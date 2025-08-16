Putin závěrem summitu pozval v angličtině Trumpa do Moskvy. Proč používá tlumočníky, když umí anglicky?

Prezident Vladimir Putin zakončil summit na Aljašce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem úsměvem a nečekaným použitím angličtiny. Na Trumpův návrh, že se brzy znovu uvidí, Putin odpověděl: „A příště v Moskvě.“ Překlad nebyl potřeba. Server CNN se zaměřil na to, proč tedy při oficiálních jednáních používá tlumočníky.
Ruský lídr je známý tím, že občas vkládá do konverzace drobné poznámky v cizích jazycích. Na konci summitu, který skončil bez dohody o ukončení války na Ukrajině, řekl anglicky i „thank you so much“ (moc ti děkuji, pozn. red.).
Bývalý agent KGB se ale během oficiálních diplomatických jednání obvykle tlumočníkům nevyhýbá. Je všeobecně známo, že Putin plynně hovoří německy. V době studené války byl jako agent KGB umístěn v Drážďanech, tehdejší NDR. S bývalou německou kancléřkou Angelou Merkelovou často hovořil německy.
Podle Kremlu mluví Putin anglicky velmi dobře. V květnu, kdy spolu oba prezidenti hovořili po telefonu, mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle ruské tiskové agentury TASS uvedl, že Putin dokázal pochopit, co Trump říká, ještě předtím, než mu to tlumočník přeložil.
Z toho se dá usuzovat, že rozuměl svému protějšku i v prezidentské limuzíně, ve které se spolu krátce svezli po příletu na Aljašku. Ruský deník Izvestija v roce 2017 napsal, že Putin rozumí anglicky „téměř dokonale“ a dokonce opravuje své tlumočníky.
Peskov také tehdy řekl, že Putin mluví anglicky „na cestách“, ale během oficiálních setkání vždy komunikuje prostřednictvím tlumočníků. To dává politikům prostor k manévrování.
Například před jednáním s Trumpem Putin předstíral, že nerozumí nepříjemným otázkám, které na něj novináři křičeli anglicky, a místo odpovědí na ně dělal zmatené výrazy. Na otázku, zda „přestane zabíjet civilisty,“ Putin gestikuloval, že otázku neslyšel.
Existuje několik příkladů, kdy ruský lídr své jazykové dovednosti ukázal i mimo jednací místnosti. V roce 2008 poskytl exkluzivní rozhovor televizi CNN, ve kterém částečně mluvil anglicky.
V roce 2013 pronesl delší prohlášení v angličtině, aby oznámil kandidaturu Ruska na pořádání světové výstavy Expo v roce 2020. Ve videu s ruským přízvukem řekl, že to bude „prioritní národní projekt“.
Nejslavnějším představením Putinových jazykových dovedností je však zpěv. V roce 2010 na charitativním galavečeru v Petrohradu zazpíval píseň „Blueberry Hill,“ ačkoli v textu udělal několik chyb. V publiku byli i hollywoodští herci, například Kevin Costner, Goldie Hawn a Kurt Russell, kteří byli svědky tohoto vzácného vystoupení.
Na letošní videokonferenci Putin plynně odpověděl německy muži, který žádal o ruské občanství. Po přechodu do němčiny se s ním krátce bavil o svém životě v tehdejší NDR, což pobavilo ostatní úředníky na jednání.
Po Putinově anglické pozvánce do Moskvy Trump rychle odpověděl: „To je zajímavé. Nevím, dostanu za to trochu kritiky, ale dovedu si představit, že se to stane. Děkuji moc, Vladimire.“
Související
První slova Putina po summitu: Přáli bychom si, aby boje skončily
FT: Když se Ukrajina vzdá Doněcké a Luhanské oblasti, Putin zmrazí válku
Aktuálně se děje
před 8 minutami
Putin závěrem summitu pozval v angličtině Trumpa do Moskvy. Proč používá tlumočníky, když umí anglicky?
před 1 hodinou
První slova Putina po summitu: Přáli bychom si, aby boje skončily
před 2 hodinami
FT: Když se Ukrajina vzdá Doněcké a Luhanské oblasti, Putin zmrazí válku
před 4 hodinami
Políček Evropě i Ukrajině: Trump couvl z požadavku na příměří
před 5 hodinami
Opatrnost, rozčarování i naděje. Jak svět reaguje na schůzku Trumpa s Putinem?
před 6 hodinami
První vyjádření Trumpa po summitu: Příměří nestačí, musí být mírová dohoda
před 8 hodinami
CNN: Evropští lídři řešili s Trumpem bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, ve hře je obdoba článku 5
před 9 hodinami
Zelenskyj telefonoval s Trumpem a evropskými lídry. V pondělí poletí do Washingtonu
před 10 hodinami
Evropa reaguje na setkání Trumpa s Putinem. Kdyby to s mírem myslel vážně, neútočil by, zní z Česka
před 11 hodinami
Trump přímo neprohrál, Putin ale jasně zvítězil
před 13 hodinami
Bouřlivé počasí udeří už dnes. Meteorologové řekli, kde na něj dojde
před 18 hodinami
Trump po jednání poplácal Putina po zádech. Dohoda neexistuje, zavolám Zelenskému, prohlásil
včera
Další víkend, další výluka v metru. Pražané už jsou přes léto zvyklí
včera
Trump a Putin si podali ruce a zmizeli za zavřenými dveřmi. Jednání začíná
včera
Pražané se staví proti koncertu Kanyeho Westa. Ozval se Hřib, vznikla petice
včera
Důchody opět čeká změna. Část lidí čeká méně papírování, ruší se jeden způsob výplaty
včera
Agrofert bude vyzván, aby vrátil dotace, potvrdil Výborný. Kvůli Babišovi
včera
Připravte se na hodiny čekání. Kreml naznačil, jak dlouho se bude na Aljašce jednat
včera
Heydricha měla za hrdinu. Manželka protektora byla věrná nacismu až do smrti
včera
Policie šetří vraždu seniora v Kunraticích. Pachatel se hledá
Pražská policie od noci ze čtvrtka na pátek vyšetřuje úmrtí seniora v Kunraticích. Případ řeší kriminalisté z oddělení vražd, existuje důvodné podezření na násilnou smrt. Po pachateli se pátrá.
Zdroj: Jan Hrabě