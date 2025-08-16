Opatrnost, rozčarování i naděje. Jak svět reaguje na schůzku Trumpa s Putinem?

Evropští lídři a komentátoři se vyjádřili k nedávnému summitu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Jejich reakce naznačují, že výsledek jednání vnímají spíše s opatrností a rozčarováním, i když někteří vidí naději.
Finský prezident Alexander Stubb poděkoval Trumpovi za informace a napsal, že silné a důvěryhodné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu jsou klíčovým prvkem pro udržitelný mír. Podobně se vyjádřila i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která potvrdila, že Evropská unie úzce spolupracuje se Zelenským a USA na dosažení spravedlivého a trvalého míru.
Naopak bývalý německý velvyslanec v USA Wolfgang Ischinger označil summit za jasné Putinovo vítězství. „Putin dostal svůj okamžik s červeným kobercem, zatímco Trump nezískal nic. Jak se dalo čekat: žádné příměří, žádný mír. Žádný skutečný pokrok – jasné 1:0 pro Putina – a žádné nové sankce,“ napsal Ischinger. „Pro Ukrajince: nic. Pro Evropu: hluboké zklamání.“
Italská premiérka Giorgia Meloniová naopak uvedla, že se konečně „otevřel záblesk naděje na jednání o míru na Ukrajině,“ a potvrdila, že Itálie plní svou roli po boku západních spojenců. Britský premiér Keir Starmer uvítal, že jsou USA a Evropa připraveny poskytnout Ukrajině robustní bezpečnostní záruky, což považuje za důležitý pokrok.
Dodal, že to bude klíčové pro odrazení Putina od dalších útoků. Prezident Francie Emmanuel Macron potvrdil, že Francie zůstává pevně na straně Ukrajiny a bude i nadále úzce spolupracovat s prezidenty Trumpem a Zelenským.
Norský ministr zahraničí Espen Barth Eide zdůraznil, že Putin na summitu opakoval známé argumenty, a to o „hlavních příčinách“ války. To je podle něj jen „kód pro ruské ospravedlnění nezákonné invaze na Ukrajinu.“ Eide dodal, že je důležité pokračovat v nátlaku na Rusko, a dokonce ho zvýšit, aby Moskva platila za své činy.
Demonstranti v Anchorage na Aljašce přivítali ruského prezidenta Vladimira Putina protestními hesly a ukrajinskými vlajkami. Několik stovek lidí se sešlo, aby vyjádřilo svůj nesouhlas s válkou na Ukrajině a s tím, že se mezinárodně hledaný válečný zločinec nachází na americké půdě. Mnozí z nich skandovali prokyjevská hesla a požadovali, aby Rusko vrátilo unesené ukrajinské děti.
Zdroj: Libor Novák