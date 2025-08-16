Putin závěrem summitu pozval v angličtině Trumpa do Moskvy. Proč používá tlumočníky, když umí anglicky?

Libor Novák

16. srpna 2025 20:10

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci
Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci Foto: Reprofoto YouTube

Prezident Vladimir Putin zakončil summit na Aljašce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem úsměvem a nečekaným použitím angličtiny. Na Trumpův návrh, že se brzy znovu uvidí, Putin odpověděl: „A příště v Moskvě.“ Překlad nebyl potřeba. Server CNN se zaměřil na to, proč tedy při oficiálních jednáních používá tlumočníky.

Ruský lídr je známý tím, že občas vkládá do konverzace drobné poznámky v cizích jazycích. Na konci summitu, který skončil bez dohody o ukončení války na Ukrajině, řekl anglicky i „thank you so much“ (moc ti děkuji, pozn. red.).

Bývalý agent KGB se ale během oficiálních diplomatických jednání obvykle tlumočníkům nevyhýbá. Je všeobecně známo, že Putin plynně hovoří německy. V době studené války byl jako agent KGB umístěn v Drážďanech, tehdejší NDR. S bývalou německou kancléřkou Angelou Merkelovou často hovořil německy. 

Podle Kremlu mluví Putin anglicky velmi dobře. V květnu, kdy spolu oba prezidenti hovořili po telefonu, mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle ruské tiskové agentury TASS uvedl, že Putin dokázal pochopit, co Trump říká, ještě předtím, než mu to tlumočník přeložil.

Z toho se dá usuzovat, že rozuměl svému protějšku i v prezidentské limuzíně, ve které se spolu krátce svezli po příletu na Aljašku. Ruský deník Izvestija v roce 2017 napsal, že Putin rozumí anglicky „téměř dokonale“ a dokonce opravuje své tlumočníky.

Peskov také tehdy řekl, že Putin mluví anglicky „na cestách“, ale během oficiálních setkání vždy komunikuje prostřednictvím tlumočníků. To dává politikům prostor k manévrování.

Například před jednáním s Trumpem Putin předstíral, že nerozumí nepříjemným otázkám, které na něj novináři křičeli anglicky, a místo odpovědí na ně dělal zmatené výrazy. Na otázku, zda „přestane zabíjet civilisty,“ Putin gestikuloval, že otázku neslyšel.

Existuje několik příkladů, kdy ruský lídr své jazykové dovednosti ukázal i mimo jednací místnosti. V roce 2008 poskytl exkluzivní rozhovor televizi CNN, ve kterém částečně mluvil anglicky.

V roce 2013 pronesl delší prohlášení v angličtině, aby oznámil kandidaturu Ruska na pořádání světové výstavy Expo v roce 2020. Ve videu s ruským přízvukem řekl, že to bude „prioritní národní projekt“. 

Nejslavnějším představením Putinových jazykových dovedností je však zpěv. V roce 2010 na charitativním galavečeru v Petrohradu zazpíval píseň „Blueberry Hill,“ ačkoli v textu udělal několik chyb. V publiku byli i hollywoodští herci, například Kevin Costner, Goldie Hawn a Kurt Russell, kteří byli svědky tohoto vzácného vystoupení.

Na letošní videokonferenci Putin plynně odpověděl německy muži, který žádal o ruské občanství. Po přechodu do němčiny se s ním krátce bavil o svém životě v tehdejší NDR, což pobavilo ostatní úředníky na jednání.

Po Putinově anglické pozvánce do Moskvy Trump rychle odpověděl: „To je zajímavé. Nevím, dostanu za to trochu kritiky, ale dovedu si představit, že se to stane. Děkuji moc, Vladimire.“ 

před 2 hodinami

FT: Když se Ukrajina vzdá Doněcké a Luhanské oblasti, Putin zmrazí válku

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

První slova Putina po summitu: Přáli bychom si, aby boje skončily

Ruský prezident Vladimir Putin se poprvé od summitu s Donaldem Trumpem na Aljašce vyjádřil ke schůzce a označil ji za „včasnou a velmi užitečnou“. Podle Kremlu Putin v sobotu uvedl, že s Trumpem probral „prakticky všechny oblasti spolupráce“, ale především se věnovali „možnému řešení ukrajinské krize na spravedlivém základě.“
Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

FT: Když se Ukrajina vzdá Doněcké a Luhanské oblasti, Putin zmrazí válku

Na setkání s Donaldem Trumpem na Aljašce požadoval ruský prezident Vladimir Putin, aby se Ukrajina vzdala Doněcké a Luhanské oblasti. Podle čtyř zdrojů obeznámených s průběhem jednání Putin nabídl, že v případě splnění tohoto požadavku by mohlo dojít ke zmrazení zbytku frontové linie, uvedl server Financial Times.

Vladimír Putin

před 8 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 4 hodinami

Kaja Kallasová, premiérka Estonska

Políček Evropě i Ukrajině: Trump couvl z požadavku na příměří

Posun od příměří k mírové dohodě je významný, protože před summitem se Kaja Kallasová, vysoká představitelka EU, vyjádřila, že smysluplná jednání o ukončení války se mohou uskutečnit pouze v kontextu příměří nebo omezení bojů. Nyní to ale vypadá, že se situace změnila.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj (21. února 2025).

Zelenskyj telefonoval s Trumpem a evropskými lídry. V pondělí poletí do Washingtonu

Americký prezident Donald Trump vedl po svém návratu ze summitu na Aljašce dlouhý telefonický rozhovor s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Trump přistál na letišti Joint Base Andrews v Marylandu v časných ranních hodinách po jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Během šesti hodin letu trávil hodně času na telefonu.

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 13 hodinami

Bouřka, ilustrační fotografie.

Bouřlivé počasí udeří už dnes. Meteorologové řekli, kde na něj dojde

Dnes naposledy platí výstraha na vysoké teploty, ale přidává se k ní varování před bouřkami. Po vlně veder by mnozí čekali, že budou výjimečné silné. Tentokrát ne. Bouřky se vyskytnou jen na malé části území a přinesou hlavně velmi lokální přívalové srážky, s menší pravděpodobností i malé kroupy, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

před 18 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Policie šetří vraždu seniora v Kunraticích. Pachatel se hledá

Pražská policie od noci ze čtvrtka na pátek vyšetřuje úmrtí seniora v Kunraticích. Případ řeší kriminalisté z oddělení vražd, existuje důvodné podezření na násilnou smrt. Po pachateli se pátrá. 

Zdroj: Jan Hrabě

