Evropští lídři po summitu vydali společné prohlášení. Polský premiér Donald Tusk sdělil, že by dalším krokem měla být další jednání, a to za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Prohlášení se nezmiňovalo o Trumpově volání po mírové dohodě. Evropští lídři nicméně „uvítali snahy prezidenta Trumpa zastavit zabíjení na Ukrajině, ukončit ruskou válku a dosáhnout spravedlivého a trvalého míru“.
Dále pokračovali slovy: „Jak řekl prezident Trump, ‚žádná dohoda neexistuje, dokud není uzavřena.‘ Jak si představuje prezident Trump, dalším krokem musí být další jednání, včetně prezidenta Zelenského, se kterým se brzy setká.“
Evropští představitelé také dodali, že jsou připraveni pracovat s Trumpem a Zelenským na třístranném summitu s evropskou podporou. Zopakovali, že Ukrajina potřebuje „neoslabitelné bezpečnostní záruky“. Prohlášení vydala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a další evropští lídři.
válka na Ukrajině , Donald Trump , Vladimír Putin , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)
